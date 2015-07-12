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  • 粒粒好米饭 粒粒好米饭 粒粒好米饭

    Avance Collection 电饭煲

    HD4556/00

    粒粒好米饭

    全新飞利浦智芯IH电饭煲，革新的iSpiral 智芯IH加热技术，通过创新的线圈结构及芯控技术,能在锅内形成强涡流，令每一粒米都漩转舞动，全方位烹饪每一粒米，煮出粒粒好米饭

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    Avance Collection 电饭煲

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    粒粒好米饭

    采用革命性的 iSpiral IH 技术

    • 4升
    • 1500W
    iSpiral IH 加热技术，令每一粒米都旋转舞动

    iSpiral IH 加热技术，令每一粒米都旋转舞动

    飞利浦全新的微处理器控制技术结合 1500 瓦加热功率形成强大涡流，令每一粒米高速旋转舞动，火力直达每一粒米芯，将加热均匀度提升高达 57%，确保每一粒米完全熟透，煮出香醇好米饭

    多层火焰锅，令热量分布更均匀

    多层火焰锅，令热量分布更均匀

    原创的“放射性火焰”设计和环状结构可产生局部涡流，提升电磁感应效率，使热量分布更均匀

    专利米香阀，保留米饭原有香味

    专利米香阀，保留米饭原有香味

    专利米香阀组件利用钟摆原理控制蒸汽溢出，增加蒸汽循环，使米饭保留原有香味

    可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能

    可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能

    能智能收藏多达 3 个您常用的菜单，只需选择“我的挚爱”即可选择烹饪您挚爱的菜单

    6度斜面设计

    6度斜面设计

    6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作饭煲

    节能仅需轻轻一按

    节能且环保。

    技术规格

    • 附件

      随附
      • 量杯
      • 蒸盘/蒸篮
      • 饭勺

    • 技术规格

      电线长度
      1  m
      功率
      1500  W
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz
      蔬果盛载盆
      4  l

    • 设计

      颜色
      黑色和红色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      34 x 28 x 23  mm

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