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  • 轻松烹煮香醇的糯米饭 轻松烹煮香醇的糯米饭 轻松烹煮香醇的糯米饭

    Daily Collection 智能感应型电饭煲

    HD4516/00

    轻松烹煮香醇的糯米饭

    根据飞利浦中国研究中心的全面研究，我们现在可以准确控制和优化烹饪过程每阶段的水温和加热时间，从而确保烹煮出香醇的糯米饭

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    Daily Collection 智能感应型电饭煲

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    轻松烹煮香醇的糯米饭

    好米饭来源于创新的烹饪技术

    • 4 升
    • 10 种菜单
    “香醇糯米”功能可精准控制淀粉和水的比例

    “香醇糯米”功能可精准控制淀粉和水的比例

    水份吸收随着温度的升高面上升 (25?C–55?C) ：稻米吸收水份，直链淀粉分解 (55?C–60?C)：水温达到核心淀粉糊化温度 (60?C–80?C)：淀粉糊化，产生糯米口味，同时吸收没有粘性的支链淀粉水并扩张 (80?C–100?C)：米饭变得饱满有弹性，加速了淀粉膨胀 (100?C)：每一粒米的粘度和硬度均达到黄金比例，同时保留了香甜美味的水份 (73?C)：晶莹剔透

    “旋风式烹饪”程序，25 分钟内烹制美味的米饭

    “旋风式烹饪”程序，25 分钟内烹制美味的米饭

    米饭以高功率烹制，由微控制器芯片精确控制，可显著加快烹饪时间，因此您仅需 25 分钟（仅适用于 4 杯量或更少）即可轻松烹制出美味的米饭

    特别设计的蒸汽留香结构，留住米饭原香原味

    特别设计的蒸汽留香结构，留住米饭原香原味

    米饭的水份通过出众的蒸气回流设计锁住，保留了米饭原有的香味。

    可分离式防溢绝热盖。易于清洁

    可分离式防溢绝热盖。易于清洁

    轻松分离和清洁。

    多达 10 种菜单可供选择，满足您的所有日常需要

    多达 10 种菜单可供选择，满足您的所有日常需要

    “这 10 种菜单包括：香糯米、旋风式烹饪、粥、糙米饭、小米量、煲仔饭、汤、蛋糕、面条和米饭再加热”

    24 小时预约

    24 小时预约

    提供 24 小时预约功能，可设置小时数或分钟数，精确度高达 10 分钟。对烹饪完成时间进行准确倒计时

    为两种大米提供不同的水比例内衬，烹饪更轻松

    为两种大米提供不同的水比例内衬，烹饪更轻松

    针对中国经常使用的两种大米，东北大米和长粒米，设计了不同水位标记，您可以添加适宜的水量

    技术规格

    • 设计规格

      尺寸（长 x 宽 x 高）
      365*274*224  mm
      机身材料
      塑料
      颜色
      白色外壳和橙色底座

    • 附件

      量杯
      饭勺

    • 技术规格

      电线长度
      0.80  m
      电压
      220  V
      额定功率
      860  W
      频率
      50  Hz
      内锅容量
      4 升

    • 普通参数

      12 小时保温
      自动烹饪新鲜米饭
      模糊逻辑控制使食物更新鲜，营养不流失
      多菜单选择*
      定时预约
      方便清洁的不粘内锅

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