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选择主题 其他故障 设备 性能 功能 我的飞利浦蒸汽熨斗在加热时会释放烟雾 我的熨衣板潮湿，而且我看到地板上有水 我的飞利浦蒸汽电熨斗底板漏水 我的飞利浦蒸汽电熨斗不产生蒸汽 飞利浦增压式蒸汽电熨斗中的蒸汽束喷射功能无法工作 我的飞利浦蒸汽电烫斗无法再加热 我的飞利浦增压式蒸汽电熨斗无法去除褶皱 我的飞利浦蒸汽电熨斗不再加热 飞利浦增压式蒸汽电熨斗在垂直蒸汽熨烫时未能有效除皱 显示更多功能 显示较少功能