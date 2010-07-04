电饭煲
突破常规
飞利浦巧膳电饭煲 HD4766/00 具有其它电饭煲无法比拟的烹饪菜单数，Smartouch 面板可就烹饪过程和一组专用附件提供指导，您每天都可以通过层出不穷的营养美餐带给家人惊喜。 查看所有优势
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加厚内锅，加热更均匀
涂层下加厚铸铁的铁铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热
6 种米饭烹饪菜单
米饭菜单包括白饭、快煮、少量米、糯米、杂锦米和泡饭。
14 种美食菜单带来丰富佳肴
它具有 21 种烹饪菜单，包括煮粥 - 粥、稀饭、八宝粥；意大利面；煲汤 - 菜汤、老火汤、酸奶；甜品 - 绿豆汤、胡萝卜糕、燕麦蛋糕；焖/炖；蒸制；布丁 - 萝卜糕、芋头糕。
营养保温功能，让食物在 12 小时内持久保鲜
使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式
逐步图像和声音指导
设置和烹饪过程中，每个烹饪程序都伴随有逐步图像和声音指导。用户只需遵照屏幕上显示的说明即可。电饭煲为文本指导提供了三个语言设置选项。
专用附件
它配备有专门的附件用于烹饪菜单，例如酸奶。采用可分离式设计的蒸架可分离出来用作塑料支架，以满足不同的烹饪需要。所有附件均可堆叠，存放十分方便。
带隔热手柄的内锅，握持方便
烹饪不同的美食时，可轻松去除内锅。
人工智能控制带来新鲜、营养的美餐
智能化加热机制和温度控制使得各种烹饪程序都能实现出色烹饪效果
背光 LCD，具有文字和动画显示
带背光的 LCD 能够清晰指示烹饪状态。它显示文本和动画，引导用户完成所有烹饪步骤。
可拆卸和可水洗的内盖
应经常清洗内盖，以免产生异味。只需从产品上取下内盖，将其彻底洗净
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
PP
- 颜色
-
白色煲身，绿色面板
- 高度
-
230
mm
- 宽度
-
287
mm
- 产品净重
-
4.7
kg
- 厚度
-
390
mm
- 重量（含包装）
-
6.7
kg
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
- 汤勺
-
是
- 酸奶杯
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220-240（亚洲）/ 220（中国）
V
- 频率
-
50
Hz
- 额定功率
-
800（亚洲）/730（中国）
W
- 容量
-
1.5/8
Litres / cups
- 内锅容量
-
4
-
普通参数
- 水位指示器
-
是
- 12 小时保温
-
是
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
-
是
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
-
是
- 防溅出气孔
-
是
- 14 种烹饪菜单
-
是
- 人工智能控制
-
是
- 电源故障期间的程序记忆功能
-
是
- 定时预约
-
是
- 带手柄的内锅
-
是
- 快速烹饪普通米
-
是
- 再加热功能，美味米饭即时享用
-
是
- 烹饪少量米饭
-
是
- 先进的锅盖设计
-
是
- 专用烹饪附件
-
是
- 可分离式内盖
-
是
- 逐步指导
-
是
- 6 种米饭菜单
-
是
- 持久寿命不黏涂层
-
是
- 背光 LCD 显示屏
-
是
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