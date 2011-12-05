FreeMotion 无绳蒸汽电熨斗
无线式熨烫，无束缚体验
飞利浦 FreeMotion 无绳蒸汽熨斗可让您享受极致的熨烫自由。借助强效垂直蒸汽和顺滑熨斗底板，它可带来无限精彩的卓越效果。 查看所有优势
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无线式熨烫，无束缚体验
强劲蒸汽，顺滑底板
- 10 克/分钟蒸汽输出；90 克蒸汽束喷射
- 陶瓷底板
- 易于使用
- 1300 瓦
可分离式水箱，便于注排水
可分离式水箱让注排水变得轻松简单。
防刮擦不黏陶瓷底板
陶瓷底板可防刮擦、滑动顺畅且易于清洁
防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。
开放式握把易于抓握，方便操作
开放式设计手柄可让您在熨烫过程中易于抓握，方便操作
无需重复充电即可实现长时间熨烫
无需重复充电即可实现长时间熨烫
高达 10 克/分钟的持续蒸汽输出
高达 10 克/分钟的持续蒸汽输出
90 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
高达 90 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
技术规格
-
除水垢系统
- 除水垢溶液
-
自动除垢
- 适合使用自来水
-
是
-
技术规格
- 电压
-
220
V
-
重量和尺寸
- 挂烫机重量
-
0.75
kg
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
26.4 x 14.5 x 20.2
cm
- 熨斗 + 基座重量
-
1.2
kg
-
易于使用
- 注水和倒水
-
- 水箱容量
-
90
ml
- 存储解决方案
-
- 防滴漏功能
-
是
- 开放式握把
-
是
- 电线储藏格
-
电线储藏格
-
可持续发展
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
-
10
g/min
- 底板
-
陶瓷
- 功率
-
1300
W
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 蒸汽束喷射
-
90
g
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