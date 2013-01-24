主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Hairclipper series 9000

理发器

HC9450/15
查找此产品的支持
  • 数字触控 数字触控 数字触控
    -{discount-value}

    Hairclipper series 9000 理发器

    HC9450/15
    查找此产品的支持

    相似产品

    See all 系列理发器

      数字触控

      配备电动修剪梳

      • 钛金属刀片
      • 400 档长度设定
      • 120 分钟不接电源使用/1 小时充电
      数字滑动界面

      数字滑动界面

      数字滑动界面可为您准确反馈所选长度。使用触摸屏轻松滑动选择超过 400 档的长度设定。快速浏览长度或以 0.1 毫米步长仔细选择小档设定。

      轻松选择和锁定 400 档长度设定：0.5 至 42 毫米

      轻松选择和锁定 400 档长度设定：0.5 至 42 毫米

      使用数字滑动可以准确选择并锁定所需长度，提供超过 400 档的长度设定（1 至 42 毫米），每档长度之间的准确度为 0.1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。

      可调节的梳齿，实现准确修剪

      可调节的梳齿，实现准确修剪

      理发器配有 3 种可调节的梳齿：1 至 7 毫米、7 至 24 毫米和 24 至 42 毫米。只需安装任一修剪梳，即可设置超过 400 档固定长度设定，每档长度之间的准确度为 0.1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。

      自动研磨钛金属刀片，坚固耐用

      自动研磨钛金属刀片，坚固耐用

      钛金属刀片，其硬度比钢更高，实现优异耐用性。此外，自动研磨刀片可确保持久性能和准确修剪，经久耐用。

      电动修剪梳，轻松选择长度

      电动修剪梳，轻松选择长度

      马达动力长度设定系统，轻松选择和锁定所需长度。马达为修剪梳提供动力，可在精度达到 0.1 毫米的长度之间选择。该技术可确保始终以所需长度安全修剪，带来始终如一的效果

      自动高速运转，大幅提升修剪速度

      自动高速运转，大幅提升修剪速度

      高速功能可在触及浓密头发时自动提升修剪速度，让您获得理想轻松的修剪体验。

      双重锋利剪切元件提升 2 倍修剪速度*

      双重锋利剪切元件提升 2 倍修剪速度*

      通过我们的 DualCut 技术修剪任何发质类型，它将双倍锋利修剪部件与低摩擦设计理想结合。创新的修剪部件经过精心设计，其修剪速度是普通飞利浦理发器的两倍，坚固耐用的钢质网罩可带来优异耐用性。

      每把修剪梳可记忆 3 个修剪长度设定

      每把修剪梳可记忆 3 个修剪长度设定

      这款智能理发器可记忆上次修剪长度并可为各修剪梳附件保存 3 种不同长度。选择所需长度，按住存储按钮，理发器即可记忆您的设置。通过此方式可以记忆 3 种不同长度。

      充电 1 小时后，可无线使用 120 分钟

      充电 1 小时后，可无线使用 120 分钟

      不接电源使用理发器，功能强大，操控自由。强劲锂电池，充电 1 小时便可不接电源线使用长达 120 分钟。接电和不接电均可使用。

      2 年保修

      2 年保修

      我们所有的仪容产品都经久耐用。提供 2 年全球保修，全球电压通用。

      技术规格

      • 切剃装置

        修剪阔度
        41 毫米
        修剪部件
        钛金属刀片
        长度设定档数
        400
        准确度（步长）
        0.1 毫米
        长度设定范围
        0.5 至 42 毫米
        长度选择
        • 数字滑动
        • 电动修剪梳

      • 附件

        附件
        3 把发梳

      • 操作简易

        清洁
        可拆卸刀片
        无需维护
        无需润滑油
        记忆功能
        Y

      • 充电装置

        马达
        自动高速运转
        电池类型
        锂电池
        工作中
        接电和不接电
        工作时间
        120 分钟
        充电时间
        1 小时

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          • 与飞利浦上一代产品相比