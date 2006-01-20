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    Daily Collection 咖啡机

    HD7466/70

    轻松冲泡美味咖啡

    经久耐用、使用方便的咖啡壶，是喜爱小巧设计的人的理想选择。

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    Daily Collection 咖啡机

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    轻松冲泡美味咖啡

    冲泡 4 到 6 杯，外形小巧

    • 玻璃壶
    • 蓝白色
    半透明水箱

    半透明水箱

    半透明水箱设计可显示水箱中的水位线。

    咖啡机切换时，LED 电源开关亮起

    咖啡机切换时，LED 电源开关亮起

    咖啡机打开时，开关按钮上的红色指示灯亮起。

    可用洗碗机清洗的部件

    可用洗碗机清洗的部件

    可用洗碗机清洗的部件，易于清洗

    防滴漏功能可随时中断冲煮过程

    防滴漏功能可随时中断冲煮过程

    您想倒出一杯咖啡时，防滴漏功能可随时中断冲煮过程

    方便注入咖啡的旋转式过滤网架

    方便注入咖啡的旋转式过滤网架

    旋转式过滤网架只需轻轻转向一侧，便可轻松注入咖啡。另外，过滤网架方便拆卸，易于清洁。

    小巧身形，特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡

    小巧身形，特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡

    这款咖啡机专为冲煮 2 到 7 杯咖啡（多达 0.6 升）而设计。得益于采用小巧身形，这款咖啡机占用较少的厨房空间。

    电缆存放

    电缆存放

    将电缆存放在咖啡机底部，可避免线缆零乱，令厨房的工作面更加整洁。

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      白色/蓝色
      加工杯、上盖、推杆
      塑料（聚丙烯）、玻璃壶

    • 附件

      HD7980/70（白色），HD7980/20（黑色）

    • 技术规格

      功率
      900  W
      电压
      220-240  V
      电线长度
      85  cm
      频率
      50/60  Hz
      冲泡时间
      9  minute(s)

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（宽 x 高 x 厚）
      195 x 195 x 240  mm
      产品重量
      1.18  kg
      水箱容量
      1.3  l
      包装重量
      1.62  kg
      最大容量（咖啡杯数）
      10 至 15 杯

    • 普通参数

      电线储藏格
      防滑胶脚
      防滴漏系统
      半透明水箱
      带指示灯的电源开关
      可拆卸滤网架
      可在洗碗机中清洗的旋转过滤网和热水壶

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