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PerfectCare Elite Plus

增压式蒸汽电熨斗

GC9683/88
  • 我们快速、强劲的电熨斗* 加倍智能 我们快速、强劲的电熨斗* 加倍智能 我们快速、强劲的电熨斗* 加倍智能
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    PerfectCare Elite Plus 增压式蒸汽电熨斗

    GC9683/88

    我们快速、强劲的电熨斗* 加倍智能

    PerfectCare Elite Plus 是功能强大、熨烫速度快的蒸汽电熨斗，轻巧电熨斗搭配自动智能蒸汽，为您带来便利熨烫。无需进行温度设置，安全适用于所有可熨烫衣物。安全保证，不会烫坏。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥4,899.00

    PerfectCare Elite Plus 增压式蒸汽电熨斗

    我们快速、强劲的电熨斗* 加倍智能

    PerfectCare Elite Plus 是功能强大、熨烫速度快的蒸汽电熨斗，轻巧电熨斗搭配自动智能蒸汽，为您带来便利熨烫。无需进行温度设置，安全适用于所有可熨烫衣物。安全保证，不会烫坏。 查看所有优势

    我们快速、强劲的电熨斗* 加倍智能

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    PerfectCare Elite Plus 增压式蒸汽电熨斗

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      我们快速、强劲的电熨斗* 加倍智能

      具有智能自动蒸汽功能

      • 高达 600 克蒸汽束喷射 **
      • 1.8 升分离式水箱
      • 智能温控科技
      • 自动静音蒸汽
      智能温控科技，无需温度设置

      智能温控科技，无需温度设置

      从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物

      安全保证，不会烫坏

      安全保证，不会烫坏

      得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。

      强劲的蒸汽，快速去皱

      强劲的蒸汽，快速去皱

      强劲、持久的蒸汽可轻松用于厚的面料。在您所需之处，可通过采用蒸汽束喷射，去除顽固褶皱。此蒸汽功能特别适合垂直蒸汽熨烫，也可让衣物和窗帘焕然一新。

      智能自动蒸汽，令熨烫快速、轻松

      智能自动蒸汽，令熨烫快速、轻松

      我们的 DynamiQ 智能传感器可准确感知电熨斗的移动时间和方式，从而在您需要时提供强劲的蒸汽，以实现轻松、快速的熨烫效果。

      轻便且可舒适握持

      轻便且可舒适握持

      这款电熨斗轻巧，可舒适握持，轻松滑动并减少手腕压力。它十分轻便，使其可轻松有效地用于垂直蒸汽熨烫窗帘和悬挂衣物。

      T-ionicGlide 底板，出色滑动性能和耐用性

      T-ionicGlide 底板，出色滑动性能和耐用性

      T-ionicGlide 是我们的出色的底板，可提供出色的顺滑性能和防刮擦性能。其不锈钢底座的硬度是普通铝制底座的两倍，我们的专利 6 层涂层及高级钛金属层，可轻松滑动，实现快速熨烫效果。

      简单有效的除垢系统，提供持久性能

      简单有效的除垢系统，提供持久性能

      定期除垢可保护您的电熨斗，延长其使用寿命并确保出色的蒸汽性能。我们出众的升级版易除垢系统可持续收集水垢积聚，具有指示灯和音频信号，可在需要清空时告知您。只需拔下插头即可让水和水垢颗粒流出。

      享受强劲熨烫效果，感受非凡静谧

      享受强劲熨烫效果，感受非凡静谧

      静音过滤器可很大程度减少蒸汽噪音且采用消音平台，可降低底座中的振动噪音。因此，我们强劲的蒸汽不会超过电视、音乐或家中的声音。

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。

      搬运锁可安全和轻松携带

      搬运锁可安全和轻松携带

      将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。

      ECO 环保节能模式，节约能源

      ECO 环保节能模式，节约能源

      节约能源且获得出众效果。ECO 环保节能模式可减少能耗，适用于需要少量蒸汽的衣物。

      可分离式大水箱易于冲洗

      可分离式大水箱易于冲洗

      1.8 升透明水箱可供您连续使用 2 小时。水箱为空时，指示灯将提醒您，且您可以通过大号注水口随时在水龙头下轻松加注水箱。

      技术规格

      • 技术

        气旋蒸汽室
        防烫坏设计
        无需温度设定
        智能温控科技
        静音蒸汽技术
        智能控制处理器
        DynamiQ

      • 快速除皱

        功率
        最大 2000  瓦
        压力
        高达 750 千帕 ***
        垂直蒸汽
        电压
        220-240  伏
        持续蒸汽
        高达 140 克/分钟 **
        加热时间
        2 分钟 ***
        蒸汽束喷射
        高达 600 克 **

      • 易于使用

        安全适用于所有可熨烫面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        底板顺滑性能
        5  瓣式
        底板名称
        T-ionicGlide
        水箱容量
        1800  毫升
        分离式水箱
        软管长度
        1.9  米
        低水量提示
        电源线长度
        2  米
        底板前端的准确尖形设计
        加热时间
        声音指示灯
        在使用过程中随时重新注水
        安全自动关熄
        底板防刮擦
        5  瓣式
        适合自来水

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        升级版易除垢功能
        除垢提醒
        光线

      • 存储

        搬运锁
        便于携带和安全存放
        软管存放
        软管存放储藏格

      • 包含附件

        防烫手套为您提供更多保护

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        31 x 35 x 51  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        23.3 x 28.5 x 45.3  厘米
        包装总重量
        7.4  千克
        电熨斗的重量
        0.8  千克
        熨斗 + 基座重量
        5.1  千克

      • 保修

        2 年全球保修

      • 绿色效能

        节能模式
        节能*
        50  %
        产品包装
        100% 可回收
        用户手册
        100%可回收纸

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            奖项

            • 与 10 款畅销的增压式蒸汽电熨斗进行蒸汽流量对比（IEC60311 规范）；测试于 2017 年 4 月进行。
            • * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏，采用最大蒸汽量
            • * * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏