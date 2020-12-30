故障排除和维修 您的产品是否无法正常使用？请在此处查找解决方案。

选择主题 设备 指示灯 我的飞利浦蒸汽电烫斗上的蓝色指示灯闪烁 我的飞利浦增压式蒸汽电熨斗无法去除褶皱 飞利浦蒸汽电熨斗的除垢指示灯持续闪烁 显示更多功能 显示较少功能