Viva Collection 咖啡机
轻松制作纯正咖啡
使用这款坚固易用的飞利浦咖啡机，在舒适的家中享用经典蒸馏咖啡。一边品味飞利浦咖啡机冲煮的美味咖啡，一边伴随着在家中弥漫荡漾的新鲜咖啡香气，与好友一起惬意放松。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
亚罗曼式玻璃壶，保留咖啡的芳香
飞利浦亚罗曼式玻璃壶由玻璃制成，让咖啡保持理想风味。
防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。
1.2 升容量，可冲煮 2 - 15 杯
这款咖啡机可冲煮 2 至 10 杯（大杯）/15 杯（小杯）咖啡，可冲煮多达 1.2 升咖啡。然而，此款咖啡机外形紧凑小巧，仅占据厨房的一隅之地。
技术规格
-
设计规格
- 颜色
-
Y
-
附件
- 随附
-
玻璃壶
- 亚罗曼式玻璃壶
-
是
-
技术规格
- 功率
-
1000
W
- 电压
-
220-240
V
- 电线长度
-
88
cm
- 频率
-
50/60
Hz
- 冲泡时间
-
< 10
minute(s)
- 咖啡壶类型
-
亚罗曼式玻璃壶
-
设计
- 颜色
-
橙色和白色
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）
-
210 x 220 x 310
mm
- 产品重量
-
1.65
kg
- 水箱容量
-
1.2
l
- 包装重量
-
TBD
kg
- 最大容量（咖啡杯数）
-
10 至 15 杯
-
普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 可拆卸滤网架
-
是
- 可用洗碗机清洗的部件
-
是
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