FreeMotion 无绳蒸汽电熨斗
无线式熨烫，无束缚体验
飞利浦 FreeMotion 无绳蒸汽熨斗可让您享受极致的熨烫自由。借助强效垂直蒸汽和顺滑熨斗底板，它可带来无限精彩的卓越效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无线式熨烫，无束缚体验
强劲蒸汽，顺滑底板
- 10 克/分钟；100 克蒸汽束喷射
- 陶瓷底板
- 熨斗安全自动关熄
- 1400 瓦熨斗功率
可分离式水箱，便于注排水
可分离式水箱让注排水变得轻松简单。
自动关熄，安全节能
如果几分钟没有使用，安全自动关熄功能将自动关闭产品，并节能。
防刮擦不黏陶瓷底板
陶瓷底板可防刮擦、滑动顺畅且易于清洁
防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。
开放式握把易于抓握，方便操作
开放式设计手柄可让您在熨烫过程中易于抓握，方便操作
方便存储和携带的时尚保护罩
方便存储和携带的时尚保护罩
无需重复充电即可实现长时间熨烫
无需重复充电即可实现长时间熨烫
高达 10 克/分钟的持续蒸汽输出
高达 10 克/分钟的持续蒸汽输出
100 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
高达 100 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
技术规格
-
除水垢系统
- 除水垢溶液
-
自动除垢
- 适合使用自来水
-
是
-
技术规格
- 熨斗 + 基座重量
-
1.2
kg
- 挂烫机重量
-
0.75
kg
- 电压
-
220
V
- 产品尺寸
-
26.4 x 17.6 x 20.9
cm
-
易于使用
- 注水和倒水
-
- 水箱容量
-
90
ml
- 安全自动关熄
-
是
- 存储解决方案
-
盖盒
- 防滴漏功能
-
是
- 开放式握把
-
是
- 电线储藏格
-
电线储藏格
- 电源线长度
-
1.6
m
-
熨烫加倍舒适
- 电线长度
-
cordless
m
-
快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
-
10
g/min
- 底板
-
陶瓷
- 功率
-
1400
W
- 垂直蒸汽
-
100
g
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