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    压力式蒸汽电熨斗

    GC7230/02

    由始至终，更快熨烫

    旨在缩短熨烫时间，GC7230 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗便于您随时快速轻松注水。

    压力式蒸汽电熨斗

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    高压蒸汽让您的熨烫速度加快一倍。高压蒸汽可渗入衣物深层，令熨衣过程变得快速而轻松，即便是难熨的衣物也应对自如。

    SteamGlide 顺滑底板带来强劲的蒸汽和顺滑之感

    SteamGlide 顺滑底板带来强劲的蒸汽和顺滑之感

    经过特殊设计的底板将优质的陶瓷涂层和设计精巧的蒸汽孔很好地结合在一起，为所有可熨织物带来无比顺滑之感，同时强力去除褶皱。

    可调蒸汽量设置，适合各种衣物

    可调蒸汽量设置让您为每种衣料选择适当的蒸汽量，从而获得专业的熨烫效果。

    前端尖型设计，助您轻松熨烫难及区域

    独特的尖型蒸汽底板，前端集成特殊蒸汽孔，可深入衣物边角等难熨区域，实现更佳的熨烫效果。

    2 分钟即可使用

    打开之后，熨斗只需 2 分钟即可进行蒸汽熨烫。

    可达 80 克/分钟的连续蒸汽

    更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独特技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。

    注水漏斗使您随时能够快速轻松地注水

    给熨斗水箱注水从未如此快速简单。只需打开易用盖并将水倒入。大漏斗形的开口确保了快速、方便地注水，而无溅出危险。您可以在熨烫过程中或熨烫前后随时加水，无需再等待熨斗冷却。

    蒸汽开关锁无需按下即可发出蒸汽

    蒸汽开关锁使用户无需不断按动开关，即可让熨斗连续发出蒸汽。

    技术规格

    • 技术规格

      频率
      50-60
      电压
      220 - 240
      蒸汽发生器功率
      1400
      熨斗功率
      800

    • 重量和尺寸

      产品重量
      6.1
      产品尺寸
      429 x 400 x 206

    • 易于使用

      控制
      温度就绪指示灯
      轻松到达难熨区域
      钮扣沟槽
      方便安装和储藏
      轻松存放电源线和软管

    • 熨烫加倍舒适

      电线长度
      2  m
      倍感舒适
      蒸汽开关锁
      防水垢管理
      方便冲洗
      软管长度
      1.7  m
      使用安全
      过热安全关熄
      适合使用自来水

    • 轻松去皱

      垂直蒸汽
      持续垂直蒸汽
      底板
      理想的蒸汽孔样式

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