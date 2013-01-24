可调节的梳齿，实现准确修剪

理发器配有 3 种可调节的梳齿：1 至 7 毫米、7 至 24 毫米和 24 至 42 毫米。只需安装任一修剪梳，即可设置超过 400 档固定长度设定，每档长度之间的准确度为 0.1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。