采用 DualProtect 防水垢系统设计，确保系统实现 99% 无水垢。这一易于使用的防水垢系统保护系统不受水垢侵袭，延长其使用寿命。出众的防水垢滤芯和更换滤芯后的额外冲洗周期带来双重保护，防止水垢进入系统。双重保护，让您可以享受无水垢烦恼的轻松熨烫。
轻松实现完美熨烫效果。有源熨衣板带有风扇，可带来吹风和吸力功能。吹风功能让您的电熨斗在气垫之上移动，是轻质和精细面料织物的理想之选，避免在暗色织物上形成褶皱和亮点。吸力功能有助于使衣物固定在熨衣板上，让您可以在裤子上打造完美褶线。
您现在终于可以轻松熨烫衬衣了。多亏了这一出众形状的熨衣板，一端专为衬衣而设计，令衬衣熨烫更加方便、快捷。衬衣完美贴合熨衣板肩膀形状的一端，因此您无需在熨衣板上不断地摆放衬衣。一次即可熨烫好背部和肩部，从而为您节省时间和精力。
快速熨烫通过高达 6 巴的蒸汽压力和高达 120 克/分钟的持续蒸汽输出来实现。多亏了其强劲的性能和 OptimalTemp 智能温控科技，使用 WardrobeCare 进行熨烫，比市场上的其他集成式烫衣板更加迅速。* *与主要竞争对手进行测试比较，SLG，2011 年 5 月。
出众且具突破性的 OptimalTemp 智能温控科技可在所有衣物上实现蒸汽和温度的完美结合，高效、轻柔地去除褶皱。熨烫过程将更加平和、安全和快捷。再也无需调整温度或蒸汽，没有烧坏精细衣物的风险，不再需要在不同衣物间等待电熨斗加热或冷却。
出众的手推车设计，带可折叠烫衣板。飞利浦 WardrobeCare 的出众设计使其成为市场上更容易安装和存储的集成式烫衣板*。*与主要竞争对手进行测试比较，SLG，2011 年 5 月。
带有压力式蒸汽发生器的飞利浦集成式烫衣板。
垂直熨烫和蒸汽
计算管理
附件
技术规格
易于使用
快速强效除皱
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。