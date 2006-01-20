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  • 出众效果，轻松实现 出众效果，轻松实现 出众效果，轻松实现

    压力式蒸汽熨烫机

    GC8260/02

    出众效果，轻松实现

    这款熨烫系统功能强大却出乎意料地小巧紧凑，可持续输出高压蒸汽，帮助提升熨烫效率与使用便捷性。得益于 1.4 升可分离式水箱，可实现数小时不间断熨烫。

    压力式蒸汽熨烫机

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    可分离式 1.4 升超大水箱

    可分离式 1.4 升超大水箱

    为了让熨烫轻松省力，您需要大量的蒸汽。高蒸汽输出通常意味着需要更频繁地补水。1.4 升超大容量水箱，显著减少加水频率。

    高达 5 个大气压强

    高达 5 个大气压强

    蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。

    持续蒸汽输出可达 120 克/分钟

    持续蒸汽输出可达 120 克/分钟

    更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。

    150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

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    熨斗的 150 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。

    2 分钟快速预热，并支持在使用过程中按需补水。

    2 分钟快速预热，并支持在使用过程中按需补水。

    蒸汽在 2 分钟内即可准备就绪，并可在熨烫过程中按需补水。

    SteamGlide 顺滑底板带来强劲的蒸汽和顺滑之感

    SteamGlide 顺滑底板带来强劲的蒸汽和顺滑之感

    经过特殊设计的底板将优质的陶瓷涂层和设计精巧的蒸汽孔很好地结合在一起，为所有可熨织物带来无比顺滑之感，同时强力去除褶皱。

    前端尖型设计，助您轻松熨烫难及区域

    独特的尖型蒸汽底板，前端集成特殊蒸汽孔，可深入衣物边角等难熨区域，实现更佳的熨烫效果。

    轻巧熨斗，让熨烫轻松省力

    该电熨斗仅重 1.2 公斤，使熨烫更轻松省力。

    技术规格

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      频率
      50-60  Hz
      蒸汽发生器功率
      1200  W
      熨斗功率
      800  W

    • 重量和尺寸

      产品重量
      6.06 公斤
      产品尺寸
      350 x 350 x 250

    • 易于使用

      控制
      • 温度就绪指示灯
      • 可调蒸汽量设置
      轻松到达难熨区域
      • 钮扣沟槽
      • 前端尖型面板
      方便安装和储藏
      • 轻松存放电源线和软管
      • 加大注水口
      水箱
      水晶般清澈透明

    • 顺畅滑动

      底板
      SteamGlide 顺滑底板

    • 熨烫加倍舒适

      电线长度
      2.5  m
      倍感舒适
      • 熨斗锁
      • 蒸汽开关锁
      防水垢管理
      方便冲洗
      软管长度
      1.9  m
      使用安全
      过热安全关熄
      适合使用自来水

    • 轻松去皱

      垂直蒸汽
      持续垂直蒸汽
      底板
      理想的蒸汽孔样式

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