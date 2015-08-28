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  • 粒粒好米饭 粒粒好米饭 粒粒好米饭

    Avance Collection 电饭煲

    HD4536/00

    粒粒好米饭

    飞利浦 Avance Collection 电饭煲，采用有别于传统 IH 的技术，借助IH结构和微处理器，由内而外产生的强电流，煮出粒粒好米饭。

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    Avance Collection 电饭煲

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    领先的IH结构和微处理器产生强劲

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    专利“留香阀”设计

    专利“留香阀”设计

    出众留香阀装置

    可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能

    可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能

    能智能收藏多达 3 个您常用的菜单，只需选择“我的挚爱”即可选择烹饪您挚爱的菜单

    6度斜面设计

    6度斜面设计

    6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作饭煲

    铜离子涂层，强劲导热性

    铜离子涂层，强劲导热性

    创新"火铜锅"高效蓄能导热

    煮出粒粒好米饭

    煮出粒粒好米饭

    多种功能，选择多多

    创新设计，10大烹饪主菜单

    内层蓄积全部热量和能量

    铜离子涂层，强劲导热性。锅中间的米饭也可均匀受热。

    整机采用欧洲Rohs标准，内盖硅胶圈通过欧洲SGS标准严格检验

    整机采用欧洲Rohs标准，内盖硅胶圈通过欧洲SGS标准严格检验

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      • 量杯
      • 不粘内锅
      • 刮铲
      • 蒸盘/蒸篮

    • 技术规格

      米杯容量
      4  l
      功率
      1500  W
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz

    • 设计

      颜色
      魔力紫和亮白色
      控制面板颜色
      魔力紫

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      365 x 280 x 225  mm

    • 普通参数

      产品功能
      • LED屏幕
      • 预设烹饪功能
      • 电源指示灯
      预设程序
      10大烹饪菜单

    • 可持续发展

      用户手册
      100% 再生纸

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