Daily Collection 咖啡机
简单享用美味的咖啡
使用这款飞利浦咖啡机，享用即煮咖啡的口感和醇香。小巧的设计特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡。得益于醇香搅动器，尽享每一杯咖啡的口感。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
简单享用美味的咖啡
醇香搅动器，带给您美味的上佳体验
30 分钟后自动关闭，实现节能与安全
煮咖啡 30 分钟后，咖啡机自动关闭，以节省能源和确保安全。这符合针对欧盟区内所有咖啡机的欧盟条例。
醇香搅动器让咖啡循环流动，创造理想的醇香口感
这一智能喷管位于冲煮壶内，可让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。
防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。
咖啡机切换时，LED 电源开关亮起
咖啡机打开时，开关按钮上的红色指示灯亮起。
配件可用洗碗机轻松清洗
玻璃壶和过滤网架可使用洗碗机轻松清洗。
小巧身形，特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡
这款咖啡机专为冲煮 2 到 7 杯咖啡（多达 0.6 升）而设计。得益于采用小巧身形，这款咖啡机占用较少的厨房空间。
方便注水的水位标记
利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
-
玻璃壶
-
技术规格
- 电线长度
-
0.85
m
- 电压
-
220 - 240
V
- 频率
-
50 - 60
Hz
- 水箱容量
-
0.6
l
- 水箱容量
-
最多 7 杯
cups
- 一壶咖啡的冲煮时间
-
10
minute(s)
-
设计
- 颜色
-
黑色
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（宽 x 厚 x 高）
-
218 x 198 x 290
mm
- 产品重量
-
1.11
kg
- 重量（含包装）
-
2.69
kg
- 产品尺寸（宽x厚x高）
-
210 x 172 x 270
mm
-
普通参数
- 适用于
-
研磨咖啡粉
- 易于清洁和维护
-
- 舒适易用
-
- 咖啡饮品
-
滴滤咖啡
-
表面处理
- 机身材料
-
塑料
- 水箱材料
-
塑料
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 冲煮功耗
-
750
W
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