调整为不同长度设定

使用两把可调节修剪梳（可修剪 3 毫米至 28 毫米长度的头发，以 1 毫米为增量）和一把 2 毫米短茬修剪梳将您的头发准确地修剪至所需长达，或可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的贴合修剪。