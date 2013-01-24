如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。
我们内置除垢系统，智能除垢功能会在需要除垢时提醒您。它包括易于除垢的容器。这意味着无需滤芯且无额外成本。
1.8 升透明水箱可供您连续使用 2 小时。水箱为空时，指示灯将提醒您，且您可以通过大号注水口随时在水龙头下轻松加注水箱。
得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。
采用 OptimalTEMP 智能温控科技，您再也不必浪费时间来更改温度设置、等待温度更改以调节或预分类衣物。将温度和持久强劲蒸汽完美结合，可熨烫从牛仔布到丝绸的任何面料，安全适用于所有可熨烫面料。
强劲、持久的蒸汽可轻松用于厚的面料。在您所需之处，可通过采用蒸汽束喷射，去除顽固褶皱。此蒸汽功能特别适合垂直蒸汽熨烫，也可让衣物和窗帘焕然一新。
节约能源且获得出众效果。ECO 环保节能模式可减少能耗，适用于需要少量蒸汽的衣物。
我们特别的 SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板采用高级钛金属层和 6 层涂层，可在所有可熨烫衣物上提供出色顺滑效果。不黏、防刮擦且易于保持清洁。
静音过滤器可很大程度减少蒸汽噪音且采用消音平台，可降低底座中的振动噪音。因此，我们强劲的蒸汽不会超过电视、音乐或家中的声音。
技术
快速除皱
易于使用
水垢处理
存储
尺寸和重量
保修
绿色效能