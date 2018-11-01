Hairclipper series 3000 理发器
持久动力
让理发更加轻松便捷。双重剪切技术搭配自动研磨刀片，修剪速度是原来的两倍*。修剪梳采用发束导流技术，旨在避免堵塞，让您一次完成理发，获得满意发型。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥159.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Hairclipper series 3000 理发器
发束导流技术，可连续修剪
我们的飞利浦理发器采用全新创新设计，可防止头发堵塞。因此，您可以由始至终连续理发，而不间断。
双刀片，可实现最大精度
飞利浦理发器 3000 采用先进的双重剪切技术，可实现最大精度。它随附双刀片，旨在像第一天一样锋利。
获得出色但具有保护性的修剪
自动研磨钢质刀片设计地十分持久耐用。即使在使用 5 年后仍然宛如第 1 天精确和准确。
调整为不同长度设定
将头发修剪至您所需的长度。只需在 12 档长度设定（介于 1 毫米到 23 毫米，以 2 毫米为增量）中选择其中之一，或可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的贴合修剪。
高效能电源系统，接电源线使用
1.8 米长电源线可提供持久动力。
人体工程学设计，舒适且易于控制
飞利浦理发器采用带纹路的手柄，易于握持，因此，您可以舒适且易于控制地修剪头发。
可快速拆卸式刀片，便于清洁
电动理发器的清洁很简单。只需轻按即可打开刀头，以便释放和清洁刀片。
刀片无需使用润滑油
易于维护的修剪动力 — 我们的刀片无需润滑油。
购买保修
所有理容产品均采用持久耐用的设计，均提供 2 年保修，无需润滑油，全球电压通用。
DuraPower 技术可延长电池寿命
DuraPower 技术可降低刀片上的摩擦，从而防止电机和电池过载。这样，理发器的电池寿命就会延长。
技术规格
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附件
- 维护
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清洁刷
- 修剪梳
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可调节修剪梳
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
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设计
- 把手
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人体工学设计
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服务
- 2 年全球保修
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是
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切剃系统
- 修剪阔度
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41 毫米
- 发束导流技术
-
是
- 切剃部件
-
不锈钢刀头
- 长度设定档数
-
13
- 长度设定范围
-
0.5 至 23 毫米
- 准确度（步长）
-
2 毫米
-
操作简易
- 清洁
-
- 无需维护
-
无需润滑油
- 工作中
-
需接电源线使用
- 快速修剪，不会产生堵塞 - 与原有修剪梳相比，其经测试可修剪长度达 19 毫米的毛发
- 修剪速度比先前的飞利浦理发器快了 2 倍
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