Avance Collection 电饭煲
粒粒好米饭
飞利浦 Avance Collection 电饭煲，采用有别于传统 IH 的技术，借助IH结构和微处理器，由内而外产生的强电流，煮出粒粒好米饭。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
领先的IH结构和微处理器产生强劲
领先的IH结构和微处理器产生强劲
可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能
能智能收藏多达 3 个您常用的菜单，只需选择“我的挚爱”即可选择烹饪您挚爱的菜单
6度斜面设计
6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作饭煲
铜离子涂层，强劲导热性
创新"火铜锅"高效蓄能导热
内层蓄积全部热量和能量
铜离子涂层，强劲导热性。锅中间的米饭也可均匀受热。
整机采用欧洲Rohs标准，内盖硅胶圈通过欧洲SGS标准严格检验
整机采用欧洲Rohs标准，内盖硅胶圈通过欧洲SGS标准严格检验
技术规格
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原产地
- 产地
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中国
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附件
- 随附
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技术规格
- 米杯容量
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4
l
- 功率
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1500
W
- 电压
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220
V
- 频率
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50
Hz
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设计
- 颜色
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魔力紫和亮白色
- 控制面板颜色
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魔力紫
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重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
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365 x 280 x 225
mm
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普通参数
- 产品功能
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- 预设程序
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10大烹饪菜单
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可持续发展
- 用户手册
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100% 再生纸
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