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    Viva Collection 咖啡机

    HD7502/55

    轻松制作纯正咖啡

    使用这款坚固易用的飞利浦咖啡机，在舒适的家中享用经典蒸馏咖啡。一边品味飞利浦咖啡机冲煮的美味咖啡，一边伴随着在家中弥漫荡漾的新鲜咖啡香气，与好友一起惬意放松。

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    Viva Collection 咖啡机

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    香浓点滴，尽情品味

    • 玻璃壶
    • 橙白色
    亚罗曼式玻璃壶，保留咖啡的芳香

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    飞利浦亚罗曼式玻璃壶由玻璃制成，让咖啡保持理想风味。

    1.000 瓦

    1.000 瓦

    飞利浦咖啡机泵能够快速冲泡咖啡。

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

    1.2 升容量，可冲煮 2 - 15 杯

    1.2 升容量，可冲煮 2 - 15 杯

    这款咖啡机可冲煮 2 至 10 杯（大杯）/15 杯（小杯）咖啡，可冲煮多达 1.2 升咖啡。然而，此款咖啡机外形紧凑小巧，仅占据厨房的一隅之地。

    电源线存储装置

    可轻易存储冗余电源线。

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      Y

    • 附件

      随附
      玻璃壶
      亚罗曼式玻璃壶

    • 技术规格

      功率
      1000  W
      电压
      220-240  V
      电线长度
      88  cm
      频率
      50/60  Hz
      冲泡时间
      < 10  minute(s)
      咖啡壶类型
      亚罗曼式玻璃壶

    • 设计

      颜色
      橙色和白色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（宽 x 高 x 厚）
      210 x 220 x 310  mm
      产品重量
      1.65  kg
      水箱容量
      1.2  l
      包装重量
      TBD  kg
      最大容量（咖啡杯数）
      10 至 15 杯

    • 普通参数

      电线储藏格
      可拆卸滤网架
      可用洗碗机清洗的部件

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