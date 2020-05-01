Hairclipper series 5000 可水洗理发器
快速理齐头发
借助双重剪切和发束导流 Pro 技术实现均匀的理发效果。全新修剪梳设计，碎发可沿修剪梳顺刀而下，不会卡发，让您理发轻松自如。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Hairclipper series 5000 可水洗理发器
快速理齐头发
带走掉落碎发，实现 2 倍更快*修剪
- 发束导流 PRO 技术
- 28 档长度设定（0.5 - 28 毫米）
- 75 分钟无线使用/8 小时充电
- 100% 全机身水洗
带走掉落碎发，实现 2 倍更快*修剪
全新修剪梳设计，碎发可沿修剪梳顺刀而下，不会卡发，让您理发轻松自如。
双刀片，可实现最大精度
飞利浦理发器 5000 采用先进的双重剪切技术，可实现最大精度。本品随附双刀片，设计精巧，用后锋利如新。
调整为不同长度设定
使用两把可调节修剪梳（可修剪 3 毫米至 28 毫米长度的头发，以 1 毫米为增量）和一把 2 毫米短茬修剪梳将您的头发准确地修剪至所需长达，或可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的贴合修剪。
长达 75 分钟无线使用时间
理发器强劲的电池在充电 8 小时后可无线使用 75 分钟。功能强大，操控自由。
轻松清洁
只需在水龙头下冲洗理发器，清洁又快又简单。
获得出色但具有保护性的修剪
自动研磨钢质刀片设计地十分持久耐用。即使在使用 5 年后仍然宛如第 1 天精确和准确。
人体工程学设计，舒适且易于控制
飞利浦理发器采用带纹路的手柄，易于握持，因此，您可以舒适且易于控制地修剪头发。
刀片无需使用润滑油
易于保持的修剪能力 — 我们的刀片无需使用润滑油。
购买保修
所有美容产品均采用经久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑，并且全球电压通用。
卡入式短茬修剪梳
使用额外的 2 毫米胡须修剪梳修剪短茬或快速修剪毛发。
技术规格
-
附件
- 维护
-
清洁刷
- 修剪梳
-
-
功率
- 电池类型
-
镍氢电池
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
切剃系统
- 切剃部件
-
不锈钢刀头
- 修剪阔度
-
41
毫米
- 长度设定档数
-
28
- 长度设定范围
-
0.5 至 28
毫米
- 准确度（步长）
-
1
毫米
-
操作简易
- 清洁
-
100% 可水洗**
- 无需维护
-
无需润滑油
- 工作中
-
可接电源使用也可无线使用
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