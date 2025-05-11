5000 系列 IH 电饭煲 4L 无涂层
无涂层内胆，不粘效果更出色，食物更鲜美可口
无需担心涂层脱落，安心享受健康烹饪。卓越不粘性能，让每粒米饭都锁住恰当水分，每一餐都尽享松软鲜香口感。 查看所有优势
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无涂层内胆，不粘效果更出色，食物更鲜美可口
零涂层设计，畅享不粘体验
- 水润膜护不粘技术
- FreshDefense 技术
- 智能米粒感知技术
专属水润膜护技术，不粘性显著提升
内胆烹饪表面覆盖数千层微弧水润膜，结合空气冷却系统，在烹煮阶段形成均匀分布的水润膜护层，轻柔托举每粒米饭，实现完美不粘效果
鲜润口感，全新升级
定制水润膜烹饪曲线，360° 包裹米粒，深层补水，告别干硬，尽享软糯 Q 弹。专利 FreshDefense 鲜锁技术，采用特制双通道蒸汽阀，通过精准温控与气流调节锁留水分，持久保持米饭鲜嫩蓬松
无涂层内胆，烹饪更健康
内盖与内胆均采用无涂层食品级 SUS304 不锈钢，无涂层脱落风险，安心享受健康烹饪。
解放双手，尽享轻松愉悦
手洗轻松，亦可用洗碗机清洗，清洁更省力；无粘黏内胆，盛饭不残留，所有部件可拆卸，彻底清洁无死角
11 种烹饪程序供您选择，用户界面简单易用
共有 11 种精选烹饪程序，提供多种美味菜单选择，包括多种米饭和谷物烹饪以及炖菜和煲仔饭，供用户选择。同时，用户还可以选择 3 种口感的焖饭和谷物。
精准控水，米饭粒粒蓬松香润
搭载进口传感器，通过烹饪曲线智能检测米量并动态调整烹饪算法，无需手动调节，次次精准煮出可口米饭。
技术规格
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普通参数
- 颜色
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香槟金
- 技术
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3D IH 加热
- 保修
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2 年全球保修
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设计规格
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
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334 x 287 x 255
mm
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原产地
- 产地
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中国
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附件
- 塑料蒸架
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是
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
- 粥勺
-
是
-
技术规格
- 电压
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220
V
- 功率
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1200
W
- 频率
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50
Hz
- 内胆
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2 毫米无涂层钢铝复合内胆
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可持续性
- 包装
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90% 可回收材料
- 用户手册
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100% 可回收纸
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