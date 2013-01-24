包装盒中的其他物品
- 可分离式蒸架
- 酸奶罐
突破常规
飞利浦巧膳电饭煲 HD4766/00 具有其它电饭煲无法比拟的烹饪菜单数，Smartouch 面板可就烹饪过程和一组专用附件提供指导，您每天都可以通过层出不穷的营养美餐带给家人惊喜。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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涂层下超厚铸铁的铁铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热
米饭菜单包括白饭、快煮、少量米、糯米、杂锦米和泡饭。
它具有 21 种烹饪菜单，包括煮粥 - 粥、稀饭、八宝粥；意大利面；煲汤 - 菜汤、老火汤、酸奶；甜品 - 绿豆汤、胡萝卜糕、燕麦蛋糕；焖/炖；蒸制；布丁 - 萝卜糕、芋头糕。
使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式
设置和烹饪过程中，每个烹饪程序都伴随有逐步图像和声音指导。用户只需遵照屏幕上显示的说明即可。电饭煲为文本指导提供了三个语言设置选项。
它配备有专门的附件用于独特的烹饪菜单，例如酸奶。采用可分离式设计的蒸架可分离出来用作塑料支架，以满足不同的烹饪需要。所有附件均可堆叠，存放非常方便。
烹饪不同的美食时，可轻松去除内锅。
智能化加热机制和温度控制使得各种烹饪程序都能实现最佳烹饪效果
带背光的 LCD 能够清晰指示烹饪状态。它显示文本和动画，引导用户完成所有烹饪步骤。
应经常清洗内盖，以免产生异味。只需从产品上取下内盖，将其彻底洗净
普通参数
设计规格
附件
技术规格