水份吸收随着温度的升高面上升 (25?C–55?C) ：稻米吸收水份，直链淀粉分解 (55?C–60?C)：水温达到核心淀粉糊化温度 (60?C–80?C)：淀粉糊化，产生糯米口味，同时吸收没有粘性的支链淀粉水并扩张 (80?C–100?C)：米饭变得饱满有弹性，加速了淀粉膨胀 (100?C)：每一粒米的粘度和硬度均达到黄金比例，同时保留了香甜美味的水份 (73?C)：晶莹剔透
米饭以高功率烹制，由微控制器芯片精确控制，可显著加快烹饪时间，因此您仅需 25 分钟（仅适用于 4 杯量或更少）即可轻松烹制出美味的米饭
米饭的水份通过出众的蒸气回流设计锁住，保留了米饭原有的香味。
轻松分离和清洁。
“这 10 种菜单包括：香糯米、旋风式烹饪、粥、糙米饭、小米量、煲仔饭、汤、蛋糕、面条和米饭再加热”
提供 24 小时预约功能，可设置小时数或分钟数，精确度高达 10 分钟。对烹饪完成时间进行准确倒计时
针对中国经常使用的两种大米，东北大米和长粒米，设计了不同水位标记，您可以添加适宜的水量
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