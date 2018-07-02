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    Avance Collection 西式室内电炙烤炉/牛排机

    HD6371/91

    挥别油烟，轻松乐享美味炙烤

    牛排怎么做？飞利浦牛排机室内电烤炉采用先进的红外加热技术提供较恒定的加热温度让炙烤食物更美味；同时，有效减少 80％ 的油烟* 可以在室内和家人朋友享受牛排炙烤美味。随时随地，乐享美味炙烤！

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    Avance Collection 西式室内电炙烤炉/牛排机

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    挥别油烟，轻松乐享美味炙烤

    得益于先进的红外加热技术

    • 有效减少80％的油烟*
    • 红外加热技术
    • 黑色， 1500瓦，防粘炙烤架
    精益炙烤 - 大号托盘收集多余油脂

    精益炙烤 - 大号托盘收集多余油脂

    高温融化食物油脂，油脂滴落到托盘上，食用更健康。

    铝制防粘炙烤架，炙烤食物方便又轻松

    铝制防粘炙烤架，炙烤食物方便又轻松

    坚实耐用的铝制防粘炙烤架，可以制作出美味的炙烤食物

    附赠炙烤食谱，提供丰富的炙烤美食制作方法

    附赠炙烤食谱，提供丰富的炙烤美食制作方法

    美味食谱、方便的提示和技巧 - 尽在免费调配手册中。

    具有保温功能，可让食物保温

    具有保温功能，可让食物保温

    即使您完成炙烤；切换至保温设置，即可让食物保温。

    简易安装，1 分钟内即可开始烧烤

    使用简单，易于安装。飞利浦室西式室内电炙烤炉包含两部分：防粘炙烤架和托盘，不到一分钟即可组装。所需安装的部件较少，您可快速组装并有更多时间尽享炙烤美味。

    易于清洗的可拆卸部件可用洗碗机清洗

    通常烤架和烧烤炉难以清洗。但是，得益于防粘炙烤架，只需较少时间即可清洗产品。此外，可拆卸部件可放心用洗碗机清洗。清洗烤架从未如此简单。

    恒温加热，无需担心炙烤温度，操作轻松简单

    要享受美味焦黄的肉片，需要以高于 300° F 的温度进行烧烤。以 500° F 或更高的温度烧烤肉类时（或者过度烹饪时），会将其烧焦。飞利浦少烟烤架可达到 450° F 的温度，不会像传统烤架那样偶尔出现温度下降。此外，铝制栅格还有助于为食物烙上真实的烧烤架标记。

    强劲的远红外热量，可煎烤肉且保留软嫩口感

    强劲的远红外热量，可煎烤肉，而不会使其烤焦，同时让食物里嫩且多汁。

    先进的红外加热技术，有效减少 80％ 的油烟

    先进的红外技术和特殊的反射器可使热量有效反射到防粘炙烤架，从而制作美味、烧烤均匀的食物，且同时让滑脂盘充分冷却，减少难闻的烟雾和油脂飞溅。由于不同食物中的脂肪和水含量不同，烧烤某些原料（牛肉和鸡肉）几乎不会产生烟雾，而对于其他原料（猪肉或羊肉），会产生较多烟雾 - 但与使用当前烤架相比，烟雾少得多。

    得益于特殊的热反射器，使食物各侧能够均匀烧烤

    使用传统烤架时，会出现持续的温度波动，从而导致烤架超过设置温度且可能会使食物烧焦。采用飞利浦室内少烟烤架，无需调节温度。烤架可快速加热至 446° F 恒温，这是煎烤肉的理想温度，并可在整个烹饪过程中保持该温度。通过一个适宜的温度，您可以一次烧烤不同类型的食物，并轻松制作出美味、多汁、烧烤均匀、色泽焦黄的食物。

    技术规格

    • 技术规格

      电压
      120  V
      功率
      1660  W

    • 设计

      颜色
      黑色

    • 重量和尺寸

      产品重量
      5.6  kg
      重量（含包装）
      7.05  kg

    • 普通参数

      产品功能
      • 电线储藏格
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 红外加热技术
      • 防滑底座
      • 开/关按键

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