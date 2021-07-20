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  • 让球鞋保持洁净的简单之法 让球鞋保持洁净的简单之法 让球鞋保持洁净的简单之法

    运动鞋清洁器

    GCA1000/60

    让球鞋保持洁净的简单之法

    飞利浦电动鞋刷专门为轻松有效的球鞋清洗所设计。只需选择合适的刷头，用水和肥皂将刷头打湿，便可开始清洁球鞋，顷刻之间，您的爱鞋就会像新的一样干净。

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    运动鞋清洁器

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    让球鞋保持洁净的简单之法

    三种刷头对应不同面料

    • 3 个刷头
    • 蓝色/黄色
    • 4 节 AA 电池
    旋转刷可有效清洁

    旋转刷可有效清洁

    飞利浦电动鞋刷每分钟可旋转 500 次*，清洁更高效。

    只需三步，简单易用

    只需三步，简单易用

    只需用水和肥皂将刷头弄湿，打开飞利浦运动鞋清洁器，完成后，用干净的毛巾将运动鞋擦干。

    三个刷头，可清洁不同材质

    三个刷头，可清洁不同材质

    选择海绵、柔软或硬质刷头，可用于安全清洁您的运动鞋材质。

    无论您走到哪里，可随时清洁运动鞋

    无论您走到哪里，可随时清洁运动鞋

    您可以在外出时随时携带这款电池供电的运动鞋清洁器，无论身在何处，尽享清洁的运动鞋体验。

    海绵刷头，适合细致表面

    海绵刷头，适合细致表面

    海绵刷头适用于细致表面，如 PVC、皮革、绒面革和光滑橡胶。

    多用途软毛刷

    多用途软毛刷

    软毛刷专为多种表面而设计，适合网面和帆布。

    硬毛刷，用于坚硬表面

    硬毛刷，用于坚硬表面

    硬毛刷适合硬质材料，如带纹路的橡胶或运动鞋的橡胶底。

    随附 4 节 AA 电池

    随附 4 节 AA 电池

    飞利浦运动鞋清洁器随附 4 节电池，便于您立即开始清洁您的运动鞋。

    技术规格

    • 尺寸

      包装尺寸 (WxHxL)
      116 毫米 x 204 毫米 x 93 毫米
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      60 毫米 x 69 毫米 x 170 毫米

    • 重量

      产品重量（含电池）
      0.351  kg
      包装总重量
      0.501 千克  kg

    • 可回收

      产品包装
      100% 可回收
      用户手册
      100% 再生纸

    • 对运动鞋安全无刺激

      随附 3 个毛刷
      • 海锦
      • 软毛刷
      • 硬毛刷

    • 电池

      电池使用时间
      80 分钟（450 克负载时）
      电池类型
      4 节 AA 电池
      功率
      6 V

    • 保修

      2 年全球保修

    • 技术

      每分钟转速
      500 转/分
      防水
      IPX5

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