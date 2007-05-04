注水漏斗使您随时能够快速轻松地注水

给熨斗水箱注水从未如此快速简单。只需打开易用盖并将水倒入。大漏斗形的开口确保了快速、方便地注水，而无溅出危险。您可以在熨烫过程中或熨烫前后随时加水，无需再等待熨斗冷却。