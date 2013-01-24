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压力式蒸汽电熨斗

GC8260
  • 出众效果，轻松实现 出众效果，轻松实现 出众效果，轻松实现
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    压力式蒸汽电熨斗

    GC8260

    出众效果，轻松实现

    令人赞叹的强劲功率，超乎想象的小巧外形，这款蒸汽电熨斗可产生不间断的强力高压蒸汽，令熨烫又快又轻松。借助 1.4 升容量分离式水箱，您可以连续熨烫长达数小时。

    官方建议零售价: ￥2,821.00
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    令人赞叹的强劲功率，超乎想象的小巧外形，这款蒸汽电熨斗可产生不间断的强力高压蒸汽，令熨烫又快又轻松。借助 1.4 升容量分离式水箱，您可以连续熨烫长达数小时。

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      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板带来强劲的蒸汽和顺滑之感

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      经过特殊设计的底板将优质的陶瓷涂层和设计精巧的蒸汽孔很好地结合在一起，为所有可熨织物带来无比顺滑之感，同时强力去除褶皱。

      1.4 升超大容量分离式水箱

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      要让熨烫事半功倍，您需要大量的蒸汽。大量蒸汽输出则需要多次重复注水。超大的 1.4 升水箱可减少需要重复注水的次数。

      高达 5 个大气压强

      高达 5 个大气压强

      蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。

      可达 120 克/分钟的连续蒸汽输出

      可达 120 克/分钟的连续蒸汽输出

      更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。

      150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

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      熨斗的 150 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。

      在 2 分钟内可用，无加水限制

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      在 2 分钟内即可使用蒸汽，熨烫期间可随时注水。

      配备底板前端尖型面板设计，使您能够轻松熨烫难以触及的区域

      独特的底板前端尖型面板设计将底板前端的突缘与特殊的蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的每一个边角，使熨烫效果尽善尽美。

      小巧轻便的熨斗让您熨烫起来省时省力

      熨斗仅重 1.2 千克，熨烫既简单又省力。

      技术规格

      • 熨烫更舒适

        倍感舒适
        • 熨斗锁
        • 蒸汽开关锁
        防水垢管理
        方便冲洗
        电线长度
        2.5  米
        软管长度
        1.9  米
        使用安全
        过热安全关熄
        适合使用自来水

      • 轻松除皱

        底板
        最佳的蒸汽孔样式
        垂直蒸汽
        持续垂直蒸汽

      • 易于使用

        控制
        • 蒸汽就绪指示灯
        • 温度就绪指示灯
        • 可调蒸汽量设置
        • “低水位”指示灯
        方便安装和存储
        • 轻松存放电源线和软管
        • 超大注水口
        轻松到达难熨区域
        • 钮扣沟槽
        • 前端尖型面板
        水箱
        晶晰

      • 顺畅滑动

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

      • 技术规格

        蒸汽发生器功率
        1200  瓦
        频率
        50-60  赫兹
        熨斗功率
        800  瓦
        电压
        220-240  伏

      • 重量和尺寸

        产品尺寸
        350 x 350 x 250
        产品重量
        6.06 千克

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