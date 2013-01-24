数字滑动界面可为您准确反馈所选长度。使用触摸屏轻松滑动选择超过 400 档的长度设定。快速浏览长度或以 0.1 毫米步长仔细选择小档设定。
使用数字滑动可以准确选择并锁定所需长度，提供超过 400 档的长度设定（1 至 42 毫米），每档长度之间的准确度为 0.1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。
理发器配有 3 种可调节的梳齿：1 至 7 毫米、7 至 24 毫米和 24 至 42 毫米。只需安装任一修剪梳，即可设置超过 400 档固定长度设定，每档长度之间的准确度为 0.1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。
钛金属刀片，其硬度比钢更高，实现优异耐用性。此外，自动研磨刀片可确保持久性能和准确修剪，经久耐用。
马达动力长度设定系统，轻松选择和锁定所需长度。马达为修剪梳提供动力，可在精度达到 0.1 毫米的长度之间选择。该技术可确保始终以所需长度安全修剪，带来始终如一的效果
高速功能可在触及浓密头发时自动提升修剪速度，让您获得理想轻松的修剪体验。
通过我们的 DualCut 技术修剪任何发质类型，它将双倍锋利修剪部件与低摩擦设计理想结合。创新的修剪部件经过精心设计，其修剪速度是普通飞利浦理发器的两倍，坚固耐用的钢质网罩可带来优异耐用性。
这款智能理发器可记忆上次修剪长度并可为各修剪梳附件保存 3 种不同长度。选择所需长度，按住存储按钮，理发器即可记忆您的设置。通过此方式可以记忆 3 种不同长度。
不接电源使用理发器，功能强大，操控自由。强劲锂电池，充电 1 小时便可不接电源线使用长达 120 分钟。接电和不接电均可使用。
我们所有的仪容产品都经久耐用。提供 2 年全球保修，全球电压通用。
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