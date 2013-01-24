有效减少 80％ 的油烟*，室内即可享受美食

采用先进的红外加热技术配合精心设计的反射器，将热量持续引导至防粘烤架各个方位，为您带来美味并均匀加热的食物。同时，避免热量接触炙烤炉底部的托盘。托盘可以持续保持低温状态，有效防止由于油脂燃烧带来的让人不愉快的油烟及油脂飞溅。（*与飞利浦HD4419 相比；在飞利浦内部实验室,通过对烧烤4个牛肉汉堡包时产生的烟量进行比较的结果。）