得益于特殊的热反射器，使食物各侧能够均匀烧烤

使用传统烤架时，会出现持续的温度波动，从而导致烤架超过设置温度且可能会使食物烧焦。采用飞利浦室内少烟烤架，无需调节温度。烤架可快速加热至 446° F 恒温，这是煎烤肉的理想温度，并可在整个烹饪过程中保持该温度。通过一个适宜的温度，您可以一次烧烤不同类型的食物，并轻松制作出美味、多汁、烧烤均匀、色泽焦黄的食物。