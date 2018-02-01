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    PerfectCare Elite Plus 增压式蒸汽电熨斗

    GC9683/88

    智能自动出汽，让熨烫更快速、更轻松

    智能自动蒸汽，可实现轻松、快速的熨烫效果。

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    PerfectCare Elite Plus 增压式蒸汽电熨斗

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    智能自动出汽，让熨烫更快速、更轻松

    具有智能自动蒸汽功能

    • 高达 600 克蒸汽束喷射 **
    • 1.8 升分离式水箱
    • 智能温控科技
    • 自动静音蒸汽
    智能温控科技，无需温度设置

    智能温控科技，无需温度设置

    从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物

    安全保证，不会烫坏

    安全保证，不会烫坏

    得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。

    强劲的蒸汽，快速去皱

    强劲的蒸汽，快速去皱

    强劲、持久的蒸汽可轻松用于厚的面料。在您所需之处，可通过采用蒸汽束喷射，去除顽固褶皱。此蒸汽功能特别适合垂直蒸汽熨烫，也可让衣物和窗帘焕然一新。

    智能自动出汽，让熨烫更快速、更轻松

    智能自动出汽，让熨烫更快速、更轻松

    我们的 DynamiQ 智能传感器可准确感知电熨斗的移动时间和方式，从而在您需要时提供强劲的蒸汽，以实现轻松、快速的熨烫效果。

    轻便且可舒适握持

    轻便且可舒适握持

    这款电熨斗轻巧，可舒适握持，轻松滑动并减少手腕压力。它十分轻便，使其可轻松有效地用于垂直蒸汽熨烫窗帘和悬挂衣物。

    T-ionicGlide 底板，出色滑动性能和耐用性

    T-ionicGlide 底板，出色滑动性能和耐用性

    T-ionicGlide 是我们的出色的底板，可提供出色的顺滑性能和防刮擦性能。其不锈钢底座的硬度是普通铝制底座的两倍，我们的专利 6 层涂层及高级钛金属层，可轻松滑动，实现快速熨烫效果。

    简单有效的除垢系统，提供持久性能

    简单有效的除垢系统，提供持久性能

    定期除垢可保护您的电熨斗，延长其使用寿命并确保出色的蒸汽性能。我们出众的升级版易除垢系统可持续收集水垢积聚，具有指示灯和音频信号，可在需要清空时告知您。只需拔下插头即可让水和水垢颗粒流出。

    享受强劲熨烫效果，感受非凡静谧

    享受强劲熨烫效果，感受非凡静谧

    静音过滤器可很大程度减少蒸汽噪音且采用消音平台，可降低底座中的振动噪音。因此，我们强劲的蒸汽不会超过电视、音乐或家中的声音。

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。

    搬运锁可安全和轻松携带

    搬运锁可安全和轻松携带

    将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。

    ECO 环保节能模式，节约能源

    ECO 环保节能模式，节约能源

    节约能源且获得出众效果。ECO 环保节能模式可减少能耗，适用于需要少量蒸汽的衣物。

    可分离式大水箱易于冲洗

    可分离式大水箱易于冲洗

    1.8 升透明水箱可供您连续使用 2 小时。水箱为空时，指示灯将提醒您，且您可以通过大号注水口随时在水龙头下轻松加注水箱。

    技术规格

    • 存储

      搬运锁
      便于携带和安全存放
      软管存放
      软管存放储藏格

    • 易于使用

      安全适用于所有可熨烫面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      水箱容量
      1800  ml
      底板顺滑性能
      5  stars
      底板名称
      T-ionicGlide
      安全自动关熄
      分离式水箱
      低水量提示
      在使用过程中随时重新注水
      适合自来水
      电源线长度
      2  m
      软管长度
      1.9  m
      底板前端的准确尖形设计
      直接使用
      声音指示灯
      底板防刮擦
      5  stars

    • 包含附件

      防烫手套为您提供更多保护

    • 保修

      2 年全球保修

    • 技术

      智能温控科技
      DynamiQ
      气旋蒸汽室
      防烫坏设计
      无需温度设定
      静音蒸汽技术
      智能控制处理器

    • 快速去皱

      压力
      高达 750 千帕 ***
      功率
      最大 2000  W
      持续蒸汽
      高达 140 克/分钟 **
      垂直蒸汽
      电压
      220-240  V
      蒸汽束喷射
      高达 600 克 **
      直接使用
      2 分钟 ***

    • 绿色效能

      节能模式
      节能*
      50  %
      产品包装
      100% 可回收
      用户手册
      100% 再生纸

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      升级版易除垢功能
      除垢提醒
      浅色

    • 尺寸和重量

      挂烫机重量
      0.8  kg
      包装尺寸 (WxHxL)
      31 x 35 x 51  cm
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      23.3 x 28.5 x 45.3  cm
      包装总重量
      7.4  kg
      熨斗 + 基座重量
      5.1  kg

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    • * * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏

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