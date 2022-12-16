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    Philips 3000 series 飞利浦 迷你烤箱_胡椒白

    HD3200/20

    无门槛烘焙，精致一人食

    飞利浦全新迷你烤箱，采用双耳可拆卸烤盘设计，让食物的拿取更便利，更安全。八角腔体配合上下加热管，即使是烘焙新手也能轻松做出美味。12L精巧容量专为1-2人食设计，小分量烘焙无负担。

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    Philips 3000 series 飞利浦 迷你烤箱_胡椒白

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    无门槛烘焙，精致一人食

    采用双耳烤盘，轻松放取食材

    • 双耳烤盘可拆卸
    • 12L精巧容量
    • 优雅胡椒白

    捏住双耳即可拿出烤盘，轻松放取食材，不烫手

    不用戴手套，可直接将烤盘拿出放取食物，不烫手，更方便

    烤盘与烤箱分离，更易清洁

    双耳烤盘与烤箱分离，可以拿出来清洁。残屑一览无余，更易清理

    两片吐司三分钟，一口下去焦脆酥香*

    得益于上下加热管均衡加热，两片吐司达到焦脆酥香只需3分钟

    烘焙4分钟即可金黄上色**

    烘焙食物4分钟即可金黄上色，达到优秀的烘焙效果**

    4分钟内即可到达设定的所有温度***，可无需预热

    4分钟内即可到达设定的所有温度***，可无需预热，美食即刻上手不等待

    30分钟内定时，烹饪期间无需照看

    30分钟内定时烹饪，帮你照看美食成长。解放你的时间，去做更多事情

    长通模式助力进阶烘焙，适合30分钟以上长时间烘焙

    30分钟不够？还有长通模式助力进阶烘焙，烘焙多久随你定，不让时间限制厨艺

    70~230℃控温区间，广域烹制美味

    70~230℃调温，从低温烘干果片(80℃)到高温炙烤牛肋条(230℃)，广域烹制美味，让厨艺迅速出圈

    底部抽拉式接渣盘，清洁残渣更方便

    底部抽拉式接渣盘，不放过任何细小的食物残渣，清洁更方便

    首次使用无需空转除味

    得益于产品高质量的制作流程，产品无异味，首次使用无需空转除味

    贴心HTG加热管防护罩设计，防止人手误触****

    贴心HTG加热管防护罩设计，有效保护上下加热管，同时防止人手误触，为烹饪保驾护航****

    钢化玻璃定制拉门，防爆耐冲击

    钢化玻璃定制拉门，防爆耐冲击

    多面散热，烹饪更安全

    多面散热，烹饪更安全。可放在墙角、柜子角，不用担心温度过高

    技术规格

    • 原产地

      原产地
      中国

    • 技术规格

      电线长度
      0.9 米
      功率
      1000 瓦

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      401 x 303 x 221 毫米
      包装尺寸（长 x 宽 x 高）
      471 x 354 x 320 毫米
      产品重量
      3.3 千克
      产品重量（含包装）
      5.41 千克

    • 设计

      颜色
      白色

    • 普通参数

      产品功能
      • 温度控制_70-230℃
      • 时间控制_30 分钟计时器
      • 时间控制_始终开启模式

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    • * 数据来源于飞利浦认可的外部实验室。放入两片吐司（普通白面包）只需3分钟，即可达到焦脆酥香程度。实际使用效果会因食材特 征而有所不同。
    • ** 数据来源于飞利浦认可的外部实验室。按照《家用和类似用途的面包片电烘烤器性能测试方法》，当设置温度为230℃，时间为4mins时，烹饪吐司的上色成果达到中（金黄）褐色。
    • *** 数据来源于飞利浦认可的外部实验室。根据测试结果，当产品温度设置为230℃最大档位时，产品炉心温度从室温爬升至230℃所需的时间为4分钟。
    • **** HTG为Heating Tube Guard的缩写，即加热管防护罩。

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