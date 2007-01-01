烤面包机
烤至完美状态
简洁流畅的线条和 1000 瓦强大功率，这款烤面包机具有令人赞叹的操作效率。您可以随时品尝到美味面包，获得均匀的金黄香脆享受。 查看所有优势
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带有数码倒计时器的液晶显示屏
带有数码倒计时器的液晶显示屏。
铝合金外壳
铝合金材质带来理想使用效果：抗腐蚀、耐磨刮、不留手印。
单面烘烤设置
单面烘烤设置适合硬面包圈和法国长面包。
提升功能可轻松取出小块面包
提升功能可轻松取出小块面包。
可分离式不粘涂层的面包屑底盘，方便清洁
可分离式不粘涂层的面包屑底盘，方便清洁。
加长加宽的烘烤槽，适合各类面包
加长加宽的烘烤槽，适合各类面包。
强力烘烤用较短时间让您享受美味
强力烘烤用较短的时间让您享受美味。
用 +/- 按钮选择您想要的焦黄度设定
用 +/- 按钮选择您想要的焦黄度设定。
集成加热架用于加热小圆面包和牛角包
集成加热架用于加热小圆面包和牛角包。
技术规格
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设计规格
- 材料
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铝合金材质
- 颜色
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铝制外壳，蓝色显示和光照
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技术规格
- 电压
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220-240
V
- 功率
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1000
W
- 电线长度
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0.85
m
- 频率
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50/60
Hz
- 烘烤槽尺寸（长 x 宽 x 高）
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260*40*130
mm
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普通参数
- 自动安全关熄
-
是
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