Daily Collection 烤面包机
轻松烤制美食
这款紧凑型飞利浦烤面包机 HD2587/29 让您总能吃到美味可口的面包。它具有 2 个大号烘烤槽和一个可分离式面包屑底盘，面包置中功能可实现均匀的烘烤效果，具有 7 档烘烤设定和解冻功能。随附面包烘烤架和防尘罩 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松烤制美食
外形小巧的金属烤面包机具有特大烘烤槽
- 金属双烘烤槽
- 紧凑机身设计
- 抛光金属
- 面包烘烤架和盖子
烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸
烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。
可分离式面包屑底盘，方便清洁
借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。
面包卡住时产品将自动安全关熄
如果面包卡在里面，则烤面包机会自动关闭电源。
面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包
面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包
一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包
烤面包机上的解冻按钮可以一键解冻和烘烤，而翻热按钮可以重新加热冷面包或使刚刚烤好的面包更加焦黄。
提升功能可轻松取出小块面包
通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。
可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包
飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。
可调节的七个烘烤程度控制级别
飞利浦 Avance 系列烤面包机具有七个可调节的烘烤程度控制级别。
精致小巧的烤面包机机身可节省厨房空间
精致小巧的烤面包机机身可节省厨房空间
技术规格
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设计规格
- 材料
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- 颜色
-
金属银色，黑色
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技术规格
- 电压
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220 - 240
V
- 功率
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870-950
W
- 电线长度
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0.85
m
- 频率
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50 - 60
Hz
- 烘烤槽尺寸（长 x 宽 x 高）
-
130 x 32 x 120
mm
-
普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 防滑胶脚
-
是
-
包含附件
- 防尘罩
-
是
- 面包烘烤架
-
是
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