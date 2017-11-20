ComfortTouch 蒸汽挂烫机
从上到下，轻松除皱
我们全新的 ComfortTouch 蒸汽挂烫机可除皱，清洁面料。采用创新的 FlexHead 技术和加长定型板，可从上到下轻松去除衣服褶皱，轻松，高效。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
从上到下，轻松除皱
采用 FlexHead 智能温控科技和加长定型板
- FlexHead
- 定型板
- 5 档蒸汽设定
- 自动关熄功能
强劲持久的蒸汽输出，快速去除褶皱
喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。
织物毛刷，可帮助蒸汽深层穿透较厚的面料
将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得更佳的蒸汽渗入效果及更柔滑的表面。
5 档蒸汽设定，适合不同类型的面料
为不同的面料设置理想的蒸汽档位，以获得理想效果。对于较厚的面料使用低蒸汽档位，对于较厚的面料和外套使用更强劲的蒸汽档位。
悬挂和锁定功能可将衣架牢牢固定到位
我们出众的悬挂和锁定功能可将衣架牢牢固定到位，方便熨烫，防止衣架摆动或掉落。
安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
可自动切换至待机模式，以安全放心使用
水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。
易冲洗除垢功能可高效使用很多年
定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。
不含 PVC 的硅胶蒸汽管
蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。
加长 StyleBoard，使得从上到下熨烫效果更佳
采用加长 StyleBoard，可在熨烫过程中提供可靠支持。只需在蒸汽面板和熨衣板之间按住织物，即可更轻松地进行熨烫，从上到下都可获得笔挺的熨烫效果。
采用 FlexHead，可轻松熨烫衣物底层
创新的 FlexHead 可让您轻松熨烫衣服底层，而无需弯腰屈膝。柔性蒸汽板可确保与织物的较大接触面，因此，只需释放少量蒸汽便可实现出色效果。
技术规格
-
熨衣板外罩
- 顶层
-
100% 纯棉
-
熨烫支撑
- 熨烫板
-
是
-
设计
- 颜色
-
魔力紫
-
易于使用
- 安全适用于所有可熨烫面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 水箱容量
-
1800
ml
- 分离式水箱
-
是
- 电源线长度
-
1.6
m
- 软管长度
-
1.3
m
- 悬挂和锁定
-
是
- 硅胶蒸汽管
-
是
- 自动关熄功能
-
是
-
包含附件
- 毛刷
-
是
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
- 可调节双杆衣架
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
技术
- FlexHead
-
是
-
快速去皱
- 功率
-
最大 2000
W
- 持续蒸汽
-
最多 40
g/min
- 电压
-
220
V
- 直接使用
-
<1
minute(s)
- 可调蒸汽量
-
5
levels
-
水垢处理
- 除垢和清洁
-
方便冲洗
-
尺寸和重量
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
37x46x64.5
cm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
33x173x37
cm
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。