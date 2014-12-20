Daily Collection 烤面包机
出色烘烤，无论新鲜食材还是冷冻食材
使用这款精致小巧的烤面包机，实现出色烘烤，无论新鲜面包或冷冻面包。采用扩展加热平台，带来更均匀的烘烤，冷冻食材从解冻到烘烤一步到位，焦黄度控制有效满足个人偏好。 查看所有优势
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出色烘烤，无论新鲜食材还是冷冻食材
金属机身，紧凑设计
精致小巧的机身可节省厨房空间
精致小巧的机身可节省厨房空间。
电源线存储装置，方便地存放您的烤面包机
电源线存储装置，方便地存放您的烤面包机。
易于倒空的面包屑底盘，方便清洁
易于倒空的面包屑底盘，方便清洁。
冷冻面包从解冻到烘烤一步到位
冷冻面包从解冻到烘烤一步到位。
提升功能可轻松取出小块面包
提升功能可轻松取出小块面包。
焦黄度控制有效满足个人偏好
焦黄度控制有效满足个人偏好。
技术规格
-
设计规格
- 材料
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金属外壳、塑料旋钮/手柄 (PBT)
- 颜色
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黑色和不锈钢
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技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
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800
W
- 频率
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50/60
Hz
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重量和尺寸
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
265x157x130
mm
-
普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 自动安全关熄
-
是
- 取消按钮
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是
- 提升功能
-
是
- 可调节的烘烤程度
-
是
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