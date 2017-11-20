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    ComfortTouch 蒸汽挂烫机

    GC556/38

    从上到下，轻松除皱

    我们全新的 ComfortTouch 蒸汽挂烫机可除皱，清洁面料。采用创新的 FlexHead 技术和加长定型板，可从上到下轻松去除衣服褶皱，轻松，高效。

    查看所有优势

    ComfortTouch 蒸汽挂烫机

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    从上到下，轻松除皱

    采用 FlexHead 智能温控科技和加长定型板

    • FlexHead
    • 定型板
    • 5 档蒸汽设定
    • 自动关熄功能
    强劲持久的蒸汽输出，快速去除褶皱

    强劲持久的蒸汽输出，快速去除褶皱

    喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

    织物毛刷，可帮助蒸汽深层穿透较厚的面料

    织物毛刷，可帮助蒸汽深层穿透较厚的面料

    将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得更佳的蒸汽渗入效果及更柔滑的表面。

    5 档蒸汽设定，适合不同类型的面料

    5 档蒸汽设定，适合不同类型的面料

    为不同的面料设置理想的蒸汽档位，以获得理想效果。对于较厚的面料使用低蒸汽档位，对于较厚的面料和外套使用更强劲的蒸汽档位。

    悬挂和锁定功能可将衣架牢牢固定到位

    悬挂和锁定功能可将衣架牢牢固定到位

    我们出众的悬挂和锁定功能可将衣架牢牢固定到位，方便熨烫，防止衣架摆动或掉落。

    安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物

    安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物

    您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。

    可自动切换至待机模式，以安全放心使用

    可自动切换至待机模式，以安全放心使用

    水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。

    易冲洗除垢功能可高效使用很多年

    易冲洗除垢功能可高效使用很多年

    定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

    不含 PVC 的硅胶蒸汽管

    不含 PVC 的硅胶蒸汽管

    蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。

    加长 StyleBoard，使得从上到下熨烫效果更佳

    采用加长 StyleBoard，可在熨烫过程中提供可靠支持。只需在蒸汽面板和熨衣板之间按住织物，即可更轻松地进行熨烫，从上到下都可获得笔挺的熨烫效果。

    采用 FlexHead，可轻松熨烫衣物底层

    创新的 FlexHead 可让您轻松熨烫衣服底层，而无需弯腰屈膝。柔性蒸汽板可确保与织物的较大接触面，因此，只需释放少量蒸汽便可实现出色效果。

    技术规格

    • 熨衣板外罩

      顶层
      100% 纯棉

    • 熨烫支撑

      熨烫板

    • 设计

      颜色
      魔力紫

    • 易于使用

      安全适用于所有可熨烫面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      水箱容量
      1800  ml
      分离式水箱
      电源线长度
      1.6  m
      软管长度
      1.3  m
      悬挂和锁定
      硅胶蒸汽管
      自动关熄功能

    • 包含附件

      毛刷
      防烫手套为您提供更多保护
      可调节双杆衣架

    • 保修

      2 年全球保修

    • 技术

      FlexHead

    • 快速去皱

      功率
      最大 2000  W
      持续蒸汽
      最多 40  g/min
      电压
      220  V
      直接使用
      <1  minute(s)
      可调蒸汽量
      5  levels

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      方便冲洗

    • 尺寸和重量

      包装尺寸 (WxHxL)
      37x46x64.5  cm
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      33x173x37  cm

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