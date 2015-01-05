数字滑动界面可为您准确反馈所选长度。使用触摸屏轻松滑动选择超过 400 档的长度设定。快速浏览长度或以 0.1 毫米步长仔细选择小档设定。
使用数字滑动可以准确地锁定所需长度。超过 400 档的长度设定可供选择，采用 0.1 毫米增量，或可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的贴合修剪。
使用 3 个可调梳齿体验精确修剪。锁定超过 400 档头发长度设定（介于 1 毫米和 42 毫米之间），或在不使用梳齿的情况下使用理发器，获得 0.5 毫米的贴合修剪。
钛金属刀片，其硬度比钢更高，实现优异耐用性。此外，自动研磨刀片可确保持久性能和准确修剪，经久耐用。
锁定您的首选长度设定，精确度为 0.1 毫米，采用电动长度设定系统，可保持到位，带来精确的效果。
自动高速运转功能可自动适应较浓密的头发，提供额外动力，以便轻松修剪。
通过我们的高级 DualCut 技术修剪任何发质类型，它将双倍锋利修剪部件与低摩擦设计结合。修剪部件经过精心设计，其修剪速度是普通飞利浦理发器的两倍，更加结实的钢质网罩可带来优异耐用性。
这款智能理发器不仅可记住您上次的修剪长度，还可记住您的 3 个首选设定，为您节省时间。只需选择并按住记忆按钮即可。
切勿在缠绕在无绳理发器中 – 充电 1 小时可强劲修剪 120 分钟。或插入电源，进行不间断修剪。
所有理容产品均采用持久耐用的设计，均提供 2 年保修，无需润滑油，全球电压通用。
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