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    5000 Series 多功能料理锅

    HD2250/20

    品质欢享，一锅到位

    专为欢聚场景所设计的全新烹饪解决方案。配备多种烹饪配件，功能多样化，烹饪更轻松。

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    5000 Series 多功能料理锅

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    • 多种烹饪配件
    蒸煮锅、烤盘和蒸架满足多种烹饪需求

    蒸煮锅、烤盘和蒸架满足多种烹饪需求

    配备 2.5L 蒸煮锅、烤盘和蒸架，可满足日常多种烹饪场景和需求，包括但不限于焖炖、煎烤、蒸煮。

    采用不含双酚A涂层，安享美味时光*

    采用不含双酚A涂层，安享美味时光*

    蒸煮锅、烤盘及锅盖（不含深锅及锅盖把手）均不含双酚A，使用安心。

    1400瓦全面板式发热底盘，快速且均匀加热食材

    1400瓦全面板式发热底盘，快速且均匀加热食材

    1400瓦功率的全面板式发热底盘，可提供快而均匀的加热性能。

    无级控温

    无级控温

    通过无级控温，您可以针对不同菜肴，随心所欲地调节烹饪温度。

    不粘涂层，轻松清洁

    不粘涂层，轻松清洁

    蒸煮锅和烤盘皆为不粘涂层，使用时不粘锅，使用后易清洁。

    采用防烫手柄，提握舒适、有效隔热。

    采用防烫手柄，提握舒适、有效隔热。

    采用防烫手柄，提握舒适、有效隔热。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      • 蒸煮锅
      • 烤盘
      • 蒸架

    • 技术规格

      电线长度
      1.0 米  m

    • 技术规格

      电压
      220  V
      功率
      1400  W
      电线长度
      1.0  m
      频率
      50  Hz

    • 设计

      颜色
      沙漠绿

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      520 x 306 x 316  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      445 x 269 x 230  mm
      产品重量
      4.5  kg

    • 普通参数

      防滑底座
      可调控热力
      电源指示灯
      隔热手柄
      温度指示灯
      产品功能
      不黏涂层

    • 服务

      2 年全球保修
      2 年产品保修

    • 可持续发展

      包装
      >90% 可回收材料
      用户手册
      90% 再生纸

    • 包含附件

      烘焙篮（不黏涂层）

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    • 蒸煮锅、烤盘及锅盖（不含深锅及锅盖把手）均通过第三方实验室的不含双酚A（BPA free）测试。

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