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  • 无线式熨烫，无束缚体验 无线式熨烫，无束缚体验 无线式熨烫，无束缚体验

    FreeMotion 无绳蒸汽电熨斗

    GC840/02

    无线式熨烫，无束缚体验

    飞利浦 FreeMotion 无绳蒸汽熨斗可让您享受极致的熨烫自由。借助强效垂直蒸汽和顺滑熨斗底板，它可带来无限精彩的卓越效果。

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    FreeMotion 无绳蒸汽电熨斗

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    无线式熨烫，无束缚体验

    强劲蒸汽，顺滑底板

    • 10 克/分钟；100 克蒸汽束喷射
    • 陶瓷底板
    • 熨斗安全自动关熄
    • 1400 瓦熨斗功率
    可分离式水箱，便于注排水

    可分离式水箱，便于注排水

    可分离式水箱让注排水变得轻松简单。

    自动关熄，安全节能

    自动关熄，安全节能

    如果几分钟没有使用，安全自动关熄功能将自动关闭产品，并节能。

    防刮擦不黏陶瓷底板

    防刮擦不黏陶瓷底板

    陶瓷底板可防刮擦、滑动顺畅且易于清洁

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

    开放式握把易于抓握，方便操作

    开放式握把易于抓握，方便操作

    开放式设计手柄可让您在熨烫过程中易于抓握，方便操作

    方便存储和携带的时尚保护罩

    方便存储和携带的时尚保护罩

    方便存储和携带的时尚保护罩

    无需重复充电即可实现长时间熨烫

    无需重复充电即可实现长时间熨烫

    高达 10 克/分钟的持续蒸汽输出

    高达 10 克/分钟的持续蒸汽输出

    100 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    高达 100 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    技术规格

    • 除水垢系统

      除水垢溶液
      自动除垢
      适合使用自来水

    • 技术规格

      熨斗 + 基座重量
      1.2  kg
      挂烫机重量
      0.75  kg
      电压
      220  V
      产品尺寸
      26.4 x 17.6 x 20.9  cm

    • 易于使用

      注水和倒水
      • 分离式水箱
      • 侧面开口
      • 加大注水孔
      水箱容量
      90  ml
      安全自动关熄
      存储解决方案
      盖盒
      防滴漏功能
      开放式握把
      电线储藏格
      电线储藏格
      电源线长度
      1.6  m

    • 熨烫加倍舒适

      电线长度
      cordless  m

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      10  g/min
      底板
      陶瓷
      功率
      1400  W
      垂直蒸汽
      100  g

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