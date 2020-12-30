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    台式烤箱

    HD4419/20

    原来食物可以更加美味

    这款功能强大的飞利浦台式烤箱具有高温烤盘，锁住食物水分，美味多汁。它能够快速加热，加厚烤盘始终能保持高温，棱纹和平滑表面可轻松烹制多种美食。

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    台式烤箱

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    原来食物可以更加美味

    恒定高温锁住风味

    • 2300 瓦
    • 棱纹/平滑烤盘
    • 高温烤盘
    • 300 x 370 毫米
    高温烤盘锁住全部美味

    高温烤盘锁住全部美味

    飞利浦电烤盘的高温可以锁住食物的全部汁液和美味，这是因为食物与烤盘表面接触的瞬间就开始发出嗞嗞声并变成棕色，形成美味的脆皮，从而保持食物的所有营养与原汁原味。

    棱纹和平滑表面适合煎炒、烧烤等多种烹调方式

    棱纹和平滑表面适合煎炒、烧烤等多种烹调方式

    多功能烤盘使您可以选择在棱纹面或平滑面进行烧烤，因而您可以按自己喜爱的方式来享受美食。平滑面适合煎炒和烧烤小块食物。棱纹面则可带来诱人的火烤效果。

    可调控热力确保每种食物都烤制的尽善尽美

    可调控热力确保每种食物都烤制的尽善尽美

    可调控热力确保烤制效果尽善尽美。

    方便竖立存放

    方便竖立存放

    方便竖立存放；可整洁存放电源线和托盘。

    刮铲

    刮铲

    用于翻转、搅动和取出食物的刮铲。

    可用洗碗机清洗的部件

    可用洗碗机清洗的部件

    可用洗碗机清洗的部件让清洁过程变得更加轻松。

    排油系统

    排油系统

    多余的油脂将排到可分离式托盘中。

    高功率可迅速加热并保持恒定温度

    产品的高功率使烤盘能够迅速加热达到工作温度，节约您的宝贵时间。这同时也意味着，将食物放到烤盘上时烤盘表面能保持高温，因为高功率能够确保迅速恢复到适当的温度。

    不粘烤盘表面

    不粘烤盘表面可防止粘附食物残渣。

    技术规格

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      2000-2300  W
      电线长度
      0.8  m
      频率
      50/60  Hz

    • 重量和尺寸

      产品净重
      4  kg
      产品尺寸（高 x 高 x 深）
      515.9 x 73 x 312  mm
      烤盘尺寸（长x宽）
      300 x 370  mm
      烤盘尺寸
      300 x 370  mm

    • 普通参数

      电线储藏格
      防滑底座
      隔热手柄
      温度指示灯
      油脂托盘
      集成式开/关按键

    • 设计和外观

      颜色
      金属色/黑色
      材料
      钢制外壳/ALU 烤盘/塑料部件

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