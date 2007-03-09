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  • 采用个性设计，制作美味的热咖啡 采用个性设计，制作美味的热咖啡 采用个性设计，制作美味的热咖啡

    Café Gaia 滴滤咖啡机、保温壶

    HD7546/20

    采用个性设计，制作美味的热咖啡

    Café Gaia 咖啡机采用个性设计，制作美味的咖啡。热水壶可保持浓郁芳香和温度长达 2 小时以上*。

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    Café Gaia 滴滤咖啡机、保温壶

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    采用个性设计，制作美味的热咖啡

    热水壶使热咖啡保温长达 2 个小时以上*

    • 配备保温壶
    • 黑色/银色
    • 1.2 升容量
    • 2-15 杯
    • 自动关闭
    双层不锈钢保温壶可持久锁温

    双层不锈钢保温壶可持久锁温

    这款高端的不锈钢保温壶坚固耐摔，可将咖啡的香气与温度保持 2 小时以上。得益于双层设计，咖啡在 2 小时后仍不低于 65°C。

    保温壶智能锁扣可锁住咖啡香气

    保温壶智能锁扣可锁住咖啡香气

    保温壶配有操作便捷的智能锁扣。从咖啡机上取出保温壶时，该锁扣可确保咖啡的芳香和温度得到完美保留。

    集中水流确保浓郁咖啡口感

    集中水流确保浓郁咖啡口感

    得益于集中水流直达咖啡粉层，可更充分地萃取风味物质，释放醇厚口感。

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

    收线仓，便于在厨房整齐摆放

    收线仓，便于在厨房整齐摆放

    多余的电源线可轻松收纳到咖啡机背部的收线仓，便于将咖啡机在厨房中整齐摆放。

    即时自动关闭，节能安全

    即时自动关闭，节能安全

    咖啡冲泡完成后，咖啡机将自动关闭电源，既节能又安全。保温壶则会持续为咖啡保温。

    方便注水的水位标记

    方便注水的水位标记

    利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      水箱容量
      1320 毫升
      保修
      2 年

    • 技术规格

      功率
      900-1100 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50-60 赫兹
      电池产品

    • 安全功能

      自动关闭

    • 重量和尺寸

      产品长度
      22 厘米
      产品宽度
      21.1 厘米
      产品高度
      34.2 厘米
      产品净重
      1906 克
      包装长度
      26.2 厘米
      包装宽度
      29 厘米
      包装高度
      38.8 厘米
      包装重量
      775 克

    • 原产地

      产地
      中国

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