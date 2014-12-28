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  • 粒粒好米饭 粒粒好米饭 粒粒好米饭

    Avance Collection 电饭煲

    HD4566/00

    粒粒好米饭

    全新飞利浦 Avance Collection 电饭煲， 突破传统单向加热，“智芯回旋”IH技术*，火力交替，让每一粒米都双向回漩，煮出粒粒好米饭。

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    Avance Collection 电饭煲

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    粒粒好米饭

    源自“智芯回漩”IH加热技术*

    • 4升
    • 1500W
    飞利浦专利技术，令饭煲底部双电磁线圈分开独立运作,智能芯片精确控制两套线圈运作频率，强度及时长，令每一粒米都双向回漩

    飞利浦专利技术，令饭煲底部双电磁线圈分开独立运作,智能芯片精确控制两套线圈运作频率，强度及时长，令每一粒米都双向回漩

    智能芯片精确改变热度，实现精准调控，让每颗谷粒全方向旋转，360 度加热，让每粒米饭香浓饱满。

    纯铜线圈设计，确保强力加热

    纯铜线圈设计，确保强力加热

    大小双线圈盘均采用高品质纯铜材质，确保火力传导的有效性

    专利留香阀装置*，利用重锤原理控制蒸汽的溢出，增加蒸汽在锅内的循环，有效保留米饭原香

    专利留香阀装置*，利用重锤原理控制蒸汽的溢出，增加蒸汽在锅内的循环，有效保留米饭原香

    通过重锤原理有效控制蒸汽的溢出，保留米饭原香

    双滑条设计，操控随心

    双滑条设计，操控随心

    双滑条设计，令菜单选择更轻松

    节能仅需轻轻一按

    节能仅需轻轻一按

    节能且环保。

    可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能

    可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能

    能智能收藏多达 3 个您常用的菜单，只需选择“我的挚爱”即可选择烹饪您挚爱的菜单

    6度斜面设计

    6度斜面设计

    6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作饭煲

    外层采用不锈钢材质，增强导热性

    独创火纹设计，有效加大热反射，强化热传导，保证了热传导的高效能

    独创放射性火纹设计及周期性结构，有利于局部涡流产生，增强电磁波感应效率，使热分布更均匀

    独创“放射性火纹”设计及周期性结构，有利于局部涡流产生，增强电磁波感应效率，使热分布更均匀。

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      白色
      尺寸（长 x 宽 x 高）
      340x280x229  mm

    • 附件

      量杯
      不锈钢蒸架
      木质饭勺

    • 技术规格

      电线长度
      1  m
      电压
      220  V
      额定功率
      1500  W
      频率
      50  Hz
      内锅容量
      4升

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