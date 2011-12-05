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  • 无线式熨烫，无束缚体验 无线式熨烫，无束缚体验 无线式熨烫，无束缚体验

    FreeMotion 无绳蒸汽电熨斗

    GC820/02

    无线式熨烫，无束缚体验

    飞利浦 FreeMotion 无绳蒸汽熨斗可让您享受极致的熨烫自由。借助强效垂直蒸汽和顺滑熨斗底板，它可带来无限精彩的卓越效果。

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    FreeMotion 无绳蒸汽电熨斗

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    无线式熨烫，无束缚体验

    强劲蒸汽，顺滑底板

    • 10 克/分钟蒸汽输出；90 克蒸汽束喷射
    • 陶瓷底板
    • 易于使用
    • 1300 瓦
    可分离式水箱，便于注排水

    可分离式水箱，便于注排水

    可分离式水箱让注排水变得轻松简单。

    防刮擦不黏陶瓷底板

    防刮擦不黏陶瓷底板

    陶瓷底板可防刮擦、滑动顺畅且易于清洁

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

    开放式握把易于抓握，方便操作

    开放式握把易于抓握，方便操作

    开放式设计手柄可让您在熨烫过程中易于抓握，方便操作

    无需重复充电即可实现长时间熨烫

    无需重复充电即可实现长时间熨烫

    高达 10 克/分钟的持续蒸汽输出

    高达 10 克/分钟的持续蒸汽输出

    90 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    高达 90 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    技术规格

    • 除水垢系统

      除水垢溶液
      自动除垢
      适合使用自来水

    • 技术规格

      电压
      220  V

    • 重量和尺寸

      挂烫机重量
      0.75  kg
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      26.4 x 14.5 x 20.2  cm
      熨斗 + 基座重量
      1.2  kg

    • 易于使用

      注水和倒水
      • 分离式水箱
      • 侧面开口
      • 加大注水孔
      水箱容量
      90  ml
      存储解决方案
      • 搬运锁
      • 盖盒
      防滴漏功能
      开放式握把
      电线储藏格
      电线储藏格

    • 可持续发展

      用户手册
      100% 再生纸

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      10  g/min
      底板
      陶瓷
      功率
      1300  W
      垂直蒸汽熨烫
      蒸汽束喷射
      90  g

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