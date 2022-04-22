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  • 小身形，多功能，元气出锅好品质 小身形，多功能，元气出锅好品质 小身形，多功能，元气出锅好品质

    3000 Series 1.8 升，黑色，多功能电饭煲

    HD3063/80

    小身形，多功能，元气出锅好品质

    拥有5种烹饪模式的萌趣迷你电饭煲，轻松满足煮饭及日常的烹饪需求。小巧精致的容量，是小而美精致生活的心动选择，适合独身人士及小型家庭使用。

    查看所有优势

    3000 Series 1.8 升，黑色，多功能电饭煲

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    小身形，多功能，元气出锅好品质

    轻松无忧，纵享多重烹饪乐趣

    • 麦饭石纹理内胆
    • 多种烹饪功能
    • 麦饭石涂层内胆

    快速烹饪模式，轻松煮出香甜0夹生的米饭

    一键操作的旋风煮模式，快速煮出香甜0夹生的米饭。

    5 种精选菜单可满足日常烹饪需求

    共有 5 种精选烹饪模式，可满足大多日常需求：旋风煮（快煮模式）、精煮、汤、粥和蛋糕。

    双感温探头提供良好的防溢效果

    电饭煲内部的双感温探头可在烹饪过程中监测和调节烹饪温度，保障烹饪不溢锅。

    麦饭石纹理内胆实现均匀且稳定的加热效果

    4 层麦饭石纹理内胆提供均匀且稳定的烹饪效果，煮出香喷喷的米饭。不含双酚A涂层，烹饪无忧。

    不粘且防刮伤涂层，持久耐用

    麦饭石纹理不粘涂层还可保护内胆不被刮伤，同时提供优秀的不粘性能。

    1.8升内胆容量，专为小家庭设计

    1.8升精巧容量，即煮即吃，不留剩饭，一切刚刚好。

    迷你的外形便于储藏

    外形小巧，占用空间少。

    通过预约功能轻松设置完成时间

    大多数菜单（蛋糕模式除外）的烹饪完成时间可以提前 24 小时设置。

    自动保温最长 12 小时

    烹饪完成后可自动保温最长 12 小时。

    可拆卸内盖，便于清洁

    可拆卸内盖，非常容易清洗。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      量杯
      刮铲

    • 技术规格

      电线长度
      0.9  m
      电压
      220  V
      功率
      400  W
      频率
      50  Hz
      加热系统
      自下而上

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      243x216x190  mm
      产品重量
      2.2  kg

    • 普通参数

      12 小时保温
      可拆卸电源线，存放方便
      多菜单选择*
      电源故障期间的程序记忆功能
      可分离式内盖

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      制造材料至少有 90% 为可回收材料
      用户手册
      90% 再生纸

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