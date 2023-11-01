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    3000 Series 飞利浦电热火锅

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    享受快速且健康的火锅

    飞利浦新型电热火锅，使用简单方便，3 档可调温度控制。1200 瓦高效速热和 3.8 升容量，可满足整个家庭的需求。分体式设计，易于清洁和存放。

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    3000 Series 飞利浦电热火锅

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    享受快速且健康的火锅

    • 3 档加热
    • 1200 瓦
    • 黄色

    1200W 大功率加热

    1200W 大功率加热，只需几分钟即可享用火锅。

    3.8L 容量，可满足 2-3 人的需求

    3.8L 容量，可满足 2-3 人的需求。

    使用控制杆进行 3 档加热

    控制杆使用方便，可选择低、中、高温火锅。

    食品级 304 不锈钢材质，耐用安全

    食品级 304 不锈钢材质，耐用安全。

    产品分体式设计，易于清洁和存放

    分体式产品设计，易于清洁和存放。

    插拔式电源线，便于存放

    插拔式电源线，便于存放和移动。

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    • *由飞利浦授权的外部实验室进行测试。食品接触测试基于以下国家标准测试：GB 4806.1 - 2016；GB 4806.7 - 2016；GB 4806.9 - 2016，食品接触部件的具体清单请参考使用说明书。

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