简单有效的除垢系统，提供持久性能

定期除垢可保护您的电熨斗，延长其使用寿命并确保出色的蒸汽性能。我们出众的升级版易除垢系统可持续收集水垢积聚，具有指示灯和音频信号，可在需要清空时告知您。只需拔下插头即可让水和水垢颗粒流出。