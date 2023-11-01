3000 Series 飞利浦电热火锅
享受快速且健康的火锅
飞利浦新型电热火锅，使用简单方便，3 档可调温度控制。1200 瓦高效速热和 3.8 升容量，可满足整个家庭的需求。分体式设计，易于清洁和存放。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
1200W 大功率加热
1200W 大功率加热，只需几分钟即可享用火锅。
3.8L 容量，可满足 2-3 人的需求
3.8L 容量，可满足 2-3 人的需求。
使用控制杆进行 3 档加热
控制杆使用方便，可选择低、中、高温火锅。
食品级 304 不锈钢材质，耐用安全
食品级 304 不锈钢材质，耐用安全。
产品分体式设计，易于清洁和存放
分体式产品设计，易于清洁和存放。
插拔式电源线，便于存放
插拔式电源线，便于存放和移动。
- *由飞利浦授权的外部实验室进行测试。食品接触测试基于以下国家标准测试：GB 4806.1 - 2016；GB 4806.7 - 2016；GB 4806.9 - 2016，食品接触部件的具体清单请参考使用说明书。
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