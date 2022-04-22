3000 Series 1.8 升，黑色，多功能电饭煲
小身形，多功能，元气出锅好品质
拥有5种烹饪模式的萌趣迷你电饭煲，轻松满足煮饭及日常的烹饪需求。小巧精致的容量，是小而美精致生活的心动选择，适合独身人士及小型家庭使用。 查看所有优势
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3000 Series 1.8 升，黑色，多功能电饭煲
小身形，多功能，元气出锅好品质
轻松无忧，纵享多重烹饪乐趣
快速烹饪模式，轻松煮出香甜0夹生的米饭
一键操作的旋风煮模式，快速煮出香甜0夹生的米饭。
5 种精选菜单可满足日常烹饪需求
共有 5 种精选烹饪模式，可满足大多日常需求：旋风煮（快煮模式）、精煮、汤、粥和蛋糕。
双感温探头提供良好的防溢效果
电饭煲内部的双感温探头可在烹饪过程中监测和调节烹饪温度，保障烹饪不溢锅。
麦饭石纹理内胆实现均匀且稳定的加热效果
4 层麦饭石纹理内胆提供均匀且稳定的烹饪效果，煮出香喷喷的米饭。不含双酚A涂层，烹饪无忧。
不粘且防刮伤涂层，持久耐用
麦饭石纹理不粘涂层还可保护内胆不被刮伤，同时提供优秀的不粘性能。
1.8升内胆容量，专为小家庭设计
1.8升精巧容量，即煮即吃，不留剩饭，一切刚刚好。
通过预约功能轻松设置完成时间
大多数菜单（蛋糕模式除外）的烹饪完成时间可以提前 24 小时设置。
自动保温最长 12 小时
烹饪完成后可自动保温最长 12 小时。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 量杯
-
是
- 刮铲
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
0.9
m
- 电压
-
220
V
- 功率
-
400
W
- 频率
-
50
Hz
- 加热系统
-
自下而上
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
243x216x190
mm
- 产品重量
-
2.2
kg
-
普通参数
- 12 小时保温
-
是
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 多菜单选择*
-
是
- 电源故障期间的程序记忆功能
-
是
- 可分离式内盖
-
是
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
可持续性
- 包装
-
制造材料至少有 90% 为可回收材料
- 用户手册
-
90% 再生纸
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