如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得卓越的蒸汽渗入效果及柔滑的表面。
为不同的面料设置蒸汽档位，以获得卓越效果。对于较厚的面料使用低蒸汽档位，对于较厚的面料和外套使用强劲的蒸汽档位。
我们特别设计的悬挂和锁定功能可将您的衣架固定到位，使蒸汽熨烫便利。它可防止衣架摇摆或掉落。
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料和衣物。蒸汽面板可安全按压在所有可熨烫面料上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。
定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。
蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。
采用加长 StyleBoard，可在熨烫过程中提供可靠支持。只需在蒸汽面板和熨衣板之间按住织物，即可轻松地进行熨烫，从上到下都可获得笔挺的熨烫效果。
创新的 FlexHead 技术可让您轻松熨烫衣服下层，无需弯腰屈膝。柔性蒸汽板可确保与织物的接触面，因此，少量蒸汽溢出，可实现卓越效果。
技术
快速除皱
易于使用
熨衣板外罩
水垢处理
包含附件
尺寸和重量
保修
设计
熨烫支撑