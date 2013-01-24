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PerfectCare Compact Plus

增压式蒸汽电熨斗

GC7926/28
  • 熨烫速度加快 30 分钟 熨烫速度加快 30 分钟 熨烫速度加快 30 分钟
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    PerfectCare Compact Plus 增压式蒸汽电熨斗

    GC7926/28

    熨烫速度加快 30 分钟

    熨烫速度快，使用方便，且不必担心烫坏衣物。可释放两倍于蒸汽熨斗的蒸汽量，完成速度更快。无需更改任何设置，即可更快、更出色地去除褶皱。一步即可轻松熨烫您的篮内衣物。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,899.00

    PerfectCare Compact Plus 增压式蒸汽电熨斗

    熨烫速度加快 30 分钟

    熨烫速度快，使用方便，且不必担心烫坏衣物。可释放两倍于蒸汽熨斗的蒸汽量，完成速度更快。无需更改任何设置，即可更快、更出色地去除褶皱。一步即可轻松熨烫您的篮内衣物。 查看所有优势

    熨烫速度加快 30 分钟

    熨烫速度快，使用方便，且不必担心烫坏衣物。可释放两倍于蒸汽熨斗的蒸汽量，完成速度更快。无需更改任何设置，即可更快、更出色地去除褶皱。一步即可轻松熨烫您的篮内衣物。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,899.00

    PerfectCare Compact Plus 增压式蒸汽电熨斗

    熨烫速度加快 30 分钟

    熨烫速度快，使用方便，且不必担心烫坏衣物。可释放两倍于蒸汽熨斗的蒸汽量，完成速度更快。无需更改任何设置，即可更快、更出色地去除褶皱。一步即可轻松熨烫您的篮内衣物。 查看所有优势

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      熨烫速度加快 30 分钟

      与飞利浦蒸汽电熨斗 Azur 系列相比*

      • 最大 650 千帕泵压 **
      • 高达 450 克蒸汽束喷射 ***
      • 1.5 升分离式水箱
      • 搬运锁
      保证不会烫坏衣物

      保证不会烫坏衣物

      即使您手头有多项任务或有所分心，也不会烫坏衣服。得益于 OptimalTEMP 智能温控技术，我们保证这款增压式蒸汽熨烫机不会烫坏任何可熨烫面料。您甚至可以将其面板朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。

      无需更改温度设置

      无需更改温度设置

      在每周的熨烫程序中节省一步。您不再需要将面料分类或更改设置以及等待温度改变。有了 OptimalTEMP 智能温控技术，您无需调节温度即可熨烫从牛仔裤到精细丝绸等所有可熨烫衣物。

      可分离式大水箱易于冲洗

      可分离式大水箱易于冲洗

      1.5 升透明水箱可供您连续使用 1.5 小时。您可以清楚地看到所剩水量，并能通过大号注水口随时在水龙头下轻松加注水箱。

      轻盈小巧，方便使用和存放

      轻盈小巧，方便使用和存放

      小巧尺寸让您在熨烫衣服时倍感轻便、易操作。它甚至可以安装在您的熨衣板上。但尺寸越小并不意味着动力越小。凭借我们独有的 ProVelocity 技术，我们制造出了比以往更轻盈、更小巧的强劲增压式蒸汽熨烫机。

      安全、方便的自动关熄功能

      安全、方便的自动关熄功能

      如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。

      搬运锁可安全和轻松携带

      搬运锁可安全和轻松携带

      将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。

      随附除垢容器 — 无滤芯，无额外成本

      随附除垢容器 — 无滤芯，无额外成本

      使用我们内置的除垢系统 — 智能除垢，可以轻松保养您的增压式蒸汽熨烫机。它会提醒您何时进行除垢，并包括一个容器，使除垢轻松、安全。由于其可重复使用，您将无需购买额外滤芯，帮助您节约成本。

      顺畅和防刮擦 SteamGlide 蒸汽顺滑底板易于滑动

      顺畅和防刮擦 SteamGlide 蒸汽顺滑底板易于滑动

      我们特殊的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮擦且易于清洁。

      强劲的蒸汽，快速去皱

      强劲的蒸汽，快速去皱

      当您需要轻松处理顽固褶皱时，请依靠我们的持续蒸汽为您代劳。在您所需之处采用蒸汽束喷射时，这些褶皱的去除效果肉眼可见。当您想要垂直熨烫窗帘或整理悬挂衣物时，其效果也非常出色。

      技术规格

      • 技术

        适合所有可熨烫面料
        防烫坏设计
        无需温度设定
        智能温控科技
        ProVelocity 蒸汽引擎

      • 快速除皱

        功率
        2000  瓦
        压力
        最大 650 千帕泵压 **
        随选蒸汽
        垂直蒸汽
        电压
        220  伏
        持续蒸汽
        高达 120 克/分钟 ***
        加热时间
        2 分钟 **
        蒸汽束喷射
        高达 450 克 ***

      • 易于使用

        安全适用于所有可熨烫面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        底板顺滑性能
        4  瓣式
        底板名称
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板
        水箱容量
        1500  毫升
        分离式水箱
        软管长度
        1.6  米
        集成电源插头
        电源线长度
        1.65  米
        底板前端的准确尖形设计
        加热时间
        • 指示灯
        • 声音指示灯
        在使用过程中随时重新注水
        底板防刮擦
        4  瓣式
        适合自来水
        自动关熄功能

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        智能除垢
        除垢提醒
        • 光线
        • 声音

      • 存储

        搬运锁
        便于携带和安全存放
        电源线存储装置
        尼龙搭扣固定
        软管存放
        软管存放储藏格

      • 包含附件

        除垢容器

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        23 x 26.5 x 42.6  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        20 x 23.3 x 37.1  厘米
        包装总重量
        3.85  千克
        电熨斗的重量
        1.3  千克
        熨斗 + 基座重量
        2.8  千克

      • 保修

        2 年全球保修

      • 绿色效能

        节能*
        35  %
        产品包装
        100% 可回收
        采用可回收塑料
        15  %
        用户手册
        100%可回收纸

      • 设计

        颜色
        深宝蓝

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          • 基于 2 小时熨烫过程
          • 根据 IEC 603311，相比 GC6734 节能高达 35%。
          • * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏
          • * * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏，采用最大蒸汽量