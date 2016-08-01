搜索词

  • 采用个性设计，制作美味的热咖啡 采用个性设计，制作美味的热咖啡 采用个性设计，制作美味的热咖啡

    Café Gaia 咖啡机

    HD7547/80

    采用个性设计，制作美味的热咖啡

    Café Gaia 咖啡机采用出色的设计，制作美味的咖啡。热水壶可保持馥郁香气和温度长达 2 小时以上。钛金属设计打造优质时尚的咖啡机。

    查看所有优势

    Café Gaia 咖啡机

    相似产品

    See all 蒸馏咖啡机

    采用个性设计，制作美味的热咖啡

    热水壶使热咖啡保温长达 2 个小时以上*

    • 配备保温壶
    • 钛金属色外壳
    双层不锈钢保温壶可持久锁温

    双层不锈钢保温壶可持久锁温

    这款高端的不锈钢保温壶坚固耐摔，可将咖啡的香气与温度保持 2 小时以上。得益于双层设计，咖啡在 2 小时后仍不低于 65°C。

    保温壶智能锁扣可锁住咖啡香气

    保温壶智能锁扣可锁住咖啡香气

    保温壶配有操作便捷的智能锁扣。从咖啡机上取出保温壶时，该锁扣可确保咖啡的芳香和温度得到完美保留。

    钛金外观设计

    钛金外观设计

    这款咖啡机采用钛金色金属材质打造，兼具时尚感与高端质感，为您的厨房增添一抹低调亮眼的风景。

    集中水流确保浓郁咖啡口感

    集中水流确保浓郁咖啡口感

    得益于集中水流直达咖啡粉层，可更充分地萃取风味物质，释放醇厚口感。

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

    收线仓，便于在厨房整齐摆放

    收线仓，便于在厨房整齐摆放

    多余的电源线可轻松收纳到咖啡机背部的收线仓，便于将咖啡机在厨房中整齐摆放。

    即时自动关闭，节能安全

    即时自动关闭，节能安全

    咖啡冲泡完成后，咖啡机将自动关闭电源，既节能又安全。保温壶则会持续为咖啡保温。

    方便注水的水位标记

    方便注水的水位标记

    利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      抗摔热水壶

    • 技术规格

      电线长度
      0.88  m
      电压
      220-240  V
      频率
      50/60  Hz
      水箱容量
      1.2  l
      水箱容量
      8-12  cups
      泵压
      0  bar
      一壶咖啡的冲煮时间
      10  minute(s)

    • 设计

      颜色
      钛金属色外壳

    • 重量和尺寸

      产品重量
      2.032  kg
      产品尺寸（宽x厚x高）
      255 x 221 x 370  mm
      重量（含包装）
      4.564  kg

    • 普通参数

      适用于
      研磨咖啡粉
      易于清洁和维护
      • 可用洗碗机清洗的部件
      • 可拆卸式过滤网架
      舒适易用
      • 水位标记
      • 自动关闭
      • 防滴漏功能
      温度设置
      1
      咖啡饮品
      滴滤咖啡

    • 表面处理

      机身材料
      不锈钢 & 塑料
      水箱材料
      塑料

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      冲煮功耗
      1000  W

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 2 小时后咖啡温度仍不低于 65°C

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。