烤面包机
美味面包，欢乐共享
该烤面包机具有特宽烘烤槽和可调整宽度功能，无论厚片薄片，您都可以均匀地烘烤出金黄酥香的面包。具有防尘盖、烘烤架和滑动式面包屑底盘。由于具有隔热外壁、提升功能和取消按钮，您可以放心使用。 查看所有优势
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烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸
烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。
可使用提升功能安全地取出小块面包
可使用提升功能安全地取出小块面包。
技术规格
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设计规格
- 材料
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塑料外壳 (PP/PC/ABS)，镀铬顶盖
- 颜色
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淡紫色
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技术规格
- 电压
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220-240
V
- 电线长度
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0.9
cm
- 功率
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1000
W
- 频率
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50/60 Hz
Hz
- 烘烤槽尺寸（长 x 宽 x 高）
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136*32*130
mm
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普通参数
- 自动安全关熄
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是
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包含附件
- 防尘罩
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淡紫色
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