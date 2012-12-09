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    Advance 电磁炉

    HD4947/00

    火力全开，胃口大开

    全新的飞利浦电磁炉使用行业领先的高效电磁线圈，可立即达到最高温度。超薄面板时尚前卫、易于清洗且经久耐用。

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    Advance 电磁炉

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    火力全开，胃口大开

    高效聚能线圈盘及多样化烹饪菜单

    • 超薄
    • 二级能效
    • 2100 瓦
    铜加热线圈，快速加热，2100 瓦加热功率

    铜加热线圈，快速加热，2100 瓦加热功率

    拥有含 18 个高导电性磁条的铜加热线圈，真正的 2100 瓦加热功率，瞬间达到 280 度温度，全功率控制和高效率加热

    旋风式风扇提供快速散热和更长使用寿命

    旋风式风扇提供快速散热和更长使用寿命

    风扇导管布局，高频旋转旋风式风扇，间隔分布的加热线圈，顶级陶瓷板绝缘技术和高效散热系统，一切只为延长产品的使用寿命

    一键童锁，厨房更安全，家长更放心

    一键童锁，厨房更安全，家长更放心

    烹饪期间，按住儿童锁 3 秒钟便可自动锁定操作面板。以免误用和伤害儿童。安心烹饪。只需再次按住 3 秒钟即可解锁

    超薄平板设计，豪华美观新体验

    超薄平板设计，豪华美观新体验

    超薄平板设计，黄金27mm高度设计，边缘厚度仅9mm，豪华美观新体验

    5 个功率级别可满足不同的烹饪需求。

    5 个功率级别可满足不同的烹饪需求。

    5 种温度设置，最高温度为 280 度，低温适合慢煮，高温适合快速煎炸，轻松满足您的所有烹饪需求。触摸感应控制让您可以快速选择所需温度，提供无比便利的操作体验。

    预设和定时烹饪功能，节省时间，毫无烦忧

    预设和定时烹饪功能，节省时间，毫无烦忧

    预设功能可提前预设 24 小时蒸制烹饪时间。可提前设置烹饪结束时间。5 种主要功能，可定时烹饪 2 小时，轻松享用蒸制、油炸、火锅、煎炒和铁板烧。

    5 大健康的烹饪菜单各具独特的加热程序

    5 大精选菜单，智能烹饪，无论是火锅、蒸煮、油炸、铁板烧或煎炒，都能帮助您轻松制作美味食物。特殊的煎炒功能可提供 3 分钟持续高温加热，尤为适合中国家庭的烹饪习惯。

    技术规格

    • 设计规格

      面板
      A级黑色微晶玻璃板
      面板颜色
      黑色

    • 尺寸和重量

      产品重量
      2.8  kg

    • 附件

      28CM直径SUS304高档汤锅

    • 技术规格

      电线长度
      1.2米
      额定频率
      50  Hz
      额定输入功率
      2100  W

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