轻盈小巧，方便使用和存放

小巧尺寸让您在熨烫衣服时倍感轻便、易操作。它甚至可以安装在您的熨衣板上。但尺寸越小并不意味着动力越小。凭借我们独有的 ProVelocity 技术，我们制造出了比以往更轻盈、更小巧的强劲增压式蒸汽熨烫机。