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    Hairclipper series 9000 理发器

    HC9450/15

    数字触控

    HAIRCLIPPER Series 9000 可实现全面准确，让您自如掌控理发。数字滑动、电动修剪梳、记忆功能和高性能修剪元件，它是能够始终打造理想发型的理发器。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00

    Hairclipper series 9000 理发器

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    数字触控

    配备电动修剪梳

    • 钛金属刀片
    • 400 档长度设定
    • 120 分钟不接电源使用/1 小时充电
    数字滑动界面

    数字滑动界面

    数字滑动界面可为您准确反馈所选长度。使用触摸屏轻松滑动选择超过 400 档的长度设定。快速浏览长度或以 0.1 毫米步长仔细选择小档设定。

    调整为不同长度设定

    调整为不同长度设定

    使用数字滑动可以准确地锁定所需长度。超过 400 档的长度设定可供选择，采用 0.1 毫米增量，或可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的贴合修剪。

    将毛发修剪至所需长度

    将毛发修剪至所需长度

    使用 3 个可调梳齿体验精确修剪。锁定超过 400 档头发长度设定（介于 1 毫米和 42 毫米之间），或在不使用梳齿的情况下使用理发器，获得 0.5 毫米的贴合修剪。

    自动研磨钛金属刀片，坚固耐用

    自动研磨钛金属刀片，坚固耐用

    钛金属刀片，其硬度比钢更高，实现优异耐用性。此外，自动研磨刀片可确保持久性能和准确修剪，经久耐用。

    电动理发器，带来始终如一的效果

    电动理发器，带来始终如一的效果

    锁定您的首选长度设定，精确度为 0.1 毫米，采用电动长度设定系统，可保持到位，带来精确的效果。

    轻松应对较浓密的头发

    轻松应对较浓密的头发

    自动高速运转功能可自动适应较浓密的头发，提供额外动力，以便轻松修剪。

    双重锋利剪切元件提升 2 倍修剪速度*

    双重锋利剪切元件提升 2 倍修剪速度*

    通过我们的高级 DualCut 技术修剪任何发质类型，它将双倍锋利修剪部件与低摩擦设计结合。修剪部件经过精心设计，其修剪速度是普通飞利浦理发器的两倍，更加结实的钢质网罩可带来优异耐用性。

    记住您的首选设定

    记住您的首选设定

    这款智能理发器不仅可记住您上次的修剪长度，还可记住您的 3 个首选设定，为您节省时间。只需选择并按住记忆按钮即可。

    长达 120 分钟无线剃须时间

    长达 120 分钟无线剃须时间

    切勿在缠绕在无绳理发器中 – 充电 1 小时可强劲修剪 120 分钟。或插入电源，进行不间断修剪。

    购买保修

    购买保修

    所有理容产品均采用持久耐用的设计，均提供 2 年保修，无需润滑油，全球电压通用。

    技术规格

    • 充电装置

      马达
      自动高速运转
      电池类型
      锂电池
      工作中
      接电和不接电
      工作时间
      120 分钟
      充电时间
      1 小时

    • 附件

      附件
      3 把发梳

    • 服务

      2 年全球保修

    • 切剃系统

      修剪阔度
      41 毫米
      切剃部件
      钛金属刀片
      长度设定档数
      400
      长度设定范围
      0.5 至 42 毫米
      准确度（步长）
      0.1 毫米
      长度选择
      • 数字滑动
      • 电动修剪梳

    • 操作简易

      清洁
      可拆卸刀片
      无需维护
      无需润滑油
      记忆功能

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    • 与飞利浦上一代产品相比

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