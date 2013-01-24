我们快速、强劲的电熨斗* 加倍智能
PerfectCare Elite Plus 是功能强大、熨烫速度快的蒸汽电熨斗，轻巧电熨斗搭配自动智能蒸汽，为您带来便利熨烫。无需进行温度设置，安全适用于所有可熨烫衣物。安全保证，不会烫坏。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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PerfectCare Elite Plus 是功能强大、熨烫速度快的蒸汽电熨斗，轻巧电熨斗搭配自动智能蒸汽，为您带来便利熨烫。无需进行温度设置，安全适用于所有可熨烫衣物。安全保证，不会烫坏。 查看所有优势
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我们快速、强劲的电熨斗* 加倍智能
PerfectCare Elite Plus 是功能强大、熨烫速度快的蒸汽电熨斗，轻巧电熨斗搭配自动智能蒸汽，为您带来便利熨烫。无需进行温度设置，安全适用于所有可熨烫衣物。安全保证，不会烫坏。 查看所有优势
从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物
得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。
强劲、持久的蒸汽可轻松用于厚的面料。在您所需之处，可通过采用蒸汽束喷射，去除顽固褶皱。此蒸汽功能特别适合垂直蒸汽熨烫，也可让衣物和窗帘焕然一新。
我们的 DynamiQ 智能传感器可准确感知电熨斗的移动时间和方式，从而在您需要时提供强劲的蒸汽，以实现轻松、快速的熨烫效果。
这款电熨斗轻巧，可舒适握持，轻松滑动并减少手腕压力。它十分轻便，使其可轻松有效地用于垂直蒸汽熨烫窗帘和悬挂衣物。
T-ionicGlide 是我们的出色的底板，可提供出色的顺滑性能和防刮擦性能。其不锈钢底座的硬度是普通铝制底座的两倍，我们的专利 6 层涂层及高级钛金属层，可轻松滑动，实现快速熨烫效果。
定期除垢可保护您的电熨斗，延长其使用寿命并确保出色的蒸汽性能。我们出众的升级版易除垢系统可持续收集水垢积聚，具有指示灯和音频信号，可在需要清空时告知您。只需拔下插头即可让水和水垢颗粒流出。
静音过滤器可很大程度减少蒸汽噪音且采用消音平台，可降低底座中的振动噪音。因此，我们强劲的蒸汽不会超过电视、音乐或家中的声音。
如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。
将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。
节约能源且获得出众效果。ECO 环保节能模式可减少能耗，适用于需要少量蒸汽的衣物。
1.8 升透明水箱可供您连续使用 2 小时。水箱为空时，指示灯将提醒您，且您可以通过大号注水口随时在水龙头下轻松加注水箱。
技术
快速除皱
易于使用
水垢处理
存储
包含附件
尺寸和重量
保修
绿色效能