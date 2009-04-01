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  • 餐餐添营养，生活真滋味 餐餐添营养，生活真滋味 餐餐添营养，生活真滋味

    电磁炉

    HD4916/00

    餐餐添营养，生活真滋味

    营养是保持健康的重要因素。飞利浦电磁炉 HD4916/00 将烹饪时间缩短了 1/3，因此能够更好地锁住食物的营养。享受健康饮食从此变得简单。

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    电磁炉

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    餐餐添营养，生活真滋味

    餐餐添美味，便捷生活好帮手

    • 2 菜单
    • 7 档功率
    • 白色
    7 个功率级别可满足不同的烹饪需求

    7 个功率级别可满足不同的烹饪需求

    7 种功率设定提供从 1 到 7 的功率级别，控制极为方便。默认功率级别为 4（1400 瓦），用户通过按 + 或 - 按钮即可轻松调节功率。

    火锅和煎炒专用的烹饪程序

    火锅和煎炒专用的烹饪程序

    用户可在烹饪期间调节功率级别或烹饪时间。（不能在火锅模式下调节烹饪时间）

    2000 瓦高功率输出，烹饪更迅速

    烹饪过程中，功率输出可达 2000 瓦

    快速烹饪更好地保持食物营养

    飞利浦电磁炉比传统燃气炉可节约超过 1/3 的烹饪时间。该数据由独立测试实验室天祥公证行有限公司测试得出（脚注：如果需要查看该报告，提出书面申请即可）

    5-180 分钟烹饪时间设置

    预设可调的烹饪时间适合各种烹饪程序（火锅除外）

    LED 显示屏可清晰地显示烹饪状态

    显示功率级别和烹饪时间

    按开始键后立刻开始烹饪

    只需按下开始按钮，产品即会以默认功率进行烹饪

    额外的安全自动关熄功能

    烹饪结束后，电磁炉会自动关熄。

    无焰烹饪为您提供安全环境

    即使儿童在旁也可安全烹饪

    隔热表面令烹饪更舒适

    炉面由微晶玻璃制成，在烹饪期间不会变热

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      塑料-ABS
      颜色
      白色煲身/黑色玻璃
      高度
      56  mm
      宽度
      280  mm
      产品净重
      2.2  kg
      厚度
      350  mm
      重量（含包装）
      2.8  kg

    • 技术规格

      电线长度
      1.5  m
      电压
      220V（中国）/220-240  V
      额定功率
      2000  W
      频率
      50Hz（中国）/60  Hz

    • 普通参数

      9 个安全保护功能
      提供烹饪时间设置
      5 至 180 分钟
      符合 EMC/EN/IEC/GB
      磁场低于 EMF 限制
      2 种健康的烹饪菜单
      3 位 LED 显示屏
      7 个功率级别
      自动关熄程序
      隔热表面
      耐用的微晶炉面
      即时加热感应
      无焰烹饪
      无需安装
      自诊断显示屏
      外形精巧，便于操作

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