电动鞋刷 GCA1000/60
让球鞋保持洁净的简单之法
飞利浦电动鞋刷专门为轻松有效的球鞋清洗所设计。只需选择合适的刷头，用水和肥皂将刷头打湿，便可开始清洁球鞋，顷刻之间，您的爱鞋就会像新的一样干净。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让球鞋保持洁净的简单之法
飞利浦电动鞋刷专门为轻松有效的球鞋清洗所设计。只需选择合适的刷头，用水和肥皂将刷头打湿，便可开始清洁球鞋，顷刻之间，您的爱鞋就会像新的一样干净。 查看所有优势
让球鞋保持洁净的简单之法
飞利浦电动鞋刷专门为轻松有效的球鞋清洗所设计。只需选择合适的刷头，用水和肥皂将刷头打湿，便可开始清洁球鞋，顷刻之间，您的爱鞋就会像新的一样干净。 查看所有优势
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让球鞋保持洁净的简单之法
飞利浦电动鞋刷专门为轻松有效的球鞋清洗所设计。只需选择合适的刷头，用水和肥皂将刷头打湿，便可开始清洁球鞋，顷刻之间，您的爱鞋就会像新的一样干净。 查看所有优势
旋转刷头实现有效清洁
飞利浦电动鞋刷每分钟可旋转 500 次*，清洁更高效。
简单易用，只需三步
只需用水和肥皂打湿刷子，打开飞利浦电动鞋刷，完成后用干净的毛巾擦拭运动鞋即可。
三种清洁刷头，分别适合清洁不同的面料
根据您鞋子的材质，选择合适的海绵刷、软毛刷或硬毛刷去安全放心地清洁鞋子。
无论身在何处，都可以方便地清洁运动鞋
您可以随身携带由电池供电的运动鞋清洁刷，这样无论身在何处，都能保持您的运动鞋清洁如新。
海绵刷，适合精贵的鞋子面料
海绵刷适用于 PVC、皮革、山羊皮和光滑的橡胶等娇贵的鞋子面料。
多用途软毛刷
软毛刷设计用于多种表面，非常适合网布和帆布材料。
硬毛刷，适合较为坚韧的鞋子面料
硬毛刷非常适合清洁较为坚韧的鞋子面料，例如带有纹理的橡胶面或者运动鞋的橡胶鞋底。
包括 4 节 AA 电池
飞利浦电动鞋刷附带 4 节 AA 电池，让您可以立即开始清洁运动鞋。
技术规格
-
电池
- 电池持续工作时间
-
450g 负载下 80 分钟
- 电池类型
-
4 节 AA 电池
- 功率
-
6 V
-
技术
- 每分钟转数
-
500 RPM
- 防水性能
-
IPX5
-
尺寸
- 包装尺寸（宽 x 高 x 长）
-
116 mm x 204 mm x 93 mm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
60 mm x 69 mm x 170 mm
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
重量
- 产品重量（含电池）
-
0.351 kg
- 总重量（含包装材料）
-
0.501 千克 kg
-
可回收
- 产品包装
-
100% 可回收
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
可安全用于您的运动鞋
- 含 3 把刷子
-
- *由三方检测机构在无负载情况下，测试所得。
- **经第三方实验室测试所得。
- ***由三方检测机构在450克负载的情况下，测试所得。
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