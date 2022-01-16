5000 Series 多功能料理锅
品质欢享，一锅到位
专为欢聚场景所设计的全新烹饪解决方案。配备多种烹饪配件，功能多样化，烹饪更轻松。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
品质欢享，一锅到位
3款主要配件，满足多样化烹饪需求
蒸煮锅、烤盘和蒸架满足多种烹饪需求
配备 2.5L 蒸煮锅、烤盘和蒸架，可满足日常多种烹饪场景和需求，包括但不限于焖炖、煎烤、蒸煮。
采用不含双酚A涂层，安享美味时光*
蒸煮锅、烤盘及锅盖（不含深锅及锅盖把手）均不含双酚A，使用安心。
1400瓦全面板式发热底盘，快速且均匀加热食材
1400瓦功率的全面板式发热底盘，可提供快而均匀的加热性能。
无级控温
通过无级控温，您可以针对不同菜肴，随心所欲地调节烹饪温度。
不粘涂层，轻松清洁
蒸煮锅和烤盘皆为不粘涂层，使用时不粘锅，使用后易清洁。
采用防烫手柄，提握舒适、有效隔热。
采用防烫手柄，提握舒适、有效隔热。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
-
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0 米
m
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 功率
-
1400
W
- 电线长度
-
1.0
m
- 频率
-
50
Hz
-
设计
- 颜色
-
沙漠绿
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
520 x 306 x 316
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
445 x 269 x 230
mm
- 产品重量
-
4.5
kg
-
普通参数
- 防滑底座
-
是
- 可调控热力
-
是
- 电源指示灯
-
是
- 隔热手柄
-
是
- 温度指示灯
-
是
- 产品功能
-
不黏涂层
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
- 2 年产品保修
-
是
-
可持续发展
- 包装
-
>90% 可回收材料
- 用户手册
-
90% 再生纸
-
包含附件
- 烘焙篮（不黏涂层）
-
是
- 蒸煮锅、烤盘及锅盖（不含深锅及锅盖把手）均通过第三方实验室的不含双酚A（BPA free）测试。
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