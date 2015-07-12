Avance Collection 电饭煲
粒粒好米饭
全新飞利浦智芯IH电饭煲，革新的iSpiral 智芯IH加热技术，通过创新的线圈结构及芯控技术,能在锅内形成强涡流，令每一粒米都漩转舞动，全方位烹饪每一粒米，煮出粒粒好米饭 查看所有优势
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粒粒好米饭
采用革命性的 iSpiral IH 技术
iSpiral IH 加热技术，令每一粒米都旋转舞动
飞利浦全新的微处理器控制技术结合 1500 瓦加热功率形成强大涡流，令每一粒米高速旋转舞动，火力直达每一粒米芯，将加热均匀度提升高达 57%，确保每一粒米完全熟透，煮出香醇好米饭
多层火焰锅，令热量分布更均匀
原创的“放射性火焰”设计和环状结构可产生局部涡流，提升电磁感应效率，使热量分布更均匀
专利米香阀，保留米饭原有香味
专利米香阀组件利用钟摆原理控制蒸汽溢出，增加蒸汽循环，使米饭保留原有香味
可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能
能智能收藏多达 3 个您常用的菜单，只需选择“我的挚爱”即可选择烹饪您挚爱的菜单
6度斜面设计
6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作饭煲
技术规格
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附件
- 随附
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技术规格
- 电线长度
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1
m
- 功率
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1500
W
- 电压
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220
V
- 频率
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50
Hz
- 蔬果盛载盆
-
4
l
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设计
- 颜色
-
黑色和红色
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重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
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34 x 28 x 23
mm
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