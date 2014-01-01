具有吹风和吸力功能的有源熨衣板

轻松实现完美熨烫效果。有源熨衣板带有风扇，可带来吹风和吸力功能。吹风功能让您的电熨斗在气垫之上移动，是轻质和精细面料织物的理想之选，避免在暗色织物上形成褶皱和亮点。吸力功能有助于使衣物固定在熨衣板上，让您可以在裤子上打造完美褶线。