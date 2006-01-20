GC8260/02
出众效果，轻松实现
这款熨烫系统功能强大却出乎意料地小巧紧凑，可持续输出高压蒸汽，帮助提升熨烫效率与使用便捷性。得益于 1.4 升可分离式水箱，可实现数小时不间断熨烫。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
为了让熨烫轻松省力，您需要大量的蒸汽。高蒸汽输出通常意味着需要更频繁地补水。1.4 升超大容量水箱，显著减少加水频率。
蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。
更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。
熨斗的 150 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。
蒸汽在 2 分钟内即可准备就绪，并可在熨烫过程中按需补水。
经过特殊设计的底板将优质的陶瓷涂层和设计精巧的蒸汽孔很好地结合在一起，为所有可熨织物带来无比顺滑之感，同时强力去除褶皱。
独特的尖型蒸汽底板，前端集成特殊蒸汽孔，可深入衣物边角等难熨区域，实现更佳的熨烫效果。
该电熨斗仅重 1.2 公斤，使熨烫更轻松省力。
技术规格
重量和尺寸
易于使用
顺畅滑动
熨烫加倍舒适
轻松去皱
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