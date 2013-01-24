主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Avance Collection

西式室内电炙烤炉/牛排机

HD6371/91
  • 挥别油烟，轻松乐享美味炙烤 挥别油烟，轻松乐享美味炙烤 挥别油烟，轻松乐享美味炙烤
    -{discount-value}

    Avance Collection 西式室内电炙烤炉/牛排机

    HD6371/91

    挥别油烟，轻松乐享美味炙烤

    牛排怎么做？飞利浦牛排机室内电烤炉采用先进的红外加热技术提供较恒定的加热温度让炙烤食物更美味；同时，有效减少 80％ 的油烟* 可以在室内和家人朋友享受牛排炙烤美味。随时随地，乐享美味炙烤！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,499.00

    Avance Collection 西式室内电炙烤炉/牛排机

    挥别油烟，轻松乐享美味炙烤

    牛排怎么做？飞利浦牛排机室内电烤炉采用先进的红外加热技术提供较恒定的加热温度让炙烤食物更美味；同时，有效减少 80％ 的油烟* 可以在室内和家人朋友享受牛排炙烤美味。随时随地，乐享美味炙烤！ 查看所有优势

    挥别油烟，轻松乐享美味炙烤

    牛排怎么做？飞利浦牛排机室内电烤炉采用先进的红外加热技术提供较恒定的加热温度让炙烤食物更美味；同时，有效减少 80％ 的油烟* 可以在室内和家人朋友享受牛排炙烤美味。随时随地，乐享美味炙烤！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,499.00

    Avance Collection 西式室内电炙烤炉/牛排机

    挥别油烟，轻松乐享美味炙烤

    牛排怎么做？飞利浦牛排机室内电烤炉采用先进的红外加热技术提供较恒定的加热温度让炙烤食物更美味；同时，有效减少 80％ 的油烟* 可以在室内和家人朋友享受牛排炙烤美味。随时随地，乐享美味炙烤！ 查看所有优势

    相似产品

    See all grill

      挥别油烟，轻松乐享美味炙烤

      得益于先进的红外加热技术

      • 有效减少80％的油烟*
      • 红外加热技术
      • 黑色， 1500瓦，防粘炙烤架
      可拆卸部件可以放入洗碗机清洗，更方便快捷

      可拆卸部件可以放入洗碗机清洗，更方便快捷

      通常烤架和烧烤炉较难清洗，飞利浦牛排机电烤炉的可拆卸部件可放心用洗碗机清洗。清洗烤架从未如此简单！

      精心设计的热反射器将红外热量反射到防粘炙烤架，烤架各侧食物能均匀受热

      精心设计的热反射器将红外热量反射到防粘炙烤架，烤架各侧食物能均匀受热

      使用传统烤架时，会出现持续的温度波动，从而导致烤架超过设置温度且可能会使食物烧焦。飞利浦牛排机电烤炉无需频繁调节温度。2档温度设置：炙烤档快速加热至 230℃ ，这是炙烤牛排、肉和鱼的理想温度，并可在整个烹饪过程中保持该温度。通过一个适宜的温度，您可以一次烧烤不同类型的食物，并轻松制作出美味多汁、色泽焦黄的食物。 保温档:保温食物，随时享用。

      有效减少 80％ 的油烟*，室内即可享受美食

      有效减少 80％ 的油烟*，室内即可享受美食

      采用先进的红外加热技术配合精心设计的反射器，将热量持续引导至防粘烤架各个方位，为您带来美味并均匀加热的食物。同时，避免热量接触炙烤炉底部的托盘。托盘可以持续保持低温状态，有效防止由于油脂燃烧带来的让人不愉快的油烟及油脂飞溅。（*与飞利浦HD4419 相比；在飞利浦内部实验室,通过对烧烤4个牛肉汉堡包时产生的烟量进行比较的结果。）

      有效减少 80％ 的油烟 *，室内即可享受美食。

      高温融化食物油脂，油脂会滴落到托盘上；同时，远离热源避免油脂二次燃烧，食用更健康。（*与飞利浦HD4419 相比；在飞利浦内部实验室,通过对烧烤4个牛肉汉堡包时产生的烟量进行比较的结果。）

      持续230 ℃炙烤温度，免受温度不稳定困扰，美味轻松制作

      将按键调整到炙烤档，温度迅速加热到230 ℃；完成炙烤后；可切换至保温设置，让食物保温，随时享用

      食物可以直接防粘炙烤架制作，无需添加任何额外调料，原汁原味更健康

      防粘炙烤架坚固耐用且有特氟龙防粘涂层，可以将食材直接放在烤架上，无需添加额外调料。防粘炙烤架的栅格设计在食物烙上炙烤标记。

      美味炙烤菜谱提供更丰富的炙烤菜肴

      美味食谱提供多样化的菜谱，包括牛排怎么做以及制作提示和技巧

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 电源线存储装置
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 红外加热技术
        • 防滑底座
        • 开/关/保温按键

      • 技术规格

        功率
        1500  瓦
        电压
        220  伏

      • 重量和尺寸

        重量（含包装）
        7.05  千克
        产品重量
        5.6  千克

      • 设计

        颜色
        黑色

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品