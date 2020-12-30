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    7300 series 压力式蒸汽电熨斗

    GC7330/02

    由始至终，更快熨烫

    专为缩短熨烫时间而设计，GC7330 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗使您随时可以快速轻松地注水。

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    7300 series 压力式蒸汽电熨斗

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    • 可调蒸汽量
    高达 400 千帕的蒸汽压力，令熨烫更快速

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    高压蒸汽让您的熨烫速度加快一倍。高压蒸汽可渗入衣物深层，令熨衣过程变得快速而轻松，即便是难熨的衣物也应对自如。

    SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

    SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

    对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

    快速启动：启动时间不到 2 分钟

    快速启动：启动时间不到 2 分钟

    这款压力式蒸汽电熨斗从启动到使用只需不到 2 分钟。

    轻巧熨斗，让熨烫轻松省力

    该电熨斗仅重 1.2 公斤，使熨烫更轻松省力。

    可调蒸汽量设置，适合各种衣物

    可调蒸汽量设置，适合各种衣物。

    高达 110 克/分钟的持续蒸汽输出，除皱迅速

    高达 110 克/分钟的持续蒸汽输出，高效去除全部褶皱。

    技术规格

    • 除水垢系统

      适合使用自来水
      除水垢溶液
      方便冲洗

    • 技术规格

      熨斗 + 基座重量
      4.5  kg
      挂烫机重量
      1.2  kg
      产品尺寸
      42.9 x 40 x 42.6  cm
      电压
      220 - 240  V

    • 易于使用

      随时重注
      加热时间
      2  minute(s)
      注水和倒水
      加大注水孔
      水箱容量
      1000  ml
      灵活线缆（旋转式）
      180 度灵活线缆
      电源线长度
      1.8  m
      软管长度
      1.7  m
      软管存放
      软管固定夹

    • 可持续发展

      ECO 环保节能设置
      节能 20%

    • 快速强效除皱

      底板
      SteamGlide 蒸汽顺滑底板
      持续蒸汽输出
      110  g/min
      功率
      2400  W
      蒸汽输出
      压力
      最多 4
      垂直蒸汽熨烫
      可调蒸汽量设置
      前端尖型面板

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