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  • 出色烘烤，无论新鲜食材还是冷冻食材 出色烘烤，无论新鲜食材还是冷冻食材 出色烘烤，无论新鲜食材还是冷冻食材

    Daily Collection 烤面包机

    HD4826/92

    出色烘烤，无论新鲜食材还是冷冻食材

    使用这款精致小巧的烤面包机，实现出色烘烤，无论新鲜面包或冷冻面包。采用扩展加热平台，带来更均匀的烘烤，冷冻食材从解冻到烘烤一步到位，焦黄度控制有效满足个人偏好。

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    Daily Collection 烤面包机

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    出色烘烤，无论新鲜食材还是冷冻食材

    金属机身，紧凑设计

    • 金属
    • 设计精巧
    取消功能可随时停止烘烤

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    精致小巧的机身可节省厨房空间

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    电源线存储装置，方便地存放您的烤面包机

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    易于倒空的面包屑底盘，方便清洁

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    易于倒空的面包屑底盘，方便清洁。

    冷冻面包从解冻到烘烤一步到位

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    冷冻面包从解冻到烘烤一步到位。

    提升功能可轻松取出小块面包

    提升功能可轻松取出小块面包

    提升功能可轻松取出小块面包。

    焦黄度控制有效满足个人偏好

    焦黄度控制有效满足个人偏好

    焦黄度控制有效满足个人偏好。

    保鲜和加热面包

    保鲜和加热面包

    数秒内保鲜和加热面包。

    扩展加热面

    扩展加热面，奉上烘烤更均匀的面包。

    技术规格

    • 设计规格

      材料
      金属外壳、塑料旋钮/手柄 (PBT)
      颜色
      黑色和不锈钢

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      800  W
      频率
      50/60  Hz

    • 重量和尺寸

      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      265x157x130  mm

    • 普通参数

      电线储藏格
      自动安全关熄
      取消按钮
      提升功能
      可调节的烘烤程度

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