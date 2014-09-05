Viva Collection 咖啡机
轻松制作美味的滴滤式咖啡
经久耐用的飞利浦金属咖啡机采用智能小巧的设计，便于存放，杯杯都可冲煮出美味的滴滤式咖啡。 查看所有优势
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轻松制作美味的滴滤式咖啡
外形小巧的咖啡机，可冲泡 10 至 15 杯
方便注水的水位标记
利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。
防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。
电缆存放方便，易于在厨房中放置咖啡机
备用电缆可存放在咖啡机底部的储藏格内，确保咖啡机整洁地与厨房融为一体。
咖啡机切换时，LED 电源开关亮起
咖啡机打开时，开关按钮上的红色指示灯亮起。
配件可用洗碗机轻松清洗
玻璃壶和过滤网架可使用洗碗机轻松清洗。
1.3 升容量，可冲泡 10 - 15 杯
这款咖啡机的玻璃壶为 1.3 升容量，足够容纳 10 至 15 杯咖啡 - 这取决于杯子大小。
技术规格
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原产地
- 产地
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中国
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附件
- 随附
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玻璃壶
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技术规格
- 电线长度
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0.8
m
- 电压
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220-240
V
- 频率
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50/60
Hz
- 水箱容量
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1.2
l
- 水箱容量
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10 - 15
cups
- 一壶咖啡的冲煮时间
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10
minute(s)
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设计
- 颜色
-
黑色和金属色
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重量和尺寸
- 产品重量
-
1.42
kg
- 产品尺寸（宽x厚x高）
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220 x 220 x 290
mm
- 重量（含包装）
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3.14
kg
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普通参数
- 适用于
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研磨咖啡
- 易于清洁和维护
-
- 舒适易用
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可持续发展
- 冲煮功耗
-
1000
W
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