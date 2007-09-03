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    烤面包机

    HD2623/36

    美味面包，欢乐共享

    该烤面包机具有特宽烘烤槽和可调整宽度功能，无论厚片薄片，您都可以均匀地烘烤出金黄酥香的面包。具有防尘盖、烘烤架和滑动式面包屑底盘。由于具有隔热外壁、提升功能和取消按钮，您可以放心使用。

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    烤面包机

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    美味面包，欢乐共享

    厚薄皆宜，始终金黄酥香

    • 两个烘烤槽
    • 3 种功能
    • 淡紫色
    烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸

    烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸

    烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。

    可使用提升功能安全地取出小块面包

    可使用提升功能安全地取出小块面包

    可使用提升功能安全地取出小块面包。

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    技术规格

    • 设计规格

      材料
      塑料外壳 (PP/PC/ABS)，镀铬顶盖
      颜色
      淡紫色

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      电线长度
      0.9  cm
      功率
      1000  W
      频率
      50/60 Hz  Hz
      烘烤槽尺寸（长 x 宽 x 高）
      136*32*130  mm

    • 普通参数

      自动安全关熄

    • 包含附件

      防尘罩
      淡紫色

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