餐餐添美味，便捷生活好帮手
营养是保持健康的重要因素。飞利浦电磁炉 HD4917/00 将烹饪时间缩短了 1/3，因此能够更好地锁住食物的营养。电磁炉具有多种烹饪程序，为您提供更健康的饮食。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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营养是保持健康的重要因素。飞利浦电磁炉 HD4917/00 将烹饪时间缩短了 1/3，因此能够更好地锁住食物的营养。电磁炉具有多种烹饪程序，为您提供更健康的饮食。 查看所有优势
烹饪过程中，最大功率输出可达 2000 瓦
预设可调的烹饪时间适合各种烹饪程序（火锅除外）
显示功率级别和烹饪时间
只需按下开始按钮，产品即会以默认功率进行烹饪
飞利浦电磁炉比传统燃气炉可节约超过 1/3 的烹饪时间。该数据由独立测试实验室天祥公证行有限公司测试得出（脚注：如果需要查看该报告，提出书面申请即可）
蒸煮、焖/炖、煎炒、煲汤/煮粥、烧水、保温、火锅。烹饪过程中，用户可调节功率级别或烹饪时间。
7 种功率设定提供从 1 到 7 的功率级别，控制极为方便。默认功率级别为 4（1400 瓦），用户通过按 + 或 - 按钮即可轻松调节功率。
烹饪结束后，电磁炉会自动关熄。
即使儿童在旁也可安全烹饪
炉面由微晶玻璃制成，在烹饪期间不会变热
设计规格