搜索词

  • 快速理齐头发 快速理齐头发 快速理齐头发

    Hairclipper series 5000 可水洗理发器

    HC5610/15

    快速理齐头发

    借助双重剪切和发束导流 Pro 技术实现均匀的理发效果。全新修剪梳设计，碎发可沿修剪梳顺刀而下，不会卡发，让您理发轻松自如。

    查看所有优势

    Hairclipper series 5000 可水洗理发器

    相似产品

    See all 系列理发器

    快速理齐头发

    带走掉落碎发，实现 2 倍更快*修剪

    • 发束导流 PRO 技术
    • 28 档长度设定（0.5 - 28 毫米）
    • 75 分钟无线使用/8 小时充电
    • 100% 全机身水洗
    带走掉落碎发，实现 2 倍更快*修剪

    带走掉落碎发，实现 2 倍更快*修剪

    全新修剪梳设计，碎发可沿修剪梳顺刀而下，不会卡发，让您理发轻松自如。

    双刀片，可实现最大精度

    双刀片，可实现最大精度

    飞利浦理发器 5000 采用先进的双重剪切技术，可实现最大精度。本品随附双刀片，设计精巧，用后锋利如新。

    调整为不同长度设定

    调整为不同长度设定

    使用两把可调节修剪梳（可修剪 3 毫米至 28 毫米长度的头发，以 1 毫米为增量）和一把 2 毫米短茬修剪梳将您的头发准确地修剪至所需长达，或可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的贴合修剪。

    长达 75 分钟无线使用时间

    长达 75 分钟无线使用时间

    理发器强劲的电池在充电 8 小时后可无线使用 75 分钟。功能强大，操控自由。

    轻松清洁

    轻松清洁

    只需在水龙头下冲洗理发器，清洁又快又简单。

    获得出色但具有保护性的修剪

    获得出色但具有保护性的修剪

    自动研磨钢质刀片设计地十分持久耐用。即使在使用 5 年后仍然宛如第 1 天精确和准确。

    人体工程学设计，舒适且易于控制

    人体工程学设计，舒适且易于控制

    飞利浦理发器采用带纹路的手柄，易于握持，因此，您可以舒适且易于控制地修剪头发。

    刀片无需使用润滑油

    刀片无需使用润滑油

    易于保持的修剪能力 — 我们的刀片无需使用润滑油。

    购买保修

    购买保修

    所有美容产品均采用经久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑，并且全球电压通用。

    卡入式短茬修剪梳

    卡入式短茬修剪梳

    使用额外的 2 毫米胡须修剪梳修剪短茬或快速修剪毛发。

    技术规格

    • 附件

      维护
      清洁刷
      修剪梳
      • 1 把胡须修剪梳
      • 2 把发梳（长短各一）

    • 功率

      电池类型
      镍氢电池

    • 服务

      2 年全球保修

    • 切剃系统

      切剃部件
      不锈钢刀头
      修剪阔度
      41  毫米
      长度设定档数
      28
      长度设定范围
      0.5 至 28  毫米
      准确度（步长）
      1  毫米

    • 操作简易

      清洁
      100% 可水洗**
      无需维护
      无需润滑油
      工作中
      可接电源使用也可无线使用

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 与飞利浦上一代产品相比
    • *仅用水清洁

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。