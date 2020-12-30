台式烤箱
原来食物可以更加美味
这款功能强大的飞利浦台式烤箱具有高温烤盘，锁住食物水分，美味多汁。它能够快速加热，加厚烤盘始终能保持高温，棱纹和平滑表面可轻松烹制多种美食。 查看所有优势
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原来食物可以更加美味
恒定高温锁住风味
- 2300 瓦
- 棱纹/平滑烤盘
- 高温烤盘
- 300 x 370 毫米
高温烤盘锁住全部美味
飞利浦电烤盘的高温可以锁住食物的全部汁液和美味，这是因为食物与烤盘表面接触的瞬间就开始发出嗞嗞声并变成棕色，形成美味的脆皮，从而保持食物的所有营养与原汁原味。
棱纹和平滑表面适合煎炒、烧烤等多种烹调方式
多功能烤盘使您可以选择在棱纹面或平滑面进行烧烤，因而您可以按自己喜爱的方式来享受美食。平滑面适合煎炒和烧烤小块食物。棱纹面则可带来诱人的火烤效果。
可调控热力确保每种食物都烤制的尽善尽美
可调控热力确保烤制效果尽善尽美。
方便竖立存放
方便竖立存放；可整洁存放电源线和托盘。
可用洗碗机清洗的部件
可用洗碗机清洗的部件让清洁过程变得更加轻松。
高功率可迅速加热并保持恒定温度
产品的高功率使烤盘能够迅速加热达到工作温度，节约您的宝贵时间。这同时也意味着，将食物放到烤盘上时烤盘表面能保持高温，因为高功率能够确保迅速恢复到适当的温度。
技术规格
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技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
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2000-2300
W
- 电线长度
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0.8
m
- 频率
-
50/60
Hz
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重量和尺寸
- 产品净重
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4
kg
- 产品尺寸（高 x 高 x 深）
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515.9 x 73 x 312
mm
- 烤盘尺寸（长x宽）
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300 x 370
mm
- 烤盘尺寸
-
300 x 370
mm
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普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 防滑底座
-
是
- 隔热手柄
-
是
- 温度指示灯
-
是
- 油脂托盘
-
是
- 集成式开/关按键
-
是
-
设计和外观
- 颜色
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金属色/黑色
- 材料
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钢制外壳/ALU 烤盘/塑料部件
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