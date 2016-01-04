ProTouch 蒸汽挂烫机
专业熨烫所有衣物
得益于创新的 PureSteam 技术，全新的 ProTouch 蒸汽挂烫机可确保经年累月仍可喷出强劲蒸汽，为您提供专业的熨烫效果！* 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
专业熨烫所有衣物
采用 PureSteam 蒸汽技术
- 2000 瓦
- 3 档蒸汽量
- 具有悬挂和锁定功能的双杆衣架
强劲穿透力的蒸汽，高达 3 千帕水泵压力
创新的 PureSteam 蒸汽技术从根本上不同于其他蒸汽挂烫机。它通过高达 3 千帕的水泵压力，产生强劲蒸汽渗入衣物深层，从而实现瞬间除皱。
PureSteam 蒸汽技术可确保强劲蒸汽，始终如一
对于其他挂烫机，即使您定期清理机器，水垢仍会累积，所以其输出的蒸汽量容易随着时间推移而逐渐减少。得益于创新的 PureSteam 技术，加热器产生蒸汽的同时将自动清除水垢，防止水垢积累。如此有效的除垢方式，使机器经年累月仍可喷出强劲蒸汽*。
得益于 PureSteam 蒸汽技术，无需除垢
蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。而得益于我们全新的 PureSteam 蒸汽技术，加热器在产生蒸汽时会自动除垢，让您再无后顾之忧。
3 档蒸汽量，适合不同类型的面料
您可以为不同类型的面料设置最佳的蒸汽量，以获得最佳效果。
精准尖角设计可驾驭衣服难熨的位置
蒸汽喷头具有精准尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您更精确的效果。
可自动切换至待机模式以确保安全
当水耗尽时，电源指示灯将开始闪烁，提醒您水已耗尽。如果本产品再过 8 分钟仍没有使用，它将自动进入待机模式，以确保安全。
安全适用于各种衣物
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。
不含 PVC 的硅胶蒸汽管
蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。
技术规格
-
易于使用
- 安全适用于所有可熨烫面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 水箱容量
-
2000
ml
- 安全自动关熄
-
是
- 底板名称
-
智慧气流加热喷头
- 分离式水箱
-
是
- 在使用过程中随时重新注水
-
是
- 适合自来水
-
是
- 电源线长度
-
1.6
m
- 软管长度
-
1.3
m
- 悬挂和锁定
-
是
- 硅胶蒸汽管
-
是
-
包含附件
- 毛刷
-
是
- 衣领架
-
是
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
- 裤夹衣架
-
是
-
技术
- PureSteam 技术
-
是
-
快速去除褶皱
- 压力
-
300 千帕最大蒸汽压力
- 功率
-
2000
W
- 持续蒸汽
-
最多 40
g/min
- 直接使用
-
<1.5
minute(s)
- 可调蒸汽量
-
3
levels
-
规模管理
- 除垢和清洁
-
自动除垢
- *根据 IEC 协议使用硬水进行了 500 小时的测试，以模拟 10 年的使用情况。
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