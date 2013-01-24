轻松理齐头发
让理发更加轻松便捷。双重剪切技术搭配自动研磨刀片，修剪速度是原来的两倍*。修剪梳采用发束导流技术，旨在避免堵塞，让您一次完成理发，获得满意发型。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松理齐头发
让理发更加轻松便捷。双重剪切技术搭配自动研磨刀片，修剪速度是原来的两倍*。修剪梳采用发束导流技术，旨在避免堵塞，让您一次完成理发，获得满意发型。 查看所有优势
我们的全新修剪梳设计可防止头发堵塞在理发器中。因此，您可以由始至终连续理发，而不间断。
通过我们的高级 DualCut 技术修剪任何发质类型：采用双面修剪部件，修剪速度是单面刀片的两倍。
自研磨不锈钢刀片非常持久耐用。即使在使用 5 年后仍然宛如第 1 天使用。
可轻松选择并锁定想要的长度设定。可调节修剪梳具有 12 档固定长度设定（1 毫米至 23 毫米），每种长度之间的准确度为 2 毫米。将修剪梳整体卸下可进行 0.5 毫米修剪。
1.8 米长电源线可提供持久动力。
理发器系列 3000 设计用于舒适使用，便于握持且易于操控。特别纹理和手柄便于您轻松移动理发器，并修剪头部四周头发。
只需轻按即可释放可拆卸式刀头，以快速释放和清洁刀片。
无需润滑油，易于维护，为您节省时间。
我们所有的仪容产品都经久耐用。提供 2 年全球保修，全球电压通用。
切剃装置
附件
操作简易
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