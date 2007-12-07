电磁炉
餐餐添美味，便捷生活好帮手
营养是保持健康的重要因素。飞利浦电磁炉 HD4917/00 将烹饪时间缩短了 1/3，因此能够更好地锁住食物的营养。电磁炉具有多种烹饪程序，为您提供更健康的饮食。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
餐餐添美味，便捷生活好帮手
电磁炉是您便捷生活的好帮手，助您餐餐添美味
2000 瓦高功率输出，烹饪更迅速
烹饪过程中，功率输出可达 2000 瓦
5-180 分钟烹饪时间设置
预设可调的烹饪时间适合各种烹饪程序（火锅除外）
大号 4 位 LED 能够清晰地显示烹饪状态
显示功率级别和烹饪时间
按开始键后立刻开始烹饪
只需按下开始按钮，产品即会以默认功率进行烹饪
快速烹饪更好地保持食物营养
飞利浦电磁炉比传统燃气炉可节约超过 1/3 的烹饪时间。该数据由独立测试实验室天祥公证行有限公司测试得出（脚注：如果需要查看该报告，提出书面申请即可）
7 种健康的烹饪菜单各具出众的加热方案
蒸煮、焖/炖、煎炒、煲汤/煮粥、烧水、保温、火锅。烹饪过程中，用户可调节功率级别或烹饪时间。
7 个功率级别可满足不同的烹饪需求
7 种功率设定提供从 1 到 7 的功率级别，控制极为方便。默认功率级别为 4（1400 瓦），用户通过按 + 或 - 按钮即可轻松调节功率。
额外的安全自动关熄功能
烹饪结束后，电磁炉会自动关熄。
无焰烹饪为您提供安全环境
即使儿童在旁也可安全烹饪
隔热表面令烹饪更舒适
炉面由微晶玻璃制成，在烹饪期间不会变热
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
塑料 - ABS
- 颜色
-
白色
- 高度
-
63
mm
- 宽度
-
335
mm
- 产品净重
-
2.7
kg
- 厚度
-
369
mm
- 重量（含包装）
-
3.3
kg
-
技术规格
- 电线长度
-
1.5
m
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
2000
W
- 频率
-
60
Hz
-
普通参数
- 12 小时定时设置
-
是
- 9 个安全保护功能
-
是
- 提供烹饪时间设置
-
5 至 180 分钟
- 符合 EMC/EN/IEC/GB
-
是
- 磁场低于 EMF 限制
-
是
- 4 位大号 LED 显示屏
-
是
- 7 个功率级别
-
是
- 自动关熄程序
-
是
- 隔热表面
-
是
- 耐用的微晶炉面
-
是
- 即时加热感应
-
是
- 无焰烹饪
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是
- 无需安装
-
是
- 自诊断显示屏
-
是
- 外形精巧，便于操作
-
是
- 7 种健康的烹饪菜单
-
是
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