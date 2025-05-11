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  • 无涂层内胆，不粘效果更出色，食物更鲜美可口 无涂层内胆，不粘效果更出色，食物更鲜美可口 无涂层内胆，不粘效果更出色，食物更鲜美可口

    5000 系列 IH 电饭煲 4L 无涂层

    HD5225/60

    无涂层内胆，不粘效果更出色，食物更鲜美可口

    无需担心涂层脱落，安心享受健康烹饪。卓越不粘性能，让每粒米饭都锁住恰当水分，每一餐都尽享松软鲜香口感。

    查看所有优势

    5000 系列 IH 电饭煲 4L 无涂层

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    无涂层内胆，不粘效果更出色，食物更鲜美可口

    零涂层设计，畅享不粘体验

    • 水润膜护不粘技术
    • FreshDefense 技术
    • 智能米粒感知技术
    专属水润膜护技术，不粘性显著提升

    专属水润膜护技术，不粘性显著提升

    内胆烹饪表面覆盖数千层微弧水润膜，结合空气冷却系统，在烹煮阶段形成均匀分布的水润膜护层，轻柔托举每粒米饭，实现完美不粘效果

    鲜润口感，全新升级

    鲜润口感，全新升级

    定制水润膜烹饪曲线，360° 包裹米粒，深层补水，告别干硬，尽享软糯 Q 弹。专利 FreshDefense 鲜锁技术，采用特制双通道蒸汽阀，通过精准温控与气流调节锁留水分，持久保持米饭鲜嫩蓬松

    无涂层内胆，烹饪更健康

    无涂层内胆，烹饪更健康

    内盖与内胆均采用无涂层食品级 SUS304 不锈钢，无涂层脱落风险，安心享受健康烹饪。

    解放双手，尽享轻松愉悦

    解放双手，尽享轻松愉悦

    手洗轻松，亦可用洗碗机清洗，清洁更省力；无粘黏内胆，盛饭不残留，所有部件可拆卸，彻底清洁无死角

    11 种烹饪程序供您选择，用户界面简单易用

    11 种烹饪程序供您选择，用户界面简单易用

    共有 11 种精选烹饪程序，提供多种美味菜单选择，包括多种米饭和谷物烹饪以及炖菜和煲仔饭，供用户选择。同时，用户还可以选择 3 种口感的焖饭和谷物。

    精准控水，米饭粒粒蓬松香润

    搭载进口传感器，通过烹饪曲线智能检测米量并动态调整烹饪算法，无需手动调节，次次精准煮出可口米饭。

    技术规格

    • 普通参数

      颜色
      香槟金
      技术
      3D IH 加热
      保修
      2 年全球保修

    • 设计规格

      尺寸（长 x 宽 x 高）
      334 x 287 x 255  mm

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      塑料蒸架
      量杯
      饭勺
      粥勺

    • 技术规格

      电压
      220  V
      功率
      1200  W
      频率
      50  Hz
      内胆
      2 毫米无涂层钢铝复合内胆

    • 可持续性

      包装
      90% 可回收材料
      用户手册
      100% 可回收纸

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