PerfectCare Elite Plus 增压式蒸汽电熨斗
智能自动出汽，让熨烫更快速、更轻松
智能自动蒸汽，可实现轻松、快速的熨烫效果。 查看所有优势
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PerfectCare Elite Plus 增压式蒸汽电熨斗
智能自动出汽，让熨烫更快速、更轻松
具有智能自动蒸汽功能
- 高达 600 克蒸汽束喷射 **
- 1.8 升分离式水箱
- 智能温控科技
- 自动静音蒸汽
智能温控科技，无需温度设置
从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物
安全保证，不会烫坏
得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。
强劲的蒸汽，快速去皱
强劲、持久的蒸汽可轻松用于厚的面料。在您所需之处，可通过采用蒸汽束喷射，去除顽固褶皱。此蒸汽功能特别适合垂直蒸汽熨烫，也可让衣物和窗帘焕然一新。
智能自动出汽，让熨烫更快速、更轻松
我们的 DynamiQ 智能传感器可准确感知电熨斗的移动时间和方式，从而在您需要时提供强劲的蒸汽，以实现轻松、快速的熨烫效果。
轻便且可舒适握持
这款电熨斗轻巧，可舒适握持，轻松滑动并减少手腕压力。它十分轻便，使其可轻松有效地用于垂直蒸汽熨烫窗帘和悬挂衣物。
T-ionicGlide 底板，出色滑动性能和耐用性
T-ionicGlide 是我们的出色的底板，可提供出色的顺滑性能和防刮擦性能。其不锈钢底座的硬度是普通铝制底座的两倍，我们的专利 6 层涂层及高级钛金属层，可轻松滑动，实现快速熨烫效果。
简单有效的除垢系统，提供持久性能
定期除垢可保护您的电熨斗，延长其使用寿命并确保出色的蒸汽性能。我们出众的升级版易除垢系统可持续收集水垢积聚，具有指示灯和音频信号，可在需要清空时告知您。只需拔下插头即可让水和水垢颗粒流出。
享受强劲熨烫效果，感受非凡静谧
静音过滤器可很大程度减少蒸汽噪音且采用消音平台，可降低底座中的振动噪音。因此，我们强劲的蒸汽不会超过电视、音乐或家中的声音。
自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。
搬运锁可安全和轻松携带
将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。
ECO 环保节能模式，节约能源
节约能源且获得出众效果。ECO 环保节能模式可减少能耗，适用于需要少量蒸汽的衣物。
可分离式大水箱易于冲洗
1.8 升透明水箱可供您连续使用 2 小时。水箱为空时，指示灯将提醒您，且您可以通过大号注水口随时在水龙头下轻松加注水箱。
技术规格
-
存储
- 搬运锁
-
便于携带和安全存放
- 软管存放
-
软管存放储藏格
-
易于使用
- 安全适用于所有可熨烫面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 水箱容量
-
1800
ml
- 底板顺滑性能
-
5
stars
- 底板名称
-
T-ionicGlide
- 安全自动关熄
-
是
- 分离式水箱
-
是
- 低水量提示
-
是
- 在使用过程中随时重新注水
-
是
- 适合自来水
-
是
- 电源线长度
-
2
m
- 软管长度
-
1.9
m
- 底板前端的准确尖形设计
-
是
- 直接使用
-
声音指示灯
- 底板防刮擦
-
5
stars
-
包含附件
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
技术
- 智能温控科技
-
是
- DynamiQ
-
是
- 气旋蒸汽室
-
是
- 防烫坏设计
-
是
- 无需温度设定
-
是
- 静音蒸汽技术
-
是
- 智能控制处理器
-
是
-
快速去皱
- 压力
-
高达 750 千帕 ***
- 功率
-
最大 2000
W
- 持续蒸汽
-
高达 140 克/分钟 **
- 垂直蒸汽
-
是
- 电压
-
220-240
V
- 蒸汽束喷射
-
高达 600 克 **
- 直接使用
-
2 分钟 ***
-
绿色效能
- 节能模式
-
是
- 节能*
-
50
%
- 产品包装
-
100% 可回收
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
水垢处理
- 除垢和清洁
-
升级版易除垢功能
- 除垢提醒
-
浅色
-
尺寸和重量
- 挂烫机重量
-
0.8
kg
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
31 x 35 x 51
cm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
23.3 x 28.5 x 45.3
cm
- 包装总重量
-
7.4
kg
- 熨斗 + 基座重量
-
5.1
kg
- * * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏
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