拥有含 18 个高导电性磁条的铜加热线圈，真正的 2100 瓦加热功率，瞬间达到 280 度温度，全功率控制和高效率加热
热效率高达 90%（基于国家一级能效评估）
8 大精选菜单，智能烹饪，无论是做汤/煮粥、烧水、火锅、蒸制、油炸、保温食物、煎炒蔬菜还是快速煎炸，都能帮助您轻松制作美味食物。特殊的煎炒功能可提供 3 分钟持续高温加热，尤为适合中国家庭的烹饪习惯
10 个温度设置，最高温度为 280 度，低温适合慢煮，高温适合快速煎炸，轻松满足您的所有烹饪需求。滑动温度控制让您可以选择所需温度，提供无比便利的操作体验
蒸煮、汤/粥、烧水，3大功能提供长达24小时预约功能，提前设定食物烹饪完成时间；火锅、蒸煮、汤/粥、保温、爆炒、煎炸、炒菜，7大功能可定时烹饪2小时。向下滑动火力带增加“时”，向上滑动增加“分”，便捷快速
风扇导管布局，高频旋转旋风式风扇，间隔分布的加热线圈，顶级陶瓷板绝缘技术和高效散热系统，一切只为延长产品的使用寿命
按钮采用高科技触摸感应控制。避免了传统操作按钮因长期使用所造成的物理损坏。防水、精确、永久保持灵敏度。滑触感应控制技术为您带来出色的新技术体验
超薄平板设计，黄金27mm高度设计，边缘厚度仅9mm，豪华美观新体验
烹饪期间，按住儿童锁 3 秒钟便可自动锁定操作面板。以免误用和伤害儿童。安心烹饪。只需再次按住 3 秒钟即可解锁
设计规格
尺寸和重量
附件
技术规格
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