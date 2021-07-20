运动鞋清洁器
让球鞋保持洁净的简单之法
飞利浦电动鞋刷专门为轻松有效的球鞋清洗所设计。只需选择合适的刷头，用水和肥皂将刷头打湿，便可开始清洁球鞋，顷刻之间，您的爱鞋就会像新的一样干净。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
旋转刷可有效清洁
飞利浦电动鞋刷每分钟可旋转 500 次*，清洁更高效。
只需三步，简单易用
只需用水和肥皂将刷头弄湿，打开飞利浦运动鞋清洁器，完成后，用干净的毛巾将运动鞋擦干。
三个刷头，可清洁不同材质
选择海绵、柔软或硬质刷头，可用于安全清洁您的运动鞋材质。
无论您走到哪里，可随时清洁运动鞋
您可以在外出时随时携带这款电池供电的运动鞋清洁器，无论身在何处，尽享清洁的运动鞋体验。
海绵刷头，适合细致表面
海绵刷头适用于细致表面，如 PVC、皮革、绒面革和光滑橡胶。
多用途软毛刷
软毛刷专为多种表面而设计，适合网面和帆布。
硬毛刷，用于坚硬表面
硬毛刷适合硬质材料，如带纹路的橡胶或运动鞋的橡胶底。
随附 4 节 AA 电池
飞利浦运动鞋清洁器随附 4 节电池，便于您立即开始清洁您的运动鞋。
技术规格
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尺寸
- 包装尺寸 (WxHxL)
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116 毫米 x 204 毫米 x 93 毫米
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
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60 毫米 x 69 毫米 x 170 毫米
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重量
- 产品重量（含电池）
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0.351
kg
- 包装总重量
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0.501 千克
kg
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可回收
- 产品包装
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100% 可回收
- 用户手册
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100% 再生纸
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对运动鞋安全无刺激
- 随附 3 个毛刷
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电池
- 电池使用时间
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80 分钟（450 克负载时）
- 电池类型
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4 节 AA 电池
- 功率
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6 V
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保修
- 2 年全球保修
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是
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技术
- 每分钟转速
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500 转/分
- 防水
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IPX5
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