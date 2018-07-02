高温融化食物油脂，油脂滴落到托盘上，食用更健康。
坚实耐用的铝制防粘炙烤架，可以制作出美味的炙烤食物
美味食谱、方便的提示和技巧 - 尽在免费调配手册中。
即使您完成炙烤；切换至保温设置，即可让食物保温。
使用简单，易于安装。飞利浦室西式室内电炙烤炉包含两部分：防粘炙烤架和托盘，不到一分钟即可组装。所需安装的部件较少，您可快速组装并有更多时间尽享炙烤美味。
通常烤架和烧烤炉难以清洗。但是，得益于防粘炙烤架，只需较少时间即可清洗产品。此外，可拆卸部件可放心用洗碗机清洗。清洗烤架从未如此简单。
要享受美味焦黄的肉片，需要以高于 300° F 的温度进行烧烤。以 500° F 或更高的温度烧烤肉类时（或者过度烹饪时），会将其烧焦。飞利浦少烟烤架可达到 450° F 的温度，不会像传统烤架那样偶尔出现温度下降。此外，铝制栅格还有助于为食物烙上真实的烧烤架标记。
强劲的远红外热量，可煎烤肉，而不会使其烤焦，同时让食物里嫩且多汁。
先进的红外技术和特殊的反射器可使热量有效反射到防粘炙烤架，从而制作美味、烧烤均匀的食物，且同时让滑脂盘充分冷却，减少难闻的烟雾和油脂飞溅。由于不同食物中的脂肪和水含量不同，烧烤某些原料（牛肉和鸡肉）几乎不会产生烟雾，而对于其他原料（猪肉或羊肉），会产生较多烟雾 - 但与使用当前烤架相比，烟雾少得多。
使用传统烤架时，会出现持续的温度波动，从而导致烤架超过设置温度且可能会使食物烧焦。采用飞利浦室内少烟烤架，无需调节温度。烤架可快速加热至 446° F 恒温，这是煎烤肉的理想温度，并可在整个烹饪过程中保持该温度。通过一个适宜的温度，您可以一次烧烤不同类型的食物，并轻松制作出美味、多汁、烧烤均匀、色泽焦黄的食物。
技术规格
设计
重量和尺寸
普通参数
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