熨烫速度加快 30 分钟
熨烫速度快，使用方便，且不必担心烫坏衣物。可释放两倍于蒸汽熨斗的蒸汽量，完成速度更快。无需更改任何设置，即可更快、更出色地去除褶皱。一步即可轻松熨烫您的篮内衣物。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
熨烫速度加快 30 分钟
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即使您手头有多项任务或有所分心，也不会烫坏衣服。得益于 OptimalTEMP 智能温控技术，我们保证这款增压式蒸汽熨烫机不会烫坏任何可熨烫面料。您甚至可以将其面板朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。
在每周的熨烫程序中节省一步。您不再需要将面料分类或更改设置以及等待温度改变。有了 OptimalTEMP 智能温控技术，您无需调节温度即可熨烫从牛仔裤到精细丝绸等所有可熨烫衣物。
1.5 升透明水箱可供您连续使用 1.5 小时。您可以清楚地看到所剩水量，并能通过大号注水口随时在水龙头下轻松加注水箱。
小巧尺寸让您在熨烫衣服时倍感轻便、易操作。它甚至可以安装在您的熨衣板上。但尺寸越小并不意味着动力越小。凭借我们独有的 ProVelocity 技术，我们制造出了比以往更轻盈、更小巧的强劲增压式蒸汽熨烫机。
如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。
将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。
使用我们内置的除垢系统 — 智能除垢，可以轻松保养您的增压式蒸汽熨烫机。它会提醒您何时进行除垢，并包括一个容器，使除垢轻松、安全。由于其可重复使用，您将无需购买额外滤芯，帮助您节约成本。
我们特殊的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮擦且易于清洁。
当您需要轻松处理顽固褶皱时，请依靠我们的持续蒸汽为您代劳。在您所需之处采用蒸汽束喷射时，这些褶皱的去除效果肉眼可见。当您想要垂直熨烫窗帘或整理悬挂衣物时，其效果也非常出色。
技术
快速除皱
易于使用
水垢处理
存储
包含附件
尺寸和重量
保修
绿色效能
设计