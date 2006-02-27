电饭煲
满载生活真味
充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦电饭煲 HD4746/03 具有智能化自动烹饪程序，能够适当地控制温度，从而更好地保留米饭的新鲜和营养。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
2 种米饭烹饪菜单
米饭菜单包括：常规和快速米饭烹饪
营养保温功能，保持米饭 12 小时新鲜可口
使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式
预约定时，操作简单，确保按时煮好米饭，按时就餐
对煮饭功能以及蒸煮、焖/炖、煮粥和煲汤模式可使用计时器。定时烹饪可预先设置长达 23 小时
摆动式提手，取放便利，优雅美观
可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。
Durable, extra-thick non-stick innerpot
电脑型智能控制功能，确保您餐餐享用新鲜营养的米饭
飞利浦电饭煲的智能化加热系统与温度控制可为不同的程序带来理想的烹饪效果。
4 种健康多样烹饪菜单
它具有多种烹饪菜单，包括煮粥、煲汤、蒸制、精煮/泡饭（泡饭仅适用于中国地区）
重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭
使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。
小米量蒸煮设置功能
小米量蒸煮程序仅适用于烹煮米饭
高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程
冷却表面，单键式按钮轻松操作
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
塑料 - PP
- 颜色
-
烁白
- 高度
-
250
mm
- 宽度
-
275
mm
- 产品净重
-
3.8
kg
- 厚度
-
348
mm
- 重量（含包装）
-
4.8
kg
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
- 汤勺
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
- 额定功率
-
730
W
- 容量
-
1.8/10
Litres / cups
- 内锅容量
-
5 升
-
普通参数
- 重新加热功能
-
即刻享用新鲜米饭
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
-
是
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
-
是
- 高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程
-
是
- 电源中断时的备用存储器
-
是
- 定时器模式可确保
-
随时为您准备好米饭
- 易清洗不粘内锅
-
是
- 营养保温，让米饭在 12 小时内持久保鲜
-
是
- 带时钟和定时显示的液晶大显示屏
-
是
- 模糊逻辑控制使食物更新鲜，营养不流失
-
是
- 小米量蒸煮设置功能
-
是
- 多菜单选择*
-
是
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