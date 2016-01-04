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    ProTouch 蒸汽挂烫机

    GC612/38

    专业熨烫所有衣物

    得益于创新的 PureSteam 技术，全新的 ProTouch 蒸汽挂烫机可确保经年累月仍可喷出强劲蒸汽，为您提供专业的熨烫效果！*

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    ProTouch 蒸汽挂烫机

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    专业熨烫所有衣物

    采用 PureSteam 蒸汽技术

    • 2000 瓦
    • 3 档蒸汽量
    • 具有悬挂和锁定功能的双杆衣架
    强劲穿透力的蒸汽，高达 3 千帕水泵压力

    强劲穿透力的蒸汽，高达 3 千帕水泵压力

    创新的 PureSteam 蒸汽技术从根本上不同于其他蒸汽挂烫机。它通过高达 3 千帕的水泵压力，产生强劲蒸汽渗入衣物深层，从而实现瞬间除皱。

    PureSteam 蒸汽技术可确保强劲蒸汽，始终如一

    PureSteam 蒸汽技术可确保强劲蒸汽，始终如一

    对于其他挂烫机，即使您定期清理机器，水垢仍会累积，所以其输出的蒸汽量容易随着时间推移而逐渐减少。得益于创新的 PureSteam 技术，加热器产生蒸汽的同时将自动清除水垢，防止水垢积累。如此有效的除垢方式，使机器经年累月仍可喷出强劲蒸汽*。

    得益于 PureSteam 蒸汽技术，无需除垢

    得益于 PureSteam 蒸汽技术，无需除垢

    蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。而得益于我们全新的 PureSteam 蒸汽技术，加热器在产生蒸汽时会自动除垢，让您再无后顾之忧。

    3 档蒸汽量，适合不同类型的面料

    3 档蒸汽量，适合不同类型的面料

    您可以为不同类型的面料设置最佳的蒸汽量，以获得最佳效果。

    精准尖角设计可驾驭衣服难熨的位置

    精准尖角设计可驾驭衣服难熨的位置

    蒸汽喷头具有精准尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您更精确的效果。

    可自动切换至待机模式以确保安全

    可自动切换至待机模式以确保安全

    当水耗尽时，电源指示灯将开始闪烁，提醒您水已耗尽。如果本产品再过 8 分钟仍没有使用，它将自动进入待机模式，以确保安全。

    安全适用于各种衣物

    安全适用于各种衣物

    您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。

    不含 PVC 的硅胶蒸汽管

    不含 PVC 的硅胶蒸汽管

    蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。

    技术规格

    • 易于使用

      安全适用于所有可熨烫面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      水箱容量
      2000  ml
      安全自动关熄
      底板名称
      智慧气流加热喷头
      分离式水箱
      在使用过程中随时重新注水
      适合自来水
      电源线长度
      1.6  m
      软管长度
      1.3  m
      悬挂和锁定
      硅胶蒸汽管

    • 包含附件

      毛刷
      衣领架
      防烫手套为您提供更多保护
      裤夹衣架

    • 技术

      PureSteam 技术

    • 快速去皱

      压力
      300 千帕最大蒸汽压力
      功率
      2000  W
      持续蒸汽
      最多 40  g/min
      直接使用
      <1.5  minute(s)
      可调蒸汽量
      3  levels

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      自动除垢

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    奖项

    • *根据 IEC 协议使用硬水进行了 500 小时的测试，以模拟 10 年的使用情况。

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