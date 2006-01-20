电烤箱
轻松烤制美味热食
多用途烤箱简直无所不能！焙、烤、烘和加热，多种功能易于掌握，每时每刻美味享受。包括可调节的温度、45 分钟计时器、烘烤盘和面包屑底盘。 查看所有优势
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焙、烤、烘或加热食物和点心
焙、烤、烘或加热食物和点心。
一旦烹制完成，45 分钟计时器将关闭烤箱电源
一旦烹制完成，45 分钟计时器将关闭烤箱电源。
可分离式面包屑底盘，方便清洁
借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。
方形大烘烤盘，不粘涂层（230 x 230 毫米）
方形大烘烤盘，不粘涂层（230 x 230 毫米）。
可调控热力达到最佳食物效果（最高 230 °C）
可调控热力达到最佳食物效果（最高 230 °C）。
食物烹制完毕时发出提示铃声
食物烹制完毕时发出提示铃声。
技术规格
-
设计规格
- 材料
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金属外壳、塑料旋钮/手柄 (PBT)
- 可选的颜色
-
钢银色/炭灰色 /25
-
技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
-
1100
W
- 电线长度
-
1.0
m
- 容量
-
9
l
- 频率
-
50-60
Hz
- 加热元件
-
石英 (2x)
- 有效容量
-
5.7
l
-
普通参数
- 防滑胶脚
-
是
-
包含附件
- 烘焙篮
-
230 x 230
mm
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