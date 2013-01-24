主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

PerfectCare Performer

增压式蒸汽电熨斗

GC8750/68
  • 快速熨烫 快速熨烫 快速熨烫
    -{discount-value}

    PerfectCare Performer 增压式蒸汽电熨斗

    GC8750/68

    快速熨烫

    飞利浦 PerfectCare Performer 蒸汽电熨斗确保为您带来真正简单、功能强大且不会烫伤的熨烫体验。强劲持续的蒸汽可深层持久渗透至衣物深层，轻松除皱。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,699.00

    PerfectCare Performer 增压式蒸汽电熨斗

    快速熨烫

    飞利浦 PerfectCare Performer 蒸汽电熨斗确保为您带来真正简单、功能强大且不会烫伤的熨烫体验。强劲持续的蒸汽可深层持久渗透至衣物深层，轻松除皱。 查看所有优势

    快速熨烫

    飞利浦 PerfectCare Performer 蒸汽电熨斗确保为您带来真正简单、功能强大且不会烫伤的熨烫体验。强劲持续的蒸汽可深层持久渗透至衣物深层，轻松除皱。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,699.00

    PerfectCare Performer 增压式蒸汽电熨斗

    快速熨烫

    飞利浦 PerfectCare Performer 蒸汽电熨斗确保为您带来真正简单、功能强大且不会烫伤的熨烫体验。强劲持续的蒸汽可深层持久渗透至衣物深层，轻松除皱。 查看所有优势

    相似产品

    See all steam-generator-iron

      快速熨烫

      强劲而持久的蒸汽

      • 最大 650 千帕泵压 *
      • 高达 420 克蒸汽束喷射 **
      • 1.8 升水箱容量
      • 安全搬运锁
      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。

      随附自动除垢容器 — 无滤芯，无额外成本

      随附自动除垢容器 — 无滤芯，无额外成本

      我们内置除垢系统，智能除垢功能会在需要除垢时提醒您。它包括易于除垢的容器。这意味着无需滤芯且无额外成本。

      1.8 升可分离式大水箱易于加水

      1.8 升可分离式大水箱易于加水

      1.8 升透明水箱可供您连续使用 2 小时。水箱为空时，指示灯将提醒您，且您可以通过大号注水口随时在水龙头下轻松加注水箱。

      安全保证，不会烫坏

      安全保证，不会烫坏

      得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。

      从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无需更改温度设置

      从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无需更改温度设置

      采用 OptimalTEMP 智能温控科技，您再也不必浪费时间来更改温度设置、等待温度更改以调节或预分类衣物。将温度和持久强劲蒸汽完美结合，可熨烫从牛仔布到丝绸的任何面料，安全适用于所有可熨烫面料。

      强劲的蒸汽，快速去皱

      强劲的蒸汽，快速去皱

      强劲、持久的蒸汽可轻松用于厚的面料。在您所需之处，可通过采用蒸汽束喷射，去除顽固褶皱。此蒸汽功能特别适合垂直蒸汽熨烫，也可让衣物和窗帘焕然一新。

      ECO 环保节能模式，节约能源

      ECO 环保节能模式，节约能源

      节约能源且获得出众效果。ECO 环保节能模式可减少能耗，适用于需要少量蒸汽的衣物。

      SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板，可提供极致顺滑效果

      SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板，可提供极致顺滑效果

      我们特别的 SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板采用高级钛金属层和 6 层涂层，可在所有可熨烫衣物上提供出色顺滑效果。不黏、防刮擦且易于保持清洁。

      享受强劲熨烫效果，感受非凡静谧

      静音过滤器可很大程度减少蒸汽噪音且采用消音平台，可降低底座中的振动噪音。因此，我们强劲的蒸汽不会超过电视、音乐或家中的声音。

      技术规格

      • 技术

        适合所有可熨烫面料
        防烫坏设计
        无需温度设定
        智能温控科技
        ProVelocity 蒸汽引擎
        静音蒸汽技术

      • 快速除皱

        功率
        2000  瓦
        压力
        最大 650 千帕泵压 *
        随选蒸汽
        可调蒸汽量
        垂直蒸汽
        持续蒸汽
        高达 120 克/分钟 **
        加热时间
        2 分钟 *
        蒸汽束喷射
        高达 420 克 **

      • 易于使用

        底板顺滑性能
        5  瓣式
        底板名称
        SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
        水箱容量
        1800  毫升
        分离式水箱
        软管长度
        1.6  米
        电源线长度
        1.8  米
        加热时间
        指示灯
        安全自动关熄
        底板防刮擦
        4  瓣式

      • 水垢处理

        除垢提醒
        声音

      • 存储

        搬运锁
        便于携带和安全存放
        软管存放
        软管存放储藏格

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        24.6 x 33.5 x 44.9  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        22 x 24 x 37  厘米
        电熨斗的重量
        1.22  千克
        熨斗 + 基座重量
        3.2  千克

      • 保修

        2 年全球保修

      • 绿色效能

        节能模式
        节能*
        20  %
        产品包装
        100% 可回收
        用户手册
        100%可回收纸

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      查找备件或附件

      转至部件和附件

      适用于此产品的附件

      查看全部附件
        电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        推荐产品

          最近查看的产品

            奖项

            • 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏
            • * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏，采用最大蒸汽量