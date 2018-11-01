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    Hairclipper series 3000 理发器

    HC3505/15

    持久动力

    让理发更加轻松便捷。双重剪切技术搭配自动研磨刀片，修剪速度是原来的两倍*。修剪梳采用发束导流技术，旨在避免堵塞，让您一次完成理发，获得满意发型。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥159.00

    Hairclipper series 3000 理发器

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    持久动力

    轻松理发

    • 不锈钢刀头
    • 13 档长度设置
    • 接电源线使用
    发束导流技术，可连续修剪

    发束导流技术，可连续修剪

    我们的飞利浦理发器采用全新创新设计，可防止头发堵塞。因此，您可以由始至终连续理发，而不间断。

    双刀片，可实现最大精度

    双刀片，可实现最大精度

    飞利浦理发器 3000 采用先进的双重剪切技术，可实现最大精度。它随附双刀片，旨在像第一天一样锋利。

    获得出色但具有保护性的修剪

    获得出色但具有保护性的修剪

    自动研磨钢质刀片设计地十分持久耐用。即使在使用 5 年后仍然宛如第 1 天精确和准确。

    调整为不同长度设定

    调整为不同长度设定

    将头发修剪至您所需的长度。只需在 12 档长度设定（介于 1 毫米到 23 毫米，以 2 毫米为增量）中选择其中之一，或可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的贴合修剪。

    高效能电源系统，接电源线使用

    高效能电源系统，接电源线使用

    1.8 米长电源线可提供持久动力。

    人体工程学设计，舒适且易于控制

    人体工程学设计，舒适且易于控制

    飞利浦理发器采用带纹路的手柄，易于握持，因此，您可以舒适且易于控制地修剪头发。

    可快速拆卸式刀片，便于清洁

    可快速拆卸式刀片，便于清洁

    电动理发器的清洁很简单。只需轻按即可打开刀头，以便释放和清洁刀片。

    刀片无需使用润滑油

    刀片无需使用润滑油

    易于维护的修剪动力 — 我们的刀片无需润滑油。

    购买保修

    购买保修

    所有理容产品均采用持久耐用的设计，均提供 2 年保修，无需润滑油，全球电压通用。

    DuraPower 技术可延长电池寿命

    DuraPower 技术可降低刀片上的摩擦，从而防止电机和电池过载。这样，理发器的电池寿命就会延长。

    技术规格

    • 附件

      维护
      清洁刷
      修剪梳
      可调节修剪梳

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏

    • 设计

      把手
      人体工学设计

    • 服务

      2 年全球保修

    • 切剃系统

      修剪阔度
      41 毫米
      发束导流技术
      切剃部件
      不锈钢刀头
      长度设定档数
      13
      长度设定范围
      0.5 至 23 毫米
      准确度（步长）
      2 毫米

    • 操作简易

      清洁
      • 可拆卸刀片
      • 可水洗的刀片
      无需维护
      无需润滑油
      工作中
      需接电源线使用

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    • 快速修剪，不会产生堵塞 - 与原有修剪梳相比，其经测试可修剪长度达 19 毫米的毛发
    • 修剪速度比先前的飞利浦理发器快了 2 倍

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