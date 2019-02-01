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快速品尝杂粮的美味。
凭借创新的 Hydro-penetration 技术，飞利浦杂粮电饭煲可使水分快速渗透到每粒谷物的核心，从而达到 62％(根据在飞利浦实验室，以300克东北糙米和560毫升水，采用糙米饭烹饪程序，测试出的糙米饭的水分含量) 的黄金含水量，使烹制的米饭软糯香甜。查看所有优势
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Hydro-penetration 技术可模仿自然环境，为谷物提供适宜的亲水条件，加速谷壳分离。这样可使水分快速渗透到谷物核心，从而达到 62％ 的黄金含水量。
飞利浦专利 OminiSpirial IH 加热技术打破传统单一加热方式。纯红铜双线圈可高效精准地实现热量交替。它形成的强劲全方位气流环绕内部和外表面，从而旋转每粒谷物，实现均匀的加热效果。
6 种杂粮菜单，涵盖干杂粮、粥和汤。4 种常见白米类型，每种类型均有 3 种口味可供选择。
专用和优化的烹饪配置可精确控制每个烹饪阶段的温度，以确保美味的烹饪效果。
6 层细铁制火纹锅：采用不粘和耐磨陶瓷内锅涂层。细铁制成，具有高导热性，可快速分配热量。有机硅外锅涂层，可确保耐用。
全隐藏数字 LED 用户界面易于使用，塑就高科技风范。
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