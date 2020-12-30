7300 series 压力式蒸汽电熨斗
由始至终，更快熨烫
专为缩短熨烫时间而设计，GC7330 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗使您随时可以快速轻松地注水。 查看所有优势
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高达 400 千帕的蒸汽压力，令熨烫更快速
高压蒸汽让您的熨烫速度加快一倍。高压蒸汽可渗入衣物深层，令熨衣过程变得快速而轻松，即便是难熨的衣物也应对自如。
SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
快速启动：启动时间不到 2 分钟
这款压力式蒸汽电熨斗从启动到使用只需不到 2 分钟。
轻巧熨斗，让熨烫轻松省力
该电熨斗仅重 1.2 公斤，使熨烫更轻松省力。
可调蒸汽量设置，适合各种衣物
可调蒸汽量设置，适合各种衣物。
高达 110 克/分钟的持续蒸汽输出，除皱迅速
高达 110 克/分钟的持续蒸汽输出，高效去除全部褶皱。
技术规格
-
除水垢系统
- 适合使用自来水
-
是
- 除水垢溶液
-
方便冲洗
-
技术规格
- 熨斗 + 基座重量
-
4.5
kg
- 挂烫机重量
-
1.2
kg
- 产品尺寸
-
42.9 x 40 x 42.6
cm
- 电压
-
220 - 240
V
-
易于使用
- 随时重注
-
是
- 加热时间
-
2
minute(s)
- 注水和倒水
-
加大注水孔
- 水箱容量
-
1000
ml
- 灵活线缆（旋转式）
-
180 度灵活线缆
- 电源线长度
-
1.8
m
- 软管长度
-
1.7
m
- 软管存放
-
软管固定夹
-
可持续发展
- ECO 环保节能设置
-
节能 20%
-
快速强效除皱
- 底板
-
SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 持续蒸汽输出
-
110
g/min
- 功率
-
2400
W
- 蒸汽输出
-
是
- 压力
-
最多 4
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 可调蒸汽量设置
-
是
- 前端尖型面板
-
是
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