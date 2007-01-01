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    烤面包机

    HD2618/99

    烤至完美状态

    简洁流畅的线条和 1000 瓦强大功率，这款烤面包机具有令人赞叹的操作效率。您可以随时品尝到美味面包，获得均匀的金黄香脆享受。

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    烤面包机

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    烤至完美状态

    数码控制带来最佳面包品质！

    • 1000 瓦
    带有数码倒计时器的液晶显示屏

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    铝合金外壳

    铝合金外壳

    铝合金材质带来理想使用效果：抗腐蚀、耐磨刮、不留手印。

    单面烘烤设置

    单面烘烤设置

    单面烘烤设置适合硬面包圈和法国长面包。

    提升功能可轻松取出小块面包

    提升功能可轻松取出小块面包

    提升功能可轻松取出小块面包。

    可分离式不粘涂层的面包屑底盘，方便清洁

    可分离式不粘涂层的面包屑底盘，方便清洁

    可分离式不粘涂层的面包屑底盘，方便清洁。

    加长加宽的烘烤槽，适合各类面包

    加长加宽的烘烤槽，适合各类面包。

    加热糕点，翻热和解冻

    加热糕点，翻热和解冻。

    强力烘烤用较短时间让您享受美味

    强力烘烤用较短的时间让您享受美味。

    用 +/- 按钮选择您想要的焦黄度设定

    用 +/- 按钮选择您想要的焦黄度设定。

    集成加热架用于加热小圆面包和牛角包

    集成加热架用于加热小圆面包和牛角包。

    技术规格

    • 设计规格

      材料
      铝合金材质
      颜色
      铝制外壳，蓝色显示和光照

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      1000  W
      电线长度
      0.85  m
      频率
      50/60  Hz
      烘烤槽尺寸（长 x 宽 x 高）
      260*40*130  mm

    • 普通参数

      自动安全关熄

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