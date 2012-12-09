拥有含 18 个高导电性磁条的铜加热线圈，真正的 2100 瓦加热功率，瞬间达到 280 度温度，全功率控制和高效率加热
风扇导管布局，高频旋转旋风式风扇，间隔分布的加热线圈，顶级陶瓷板绝缘技术和高效散热系统，一切只为延长产品的使用寿命
烹饪期间，按住儿童锁 3 秒钟便可自动锁定操作面板。以免误用和伤害儿童。安心烹饪。只需再次按住 3 秒钟即可解锁
超薄平板设计，黄金27mm高度设计，边缘厚度仅9mm，豪华美观新体验
5 种温度设置，最高温度为 280 度，低温适合慢煮，高温适合快速煎炸，轻松满足您的所有烹饪需求。触摸感应控制让您可以快速选择所需温度，提供无比便利的操作体验。
预设功能可提前预设 24 小时蒸制烹饪时间。可提前设置烹饪结束时间。5 种主要功能，可定时烹饪 2 小时，轻松享用蒸制、油炸、火锅、煎炒和铁板烧。
5 大精选菜单，智能烹饪，无论是火锅、蒸煮、油炸、铁板烧或煎炒，都能帮助您轻松制作美味食物。特殊的煎炒功能可提供 3 分钟持续高温加热，尤为适合中国家庭的烹饪习惯。
设计规格
尺寸和重量
附件
技术规格
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