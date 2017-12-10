Avance Collection 室内电炙烤炉
制作美味的烘烤食物，几乎无烟
这款不锈钢烧烤架专为 Avance 西式室内电炙烤炉而设计。它提供了一种几乎无烟的替代方式来出色烘烤鸡肉、猪肉或羊肉，从而增强了电炙烤炉的多功能性。 查看所有优势
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制作美味的烘烤食物，几乎无烟
Avance 西式室内电炙烤炉附件
易于清洁，可分离式钢质部件可用洗碗机清洗
烧烤架采用可分离式组件，可轻松拆卸和清洁。框架和烤肉扦均可用洗碗机清洗。
自动旋转可确保均匀烘烤
十分适合烘烤鸡肉、猪肉、羊肉和鸭肉。该自动旋转式烤肉扦具有恒定转速，确保食物得到均匀烘烤，外焦里嫩，锁住自然肉汁。
烘烤位置抬高，确保烤肉外焦里嫩、金黄多汁
烘烤位置抬高，便于热力循环，由此可确保烤好的鸟肉外焦里嫩、金黄多汁。
折叠式不锈钢框架，便于安装和存放
框架采用出众设计，可以平折。易于装配且便于存放在橱柜中。
坚固的挂钩，确保原料稳固就位
坚固的挂钩，确保原料稳固就位，旋转过程持续平稳。
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