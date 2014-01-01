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    WardrobeCare 集成式烫衣板

    GC9940/05

    事半功倍

    飞利浦 Wardrobe Care GC9940/05 集成式熨烫系统为您提供从安装到存储的一体化轻松熨烫体验。有源熨衣板结合强劲熨斗，在家中即可实现专业熨烫效果。

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    WardrobeCare 集成式烫衣板

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    事半功倍

    集成式熨烫系统

    • 特别的手推车设计
    • 可折叠烫衣板
    DualProtect 防水垢系统，令熨烫更轻松

    DualProtect 防水垢系统，令熨烫更轻松

    采用 DualProtect 防水垢系统设计，确保系统实现 99% 无水垢。这一易于使用的防水垢系统保护系统不受水垢侵袭，延长其使用寿命。出众的防水垢滤芯和更换滤芯后的额外冲洗周期带来双重保护，防止水垢进入系统。双重保护，让您可以享受无水垢烦恼的轻松熨烫。

    具有吹风和吸力功能的有源熨衣板

    具有吹风和吸力功能的有源熨衣板

    轻松实现完美熨烫效果。有源熨衣板带有风扇，可带来吹风和吸力功能。吹风功能让您的电熨斗在气垫之上移动，是轻质和精细面料织物的理想之选，避免在暗色织物上形成褶皱和亮点。吸力功能有助于使衣物固定在熨衣板上，让您可以在裤子上打造完美褶线。

    衬衣形末端，令衬衣熨烫更轻松

    衬衣形末端，令衬衣熨烫更轻松

    您现在终于可以轻松熨烫衬衣了。多亏了这一出众形状的熨衣板，一端专为衬衣而设计，令衬衣熨烫更加方便、快捷。衬衣完美贴合熨衣板肩膀形状的一端，因此您无需在熨衣板上不断地摆放衬衣。一次即可熨烫好背部和肩部，从而为您节省时间和精力。

    快速熨烫：高达 6 巴的蒸汽压力、120 克/分钟的蒸汽输出

    快速熨烫：高达 6 巴的蒸汽压力、120 克/分钟的蒸汽输出

    快速熨烫通过高达 6 巴的蒸汽压力和高达 120 克/分钟的持续蒸汽输出来实现。多亏了其强劲的性能和 OptimalTemp 智能温控科技，使用 WardrobeCare 进行熨烫，比市场上的其他集成式烫衣板更加迅速。* *与主要竞争对手进行测试比较，SLG，2011 年 5 月。

    独一无二的 OptimalTemp 智能温控科技：轻松熨烫、无需设置

    独一无二的 OptimalTemp 智能温控科技：轻松熨烫、无需设置

    出众且具突破性的 OptimalTemp 智能温控科技可在所有衣物上实现蒸汽和温度的完美结合，高效、轻柔地去除褶皱。熨烫过程将更加平和、安全和快捷。再也无需调整温度或蒸汽，没有烧坏精细衣物的风险，不再需要在不同衣物间等待电熨斗加热或冷却。

    手推车设计，带可折叠烫衣板

    手推车设计，带可折叠烫衣板

    出众的手推车设计，带可折叠烫衣板。飞利浦 WardrobeCare 的出众设计使其成为市场上更容易安装和存储的集成式烫衣板*。*与主要竞争对手进行测试比较，SLG，2011 年 5 月。

    带有压力式蒸汽发生器的集成式烫衣板

    带有压力式蒸汽发生器的飞利浦集成式烫衣板。

    垂直熨烫和蒸汽

    垂直熨烫和蒸汽

    技术规格

    • 计算管理

      除水垢溶液
      DualProtect 防水垢系统
      适合使用自来水

    • 附件

      纤细织物保护器
      OptimalTemp 智能温控科技

    • 技术规格

      熨斗 + 基座重量
      20  kg
      挂烫机重量
      1.3  kg
      电压
      220-240  V
      产品尺寸
      56.6 x 46.7 x 79.7  cm

    • 易于使用

      注水和倒水
      • 分离式水箱
      • 加大注水孔
      安全适用所有面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      随时重注
      加热时间
      2  minute(s)
      水箱容量
      1600  ml
      安全自动关熄
      软质握把
      灵活线缆（旋转式）
      180 度灵活线缆
      电线储藏格
      自动绕线装置
      电源线长度
      2.5  m
      软管长度
      1.6  m

    • 快速强效除皱

      底板
      SteamGlide 蒸汽顺滑底板
      持续蒸汽输出
      120  g/min
      功率
      2000 - 2400  W
      压力
      高达 6
      垂直蒸汽熨烫
      前端尖型面板

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