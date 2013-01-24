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电磁炉

HD4917
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    电磁炉

    HD4917

    餐餐添美味，便捷生活好帮手

    营养是保持健康的重要因素。飞利浦电磁炉 HD4917/00 将烹饪时间缩短了 1/3，因此能够更好地锁住食物的营养。电磁炉具有多种烹饪程序，为您提供更健康的饮食。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥411.00

    电磁炉

    餐餐添美味，便捷生活好帮手

    营养是保持健康的重要因素。飞利浦电磁炉 HD4917/00 将烹饪时间缩短了 1/3，因此能够更好地锁住食物的营养。电磁炉具有多种烹饪程序，为您提供更健康的饮食。 查看所有优势

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    营养是保持健康的重要因素。飞利浦电磁炉 HD4917/00 将烹饪时间缩短了 1/3，因此能够更好地锁住食物的营养。电磁炉具有多种烹饪程序，为您提供更健康的饮食。 查看所有优势

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      餐餐添美味，便捷生活好帮手

      电磁炉是您便捷生活的好帮手，助您餐餐添美味

      • 7 菜单
      • 带液晶屏和定时器，7 菜单
      • 白色
      2000 瓦高功率输出，烹饪更迅速

      2000 瓦高功率输出，烹饪更迅速

      烹饪过程中，最大功率输出可达 2000 瓦

      5-180 分钟烹饪时间设置

      5-180 分钟烹饪时间设置

      预设可调的烹饪时间适合各种烹饪程序（火锅除外）

      大号 4 位 LED 能够清晰地显示烹饪状态

      大号 4 位 LED 能够清晰地显示烹饪状态

      显示功率级别和烹饪时间

      按开始键后立刻开始烹饪

      按开始键后立刻开始烹饪

      只需按下开始按钮，产品即会以默认功率进行烹饪

      快速烹饪更好地保持食物营养

      飞利浦电磁炉比传统燃气炉可节约超过 1/3 的烹饪时间。该数据由独立测试实验室天祥公证行有限公司测试得出（脚注：如果需要查看该报告，提出书面申请即可）

      7 种健康的烹饪菜单各具独特的加热方案

      蒸煮、焖/炖、煎炒、煲汤/煮粥、烧水、保温、火锅。烹饪过程中，用户可调节功率级别或烹饪时间。

      7 个功率级别可满足不同的烹饪需求

      7 种功率设定提供从 1 到 7 的功率级别，控制极为方便。默认功率级别为 4（1400 瓦），用户通过按 + 或 - 按钮即可轻松调节功率。

      额外的安全自动关熄功能

      烹饪结束后，电磁炉会自动关熄。

      无焰烹饪为您提供安全环境

      即使儿童在旁也可安全烹饪

      隔热表面令烹饪更舒适

      炉面由微晶玻璃制成，在烹饪期间不会变热

      技术规格

      • 设计规格

        厚度
        369 mm
        磁场低于 EMF 限制
        频率
        60 Hz
        耐用的微晶炉面
        无需安装
        外形精巧，便于操作
        符合 EMC/EN/IEC/GB
        9 个安全保护功能
        Y
        无焰烹饪
        机身材料
        塑料 - ABS
        高度
        63 mm
        7 种健康的烹饪菜单
        额定功率
        2000 W
        电线长度
        1.5 m
        电压
        220 V
        4 位大号 LED 显示屏
        12 小时定时设置
        Y
        即时加热感应
        隔热表面
        提供烹饪时间设置
        5 至 180 分钟
        颜色
        白色
        重量（含包装）
        3.3 kg
        宽度
        335 mm
        7 个功率级别
        产品净重
        2.7 kg
        自动关熄程序
        自诊断显示屏

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