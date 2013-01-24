挥别油烟，轻松乐享美味炙烤
牛排怎么做？飞利浦牛排机室内电烤炉采用先进的红外加热技术提供较恒定的加热温度让炙烤食物更美味；同时，有效减少 80％ 的油烟* 可以在室内和家人朋友享受牛排炙烤美味。随时随地，乐享美味炙烤！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
挥别油烟，轻松乐享美味炙烤
牛排怎么做？飞利浦牛排机室内电烤炉采用先进的红外加热技术提供较恒定的加热温度让炙烤食物更美味；同时，有效减少 80％ 的油烟* 可以在室内和家人朋友享受牛排炙烤美味。随时随地，乐享美味炙烤！ 查看所有优势
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挥别油烟，轻松乐享美味炙烤
牛排怎么做？飞利浦牛排机室内电烤炉采用先进的红外加热技术提供较恒定的加热温度让炙烤食物更美味；同时，有效减少 80％ 的油烟* 可以在室内和家人朋友享受牛排炙烤美味。随时随地，乐享美味炙烤！ 查看所有优势
通常烤架和烧烤炉较难清洗，飞利浦牛排机电烤炉的可拆卸部件可放心用洗碗机清洗。清洗烤架从未如此简单！
使用传统烤架时，会出现持续的温度波动，从而导致烤架超过设置温度且可能会使食物烧焦。飞利浦牛排机电烤炉无需频繁调节温度。2档温度设置：炙烤档快速加热至 230℃ ，这是炙烤牛排、肉和鱼的理想温度，并可在整个烹饪过程中保持该温度。通过一个适宜的温度，您可以一次烧烤不同类型的食物，并轻松制作出美味多汁、色泽焦黄的食物。 保温档:保温食物，随时享用。
采用先进的红外加热技术配合精心设计的反射器，将热量持续引导至防粘烤架各个方位，为您带来美味并均匀加热的食物。同时，避免热量接触炙烤炉底部的托盘。托盘可以持续保持低温状态，有效防止由于油脂燃烧带来的让人不愉快的油烟及油脂飞溅。（*与飞利浦HD4419 相比；在飞利浦内部实验室,通过对烧烤4个牛肉汉堡包时产生的烟量进行比较的结果。）
高温融化食物油脂，油脂会滴落到托盘上；同时，远离热源避免油脂二次燃烧，食用更健康。（*与飞利浦HD4419 相比；在飞利浦内部实验室,通过对烧烤4个牛肉汉堡包时产生的烟量进行比较的结果。）
将按键调整到炙烤档，温度迅速加热到230 ℃；完成炙烤后；可切换至保温设置，让食物保温，随时享用
防粘炙烤架坚固耐用且有特氟龙防粘涂层，可以将食材直接放在烤架上，无需添加额外调料。防粘炙烤架的栅格设计在食物烙上炙烤标记。
美味食谱提供多样化的菜谱，包括牛排怎么做以及制作提示和技巧
普通参数
技术规格
重量和尺寸
设计