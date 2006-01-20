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    电烤箱

    HD4495/25

    轻松烤制美味热食

    多用途烤箱简直无所不能！焙、烤、烘和加热，多种功能易于掌握，每时每刻美味享受。包括可调节的温度、45 分钟计时器、烘烤盘和面包屑底盘。

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    电烤箱

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    轻松烤制美味热食

    45 分钟计时器和温度选择器

    • 45 分钟定时
    • 温度控制
    • 银金属
    焙、烤、烘或加热食物和点心

    焙、烤、烘或加热食物和点心

    焙、烤、烘或加热食物和点心。

    一旦烹制完成，45 分钟计时器将关闭烤箱电源

    一旦烹制完成，45 分钟计时器将关闭烤箱电源

    一旦烹制完成，45 分钟计时器将关闭烤箱电源。

    可分离式面包屑底盘，方便清洁

    可分离式面包屑底盘，方便清洁

    借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

    方形大烘烤盘，不粘涂层（230 x 230 毫米）

    方形大烘烤盘，不粘涂层（230 x 230 毫米）

    方形大烘烤盘，不粘涂层（230 x 230 毫米）。

    可分离式食物屑底盘

    可分离式食物屑底盘

    可调控热力达到最佳食物效果（最高 230 °C）

    可调控热力达到最佳食物效果（最高 230 °C）。

    食物烹制完毕时发出提示铃声

    食物烹制完毕时发出提示铃声。

    技术规格

    • 设计规格

      材料
      金属外壳、塑料旋钮/手柄 (PBT)
      可选的颜色
      钢银色/炭灰色 /25

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      1100  W
      电线长度
      1.0  m
      容量
      9  l
      频率
      50-60  Hz
      加热元件
      石英 (2x)
      有效容量
      5.7  l

    • 普通参数

      防滑胶脚

    • 包含附件

      烘焙篮
      230 x 230  mm

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