由始至终，更快熨烫
旨在缩短熨烫时间，GC7230 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗便于您随时快速轻松注水。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
由始至终，更快熨烫
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由始至终，更快熨烫
旨在缩短熨烫时间，GC7230 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗便于您随时快速轻松注水。
高压蒸汽让您的熨烫速度加快一倍。高压蒸汽可渗入衣物深层，令熨衣过程变得快速而轻松，即便是难熨的衣物也应对自如。
可调蒸汽量设置让您为每种衣料选择适当的蒸汽量，从而获得专业的熨烫效果。
独特的底板前端尖型面板设计将底板前端的突缘与特殊的蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的每一个边角，使熨烫效果尽善尽美。
打开之后，熨斗只需 2 分钟即可进行蒸汽熨烫。
更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独特技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。
给熨斗水箱注水从未如此快速简单。只需打开易用盖并将水倒入。大漏斗形的开口确保了快速、方便地注水，而无溅出危险。您可以在熨烫过程中或熨烫前后随时加水，无需再等待熨斗冷却。
蒸汽开关锁使用户无需不断按动开关，即可让熨斗连续发出蒸汽。
熨烫更舒适
轻松除皱
易于使用
技术规格
重量和尺寸