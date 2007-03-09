Café Gaia 滴滤咖啡机、保温壶
采用个性设计，制作美味的热咖啡
Café Gaia 咖啡机采用个性设计，制作美味的咖啡。热水壶可保持浓郁芳香和温度长达 2 小时以上*。 查看所有优势
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采用个性设计，制作美味的热咖啡
热水壶使热咖啡保温长达 2 个小时以上*
- 配备保温壶
- 黑色/银色
- 1.2 升容量
- 2-15 杯
- 自动关闭
双层不锈钢保温壶可持久锁温
这款高端的不锈钢保温壶坚固耐摔，可将咖啡的香气与温度保持 2 小时以上。得益于双层设计，咖啡在 2 小时后仍不低于 65°C。
保温壶智能锁扣可锁住咖啡香气
保温壶配有操作便捷的智能锁扣。从咖啡机上取出保温壶时，该锁扣可确保咖啡的芳香和温度得到完美保留。
集中水流确保浓郁咖啡口感
得益于集中水流直达咖啡粉层，可更充分地萃取风味物质，释放醇厚口感。
防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。
收线仓，便于在厨房整齐摆放
多余的电源线可轻松收纳到咖啡机背部的收线仓，便于将咖啡机在厨房中整齐摆放。
即时自动关闭，节能安全
咖啡冲泡完成后，咖啡机将自动关闭电源，既节能又安全。保温壶则会持续为咖啡保温。
方便注水的水位标记
利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。
技术规格
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普通参数
- 主要材料
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塑料
- 水箱容量
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1320 毫升
- 保修
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2 年
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技术规格
- 功率
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900-1100 瓦
- 电压
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220-240 伏
- 频率
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50-60 赫兹
- 电池产品
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否
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安全功能
- 自动关闭
-
是
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重量和尺寸
- 产品长度
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22 厘米
- 产品宽度
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21.1 厘米
- 产品高度
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34.2 厘米
- 产品净重
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1906 克
- 包装长度
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26.2 厘米
- 包装宽度
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29 厘米
- 包装高度
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38.8 厘米
- 包装重量
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775 克
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原产地
- 产地
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中国
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