出众效果，轻松实现
令人赞叹的强劲功率，超乎想象的小巧外形，这款蒸汽电熨斗可产生不间断的强力高压蒸汽，令熨烫又快又轻松。借助 1.4 升容量分离式水箱，您可以连续熨烫长达数小时。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
出众效果，轻松实现
令人赞叹的强劲功率，超乎想象的小巧外形，这款蒸汽电熨斗可产生不间断的强力高压蒸汽，令熨烫又快又轻松。借助 1.4 升容量分离式水箱，您可以连续熨烫长达数小时。
出众效果，轻松实现
令人赞叹的强劲功率，超乎想象的小巧外形，这款蒸汽电熨斗可产生不间断的强力高压蒸汽，令熨烫又快又轻松。借助 1.4 升容量分离式水箱，您可以连续熨烫长达数小时。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
出众效果，轻松实现
令人赞叹的强劲功率，超乎想象的小巧外形，这款蒸汽电熨斗可产生不间断的强力高压蒸汽，令熨烫又快又轻松。借助 1.4 升容量分离式水箱，您可以连续熨烫长达数小时。
要让熨烫事半功倍，您需要大量的蒸汽。大量蒸汽输出则需要多次重复注水。超大的 1.4 升水箱可减少需要重复注水的次数。
蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。
更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。
熨斗的 150 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。
在 2 分钟内即可使用蒸汽，熨烫期间可随时注水。
独特的底板前端尖型面板设计将底板前端的突缘与特殊的蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的每一个边角，使熨烫效果尽善尽美。
熨斗仅重 1.2 千克，熨烫既简单又省力。
熨烫更舒适
轻松除皱
易于使用
顺畅滑动
技术规格
重量和尺寸