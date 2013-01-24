采用标志性设计，制作美味热咖啡
Café Gaia 咖啡机采用出众的设计，可制作出美味的咖啡。热水壶可保持馥郁香气和温度长达 2 小时以上。钛金属设计打造优质时尚的咖啡机。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
采用标志性设计，制作美味热咖啡
Café Gaia 咖啡机采用出众的设计，可制作出美味的咖啡。热水壶可保持馥郁香气和温度长达 2 小时以上。钛金属设计打造优质时尚的咖啡机。 查看所有优势
这款优质的抗摔不锈钢热水壶可保持馥郁芳香和温度长达 2 小时以上。得益于双壁设计，咖啡温度在 2 小时后仍可保持 65°C 以上。
热水壶配有方便使用的功能锁。功能锁可以保证从咖啡机中取出热水壶时，咖啡的芳香和温度得到保留。
此咖啡机由钛金色金属制成，外观时尚，品质出色，是真正让人眼前一亮的厨房用具。
水流集中喷淋在咖啡粉上，充分提取咖啡的精华，确保浓郁咖啡口感。
凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。
备用线缆可十分方便地存放在咖啡机背面的储藏格内，确保咖啡机整洁地与厨房融为一体。
咖啡冲好后，咖啡机会自动关闭，既节能又安全。保温壶可确保咖啡保持温度。
利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。
附件
设计
表面处理
原产地
普通参数
服务
可持续发展
技术规格
重量和尺寸