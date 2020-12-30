6400 series 压力式蒸汽电熨斗
高压蒸汽，使熨烫温度加倍
享受小巧的压力式蒸汽电熨斗的所有便利，通过高压蒸汽实现双倍熨烫速度。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高压蒸汽，使熨烫温度加倍
外形小巧、功能强劲的电熨斗
高达 400 千帕的蒸汽压力，令熨烫更快速
高压蒸汽让您的熨烫速度加快一倍。高压蒸汽可渗入衣物深层，令熨衣过程变得快速而轻松，即便是难熨的衣物也应对自如。
人体工程学 1.2 千克电熨斗
人体工学设计的熨斗减轻了手腕上的压力，熨烫起来更舒服。向上倾斜的手柄保证了自然的姿势，减少了熨烫过程中造成的压力。该熨斗设计还避免了反复将熨斗放在底座上的动作。电熨斗重量轻（1.2 千克），带来轻松舒适的熨烫体验。
不黏底板涂层
您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。
可将电熨斗安全锁定在底座上
蒸汽熨烫机具有安全搬运锁。您可以将电熨斗安全锁定在底座上，让其更加安全，以减少触碰高温底板在风险。您也可以轻松搬运电熨斗。
Steam Tip 前端尖型蒸汽束，蒸汽可直达难熨部位
这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。
高达 90 克/分钟的持续蒸汽输出
更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。
技术规格
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技术规格
- 频率
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50-60
- 电压
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220 - 240
- 蒸汽发生器功率
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1370
- 熨斗功率
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800
- 启动时间
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6
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重量和尺寸
- 产品重量
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5.5
- 产品尺寸
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319 x 199 x 166
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易于使用
- 控制
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温度就绪指示灯
- 轻松到达难熨区域
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- 方便安装和储藏
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顺畅滑动
- 底板
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不黏底板
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熨烫加倍舒适
- 电线长度
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1,9
m
- 防水垢管理
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方便冲洗
- 符合人体工程学的设计
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人体工学的设计让熨烫更加舒适
- 软管长度
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1.7
m
- 使用安全
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过热安全关熄
- 适合使用自来水
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是
- 水箱容量
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800
ml
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轻松除皱
- 垂直蒸汽
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持续垂直蒸汽
- 持续蒸汽
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最高可达 90 克/分钟
- 底板
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理想的蒸汽孔样式
- 压力式蒸汽
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