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电动鞋刷

GCA1000/60
  • 让球鞋保持洁净的简单之法 让球鞋保持洁净的简单之法 让球鞋保持洁净的简单之法
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    电动鞋刷

    GCA1000/60

    让球鞋保持洁净的简单之法

    飞利浦电动鞋刷专门为轻松有效的球鞋清洗所设计。只需选择合适的刷头，用水和肥皂将刷头打湿，便可开始清洁球鞋，顷刻之间，您的爱鞋就会像新的一样干净。 查看所有优势

    电动鞋刷

    让球鞋保持洁净的简单之法

    飞利浦电动鞋刷专门为轻松有效的球鞋清洗所设计。只需选择合适的刷头，用水和肥皂将刷头打湿，便可开始清洁球鞋，顷刻之间，您的爱鞋就会像新的一样干净。 查看所有优势

    让球鞋保持洁净的简单之法

    飞利浦电动鞋刷专门为轻松有效的球鞋清洗所设计。只需选择合适的刷头，用水和肥皂将刷头打湿，便可开始清洁球鞋，顷刻之间，您的爱鞋就会像新的一样干净。 查看所有优势

    电动鞋刷

    让球鞋保持洁净的简单之法

    飞利浦电动鞋刷专门为轻松有效的球鞋清洗所设计。只需选择合适的刷头，用水和肥皂将刷头打湿，便可开始清洁球鞋，顷刻之间，您的爱鞋就会像新的一样干净。 查看所有优势

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      让球鞋保持洁净的简单之法

      三种刷头对应不同面料

      • 3 个刷头
      • 蓝色/黄色
      • 4 节 AA 电池
      旋转刷头实现有效清洁

      旋转刷头实现有效清洁

      飞利浦电动鞋刷每分钟可旋转 500 次*，清洁更高效。

      简单易用，只需三步

      简单易用，只需三步

      只需用水和肥皂打湿刷子，打开飞利浦电动鞋刷，完成后用干净的毛巾擦拭运动鞋即可。

      三种清洁刷头，分别适合清洁不同的面料

      三种清洁刷头，分别适合清洁不同的面料

      根据您鞋子的材质，选择合适的海绵刷、软毛刷或硬毛刷去安全放心地清洁鞋子。

      无论身在何处，都可以方便地清洁运动鞋

      无论身在何处，都可以方便地清洁运动鞋

      您可以随身携带由电池供电的运动鞋清洁刷，这样无论身在何处，都能保持您的运动鞋清洁如新。

      海绵刷，适合精贵的鞋子面料

      海绵刷，适合精贵的鞋子面料

      海绵刷适用于 PVC、皮革、山羊皮和光滑的橡胶等娇贵的鞋子面料。

      多用途软毛刷

      多用途软毛刷

      软毛刷设计用于多种表面，非常适合网布和帆布材料。

      硬毛刷，适合较为坚韧的鞋子面料

      硬毛刷，适合较为坚韧的鞋子面料

      硬毛刷非常适合清洁较为坚韧的鞋子面料，例如带有纹理的橡胶面或者运动鞋的橡胶鞋底。

      包括 4 节 AA 电池

      包括 4 节 AA 电池

      飞利浦电动鞋刷附带 4 节 AA 电池，让您可以立即开始清洁运动鞋。

      技术规格

      • 电池

        电池持续工作时间
        450g 负载下 80 分钟
        电池类型
        4 节 AA 电池
        功率
        6 V

      • 技术

        每分钟转数
        500 RPM
        防水性能
        IPX5

      • 尺寸

        包装尺寸（宽 x 高 x 长）
        116 mm x 204 mm x 93 mm
        产品尺寸（宽 x 高 x 长）
        60 mm x 69 mm x 170 mm

      • 保修

        2 年全球保修

      • 重量

        产品重量（含电池）
        0.351 kg
        总重量（含包装材料）
        0.501 千克 kg

      • 可回收

        产品包装
        100% 可回收
        用户手册
        100% 再生纸

      • 可安全用于您的运动鞋

        含 3 把刷子
        • 海绵
        • 软刷
        • 硬刷

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          奖项

          • *由三方检测机构在无负载情况下，测试所得。
          • **经第三方实验室测试所得。
          • ***由三方检测机构在450克负载的情况下，测试所得。

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