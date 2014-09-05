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    Viva Collection 咖啡机

    HD7458/00

    轻松制作美味的滴滤式咖啡

    经久耐用的飞利浦金属咖啡机采用智能小巧的设计，便于存放，杯杯都可冲煮出美味的滴滤式咖啡。

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    Viva Collection 咖啡机

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    轻松制作美味的滴滤式咖啡

    外形小巧的咖啡机，可冲泡 10 至 15 杯

    • 玻璃壶
    • 1000 瓦
    • 黑色和金属色
    方便注水的水位标记

    方便注水的水位标记

    利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

    电缆存放方便，易于在厨房中放置咖啡机

    电缆存放方便，易于在厨房中放置咖啡机

    备用电缆可存放在咖啡机底部的储藏格内，确保咖啡机整洁地与厨房融为一体。

    咖啡机切换时，LED 电源开关亮起

    咖啡机切换时，LED 电源开关亮起

    咖啡机打开时，开关按钮上的红色指示灯亮起。

    配件可用洗碗机轻松清洗

    配件可用洗碗机轻松清洗

    玻璃壶和过滤网架可使用洗碗机轻松清洗。

    1.3 升容量，可冲泡 10 - 15 杯

    这款咖啡机的玻璃壶为 1.3 升容量，足够容纳 10 至 15 杯咖啡 - 这取决于杯子大小。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      玻璃壶

    • 技术规格

      电线长度
      0.8  m
      电压
      220-240  V
      频率
      50/60  Hz
      水箱容量
      1.2  l
      水箱容量
      10 - 15  cups
      一壶咖啡的冲煮时间
      10  minute(s)

    • 设计

      颜色
      黑色和金属色

    • 重量和尺寸

      产品重量
      1.42  kg
      产品尺寸（宽x厚x高）
      220 x 220 x 290  mm
      重量（含包装）
      3.14  kg

    • 普通参数

      适用于
      研磨咖啡
      易于清洁和维护
      • 可用洗碗机清洗的部件
      • 可拆卸式过滤网架
      舒适易用
      • 半透明水箱
      • 水位标记
      • 防滴漏功能

    • 可持续发展

      冲煮功耗
      1000  W

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