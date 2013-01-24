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Café Gaia

咖啡机

HD7547/80
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  • 采用标志性设计，制作美味热咖啡 采用标志性设计，制作美味热咖啡 采用标志性设计，制作美味热咖啡
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    Café Gaia 咖啡机

    HD7547/80
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    采用标志性设计，制作美味热咖啡

    Café Gaia 咖啡机采用出众的设计，可制作出美味的咖啡。热水壶可保持馥郁香气和温度长达 2 小时以上。钛金属设计打造优质时尚的咖啡机。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥719.00
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      采用标志性设计，制作美味热咖啡

      热水壶可为热咖啡保温长达 2 个小时以上*

      • 热水壶
      • 钛金属色外壳
      双壁不锈钢热水壶可为咖啡保温

      双壁不锈钢热水壶可为咖啡保温

      这款优质的抗摔不锈钢热水壶可保持馥郁芳香和温度长达 2 小时以上。得益于双壁设计，咖啡温度在 2 小时后仍可保持 65°C 以上。

      热水壶上的功能锁可保持咖啡芳醇度

      热水壶上的功能锁可保持咖啡芳醇度

      热水壶配有方便使用的功能锁。功能锁可以保证从咖啡机中取出热水壶时，咖啡的芳香和温度得到保留。

      钛金色设计

      钛金色设计

      此咖啡机由钛金色金属制成，外观时尚，品质出色，是真正让人眼前一亮的厨房用具。

      集中水流确保浓郁咖啡口感

      集中水流确保浓郁咖啡口感

      水流集中喷淋在咖啡粉上，充分提取咖啡的精华，确保浓郁咖啡口感。

      防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

      防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

      凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

      线缆储藏格，便于在厨房中放置咖啡机

      线缆储藏格，便于在厨房中放置咖啡机

      备用线缆可十分方便地存放在咖啡机背面的储藏格内，确保咖啡机整洁地与厨房融为一体。

      直接自动关闭功能，确保节能和安全

      直接自动关闭功能，确保节能和安全

      咖啡冲好后，咖啡机会自动关闭，既节能又安全。保温壶可确保咖啡保持温度。

      方便注水的水位标记

      方便注水的水位标记

      利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

      技术规格

      • 附件

        随附
        抗摔热水壶

      • 设计

        颜色
        钛金属色外壳

      • 表面处理

        机身材料
        不锈钢 & 塑料
        水箱材料
        塑料

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 普通参数

        适用于
        研磨咖啡粉
        易于清洁和维护
        • 所有部件均可用洗碗机清洗
        • 可拆卸式过滤网架
        舒适易用
        • 水位标记
        • 自动关熄功能
        • 防滴漏功能
        咖啡饮品
        滴滤咖啡
        温度设置
        1

      • 服务

        2 年保修

      • 可持续发展

        冲煮功耗
        1000  瓦

      • 技术规格

        水箱容量
        1.2  升
        水箱容量
        8-12  杯
        电线长度
        0.88  米
        频率
        50/60  赫兹
        电压
        220-240  伏
        一壶咖啡的冲煮时间
        10  分钟
        泵压
        0  巴

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        255 x 221 x 370  毫米
        重量（含包装）
        4.564  千克
        产品重量
        2.032  千克

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            • 2 小时后，咖啡至少达 65°C。