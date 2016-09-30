Viva Collection 烤面包机
打造脆香面包，无论手工切片还是预切片
尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合内置烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，可以将每一片面包保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。 查看所有优势
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打造脆香面包，无论手工切片还是预切片
特宽烘烤槽，轻松适应各类面包
- 2 个特宽烘烤槽 烤面包机
- 内置面包烘烤架
- 爵士黑
- 盖子
特宽烘烤槽，适合各类面包片，无论厚薄，新鲜或冷冻。
自动定心机制可将每一片面包良好地保持在居中位置，无论多厚都能获得均匀烘烤的焦黄烤面包。
提升功能可轻松取出小块面包
该功能可使您轻松取出小块面包
内置烘烤架，适用于加热圆面包、糕点或馒头
内置烘烤架，可轻松加热糕点、圆面包或馒头。
一键即可加热、解冻
再加热和解冻功能可一次烘烤冷冻吐司/面包
暂停取消按钮可随时停止烘烤
停止按钮可随时停止烘烤
配备可分离式面包屑底盘，方便清洁
得益于采用可分离式面包屑底盘设计，清洁方便。
附加自动关闭防护功能
附加自动关闭防护功能可防止产品短路。
7 档可调烘烤控制级别
随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
-
防尘罩
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 电线长度
-
0.85
m
- 频率
-
50-60
Hz
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
334x200x221
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
300x172x201
mm
- 产品重量
-
1.57
kg
- 重量（含包装）
-
2.04
kg
- 插槽尺寸（长x宽x高）
-
138x33x125
mm
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普通参数
- 烘烤控制级别数
-
7
- 产品功能
-
-
可调节的烘烤程度
-
自动关闭
-
取消按钮
-
电线储藏格
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解冻功能
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提升功能
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防滑底座
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设计和外观
- 颜色
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爵士黑
- 机身材料
-
金属和塑料
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
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可持续性
- 用户手册
-
100% 再生纸
- 与上一代产品 (HD2630) 相比，烘烤槽加宽 10%
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