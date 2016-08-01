Café Gaia 咖啡机
采用个性设计，制作美味的热咖啡
Café Gaia 咖啡机采用出色的设计，制作美味的咖啡。热水壶可保持馥郁香气和温度长达 2 小时以上。钛金属设计打造优质时尚的咖啡机。 查看所有优势
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采用个性设计，制作美味的热咖啡
热水壶使热咖啡保温长达 2 个小时以上*
双层不锈钢保温壶可持久锁温
这款高端的不锈钢保温壶坚固耐摔，可将咖啡的香气与温度保持 2 小时以上。得益于双层设计，咖啡在 2 小时后仍不低于 65°C。
保温壶智能锁扣可锁住咖啡香气
保温壶配有操作便捷的智能锁扣。从咖啡机上取出保温壶时，该锁扣可确保咖啡的芳香和温度得到完美保留。
钛金外观设计
这款咖啡机采用钛金色金属材质打造，兼具时尚感与高端质感，为您的厨房增添一抹低调亮眼的风景。
集中水流确保浓郁咖啡口感
得益于集中水流直达咖啡粉层，可更充分地萃取风味物质，释放醇厚口感。
防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。
收线仓，便于在厨房整齐摆放
多余的电源线可轻松收纳到咖啡机背部的收线仓，便于将咖啡机在厨房中整齐摆放。
即时自动关闭，节能安全
咖啡冲泡完成后，咖啡机将自动关闭电源，既节能又安全。保温壶则会持续为咖啡保温。
方便注水的水位标记
利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
-
抗摔热水壶
-
技术规格
- 电线长度
-
0.88
m
- 电压
-
220-240
V
- 频率
-
50/60
Hz
- 水箱容量
-
1.2
l
- 水箱容量
-
8-12
cups
- 泵压
-
0
bar
- 一壶咖啡的冲煮时间
-
10
minute(s)
-
设计
- 颜色
-
钛金属色外壳
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
2.032
kg
- 产品尺寸（宽x厚x高）
-
255 x 221 x 370
mm
- 重量（含包装）
-
4.564
kg
-
普通参数
- 适用于
-
研磨咖啡粉
- 易于清洁和维护
-
- 舒适易用
-
- 温度设置
-
1
- 咖啡饮品
-
滴滤咖啡
-
表面处理
- 机身材料
-
不锈钢 & 塑料
- 水箱材料
-
塑料
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 冲煮功耗
-
1000
W
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